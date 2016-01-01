Вопросы - Ответы

Бог нелицеприятен. “Петр отверз уста и сказал: истинно познаю, что Бог нелицеприятен” (Деяние 10:34). Он не ценит какого-то одного человека больше, чем другого. Не ставит один народ выше другого. Однако Он призывает людей Себе на служение и дает им все необходимое для выполнения задач. На протяжении столетий Бог призвал выдающихся людей: Моисей (Деян. 7:22), Павел (Деян. 22:3). Бог ищет того, кто прислушивается к Его голосу, кто смирен перед Ним и готов осуществить Его замысел.Бог любит каждого человека, независимо от того хороший он или плохой (1 Тим. 2:3-6; Матф 11:28-30; 2 Петр. 3:9).Апостол Иоанн писал: “Совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение” (1 Иоан. 4:18). Главной причиной страха является преувеличенное беспокойство о самом себе: о собственной безопасности, о своем будущем. Эти чувства могут быть глубоко спрятаны, но именно они являются реальной причиной страха. Если человек полон любви к другому человеку, он не может быть столь сосредоточен на себе. Нашу жизнь должна заполнить совершенная любовь, исходящаяся от Христа. Когда это произойдет, страху просто не останется в нас места.Молитва есть беседа сердца с Богом ( Пс. 18:15). Необязательно говорить выученные молитвы, красивые фразы. Главное - искреннее устремление сердца. Простые слова, сказанные с верой будут иметь большее действие, чем красивые, но пустые фразы ( Евр. 11:6, Иоанн 1:6, Мтф. !5:8).