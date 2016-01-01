Опасно для жизни!

Опасно для жизни!
     “Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий делающий это” (Второзаконие 18:10-12).
     С теми, которые обращаются за помощью к людям, связанными с силами зла и занимающимися оккультными науками, происходят далеко не безобидные вещи. Если возможно, то следовало бы поставить возле дома каждой гадалки знак со словами: “Опасно для жизни!..” Да, друзья мои, это на самом деле опасно для жизни. Гадатели, ворожеи, колдуны, так называемые народные целители, экстрасенсы – это все слуги дьявола (сатаны). И кто занимается такими делами продает ему свою душу.
     Вот, что говорится в Священном Писании об их кончине: “Тогда скажет (Иисус Христос) и тем, кто по левую сторону: “Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготовленный диаволу и ангелам его” (Матф. 25:41)
     В тот самый момент, когда человек приходит за “помощью” к гадалке, колдуну или ворожеям узнать свое будущее, суженого, заглянуть в прошлое, “снять” болезнь или даже навести “порчу” на кого-либо (и такие виды “услуг” бывают), то он попадает в ловушку и сети, расставленные диаволом.
     У многих целителей можно увидеть иконы, Библию, которыми они даже могут пользоваться во время сеанса.
     Человек, который и так-то не знал Бога, да еще и вступил в контакт с демоническими силами, теперь становится подвластным сатане, который им начинает манипулировать. Не удивляйтесь, если, посетив гадалку, некоторое время (может быть, даже годы) у вас все будет в порядке. Дьявол за своими приходит… Злые силы непременно дадут о себе знать. И это печально, т.к. часто приходится слышать о несчастьях, болезнях, увечьях, различных видах зависимости, внезапной кончине и т.п. Очень многие находятся под воздействием сатаны. Вот что Бог в Библии говорит об этом: “И приду к вам для суда и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев” (Малахия 3:5).
     Мне хочется воскликнуть: “Жены! Почему вы бежите к ворожеям, а не к Богу, когда муж изменяет вам?
     Мужья! Почему вы идете к экстрасенсам, чтобы закодироваться от той беды, которая мучает вас и родных, а не к Богу?
     Юноши и девушки! Почему вы скорее обращаетесь к гороскопам, а не идете к Богу?”
     В Библии написано: “И когда скажут вам: “Обращайтесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям, тогда отвечайте: “Не должен ли народ обращаться к Богу?..” (Исайя 8:19)
     Вот и получается, что человек, сходивший хотя бы один раз к гадалке, чародею, или другим слугам дьявола находится под проклятием. Этими людьми были произнесены слова, своего рода, пророчество, которое явилось для человека проклятием. В Библии написано: “Смерть и жизнь – во власти языка” (Притчи 18:22). Чтобы вырваться из этого проклятия, необходимо глубокое покаяние. “Жизнь и смерть предложил Я тебе, благословение или проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое” (Второзаконие 30:19).
     Чтобы разорвать все узы, связывающие вас с сатаной, необходимо на исповедании священнослужителю рассказать все случаи в вашей жизни, когда вы обращались к гадателям. И Бог освободит вас.
М. Евсюкова

Переход к другому выпуску

59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
ВЫПУСК 14 2001\1