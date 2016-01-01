Благословение только в Боге

Благословение только в Боге

     В последнее время я искал Бога. Я начал заниматься бизнесом, открыл компьютерные игры в парке Горького, гонял машины, открыл автосервис. Так в мою жизнь пришли деньги. Внешне все было хорошо, многие мне завидовали, хотели быть рядом со мною. Но что-то недоставало мне. В мою жизнь пришли наркотики. Я начал курить травку. Вначале понемногу, потом каждый день, и, наконец, без этого я просто не мог. Внутри меня была пустота: ни деньги, ничто другое не давало мне радости. Я был разочарован и часто задавал себе вопрос: “А для чего живет человек?” Тогда мне было 34 года
     Мои родители и брат живут в Подмосковье, в 100 км от Москвы. Я приехал к ним. Родители мне сказали: “Знаешь, твой брат уверовал”. Я был выпивший. Я зашел к нему в комнату, брат лежал на постели. Я увидел светлые глаза. Я встал перед ним на колени и сказал: “О, владыка, помолись за меня”. Мне нравилось просто острить и прикалываться над ним. Все начали смеяться, потому что я был острый на язык. А он мне просто начал рассказывать о Господе, а потом предложил поехать на служение. Мы поехали в Малоярославец, к Федотову И. П.. Зашли в молитвенный дом, где было человек 100. Среди них сидели женщины, молодые люди. В это время проповедовали. Я хорошо помню: говорили о Голиафе и Давиде. И все, что говорили, было для меня, мое сердце разрывалось. Были ответы на мои вопросы. В конце призвали к покаянию. У меня было огромное желание выйти. Как только я привстал со скамейки, диавол сказал мне: “Но ты же крутой”. Я приехал на машине, на мне цепь, печатка. Я вставал и снова садился. Так может быть раз пять. У меня было желание покаяться, а диавол не давал. Я подумал: сейчас люди начнут смеяться. Каждый человек по-своему крутой, но не до такой степени, как он думает. И брат просто взял и вытолкнул меня в проход. Мне стало неудобно: “Раз я крутой, встал, надо двигаться”. И я вышел вперед. Когда я встал на колени, произошло чудо, о котором я буду всегда свидетельствовать. Люди в этом мире не принимают всей реальности, потому что они стоят “на голове”. Я тоже стоял на голове. Когда началась молитва, я увидел, что все вокруг плакали и радовались за меня. Внутри меня произошло что-то сверхъестественное, как-будто скорлупа отвалилась. Пришла свобода, сердце наполнилось радостью. Я не мог передать те чувства, которые пришли в мою жизнь.
     Бог сразу освободил от сигарет, водки, анаши. У меня внутри появилось отвращение ко всем этим вещам. Когда я начинал думать о водке, у меня печень становилась ребром и чувствовалось, как она переворачивается во мне.
     Когда мы с братом вернулись домой, там было застолье. Но мы с ним поставили отдельно от всех столик и не сели туда, где была водка. Отец ждал того,что я приеду и повлияю на брата. А получилось, что и я пришел к Господу.
     Позднее мы с братом начали поститься и молиться за своих родных. И в течении года покаялись бабушка, мама, потом двоюродные братья. Бог благословил, и большая часть нашей семьи пришла к Господу.
     Благословение не в этом мире, благословение в Господе!
(на фото Геннадий Долбин, Директор христианского приюта)

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ВЫПУСК 14 2001\1