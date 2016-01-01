“Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий делающий это” (Второзаконие 18:10-12).С теми, которые обращаются за помощью к людям, связанными с силами зла и занимающимися оккультными науками, происходят далеко не безобидные вещи. Если возможно, то следовало бы поставить возле дома каждой гадалки знак со словами: “Опасно для жизни!..” Да, друзья мои, это на самом деле опасно для жизни. Гадатели, ворожеи, колдуны, так называемые народные целители, экстрасенсы – это все слуги дьявола (сатаны). И кто занимается такими делами продает ему свою душу.Вот, что говорится в Священном Писании об их кончине: “Тогда скажет (Иисус Христос) и тем, кто по левую сторону: “Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготовленный диаволу и ангелам его” (Матф. 25:41)В тот самый момент, когда человек приходит за “помощью” к гадалке, колдуну или ворожеям узнать свое будущее, суженого, заглянуть в прошлое, “снять” болезнь или даже навести “порчу” на кого-либо (и такие виды “услуг” бывают), то он попадает в ловушку и сети, расставленные диаволом.У многих целителей можно увидеть иконы, Библию, которыми они даже могут пользоваться во время сеанса.Человек, который и так-то не знал Бога, да еще и вступил в контакт с демоническими силами, теперь становится подвластным сатане, который им начинает манипулировать. Не удивляйтесь, если, посетив гадалку, некоторое время (может быть, даже годы) у вас все будет в порядке. Дьявол за своими приходит… Злые силы непременно дадут о себе знать. И это печально, т.к. часто приходится слышать о несчастьях, болезнях, увечьях, различных видах зависимости, внезапной кончине и т.п. Очень многие находятся под воздействием сатаны. Вот что Бог в Библии говорит об этом: “И приду к вам для суда и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев” (Малахия 3:5).Мне хочется воскликнуть: “Жены! Почему вы бежите к ворожеям, а не к Богу, когда муж изменяет вам?Мужья! Почему вы идете к экстрасенсам, чтобы закодироваться от той беды, которая мучает вас и родных, а не к Богу?Юноши и девушки! Почему вы скорее обращаетесь к гороскопам, а не идете к Богу?”В Библии написано: “И когда скажут вам: “Обращайтесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям, тогда отвечайте: “Не должен ли народ обращаться к Богу?..” (Исайя 8:19)Вот и получается, что человек, сходивший хотя бы один раз к гадалке, чародею, или другим слугам дьявола находится под проклятием. Этими людьми были произнесены слова, своего рода, пророчество, которое явилось для человека проклятием. В Библии написано: “Смерть и жизнь – во власти языка” (Притчи 18:22). Чтобы вырваться из этого проклятия, необходимо глубокое покаяние. “Жизнь и смерть предложил Я тебе, благословение или проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое” (Второзаконие 30:19).Чтобы разорвать все узы, связывающие вас с сатаной, необходимо на исповедании священнослужителю рассказать все случаи в вашей жизни, когда вы обращались к гадателям. И Бог освободит вас.