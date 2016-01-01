Это интересно

Есть ли на земле хоть один человек, которому нравится жить в грязи? Навряд ли! Все хотят дышать чистым воздухом, есть полезные продукты без нитратов, поэтому-то и изобретаются все новые и новые чистящие средства. Нам каждый день говорят, что "Comet" лучше всего отмывает кухню, "Ace" отстирывает белье, самые белые зубы становятся после чистки пастой "Blend a med.", тараканов выводит "Raid".Одним словом, человечество всю жизнь стремится избавиться от паразитов всех видов и размеров.Живет на нашей планете одно насекомое, которое рождается в болоте такой загрязненности, что там уже не водятся ни лягушки, ни водяные жучки. Наверное, все видели лесных мушек, внешним видом очень напоминающих пчел, (зависающих в воздухе как вертолет). Маленькая мушка пчеловидка обыкновенная из семейства мух - журчалок в отличие от своей сестры более безобидна и не имеет жала. Она опыляет цветы, питаясь их нектаром. А вот откладывает яйца эдакая принцесса на поверхность грязной лужи, от которой идет такой неприятный запах, что на стоячие воды не садятся ни птицы попить воды, ни мошки, ни стрекозы. Но этим сохраняется потомство мух.Личинки пчеловидок весьма примечательны. В длину они достигают до 3 см., в ширину - 1, 5 см. А вот хвост напоминает антенну, которая имеет три вдвигающиеся друг в друга части, и максимальная длина его может быть 12 см. Но зачем же крохотной личинке такой большой хвост? Оказывается, хвост - это своеобразная дыхательная трубка для подачи воздуха. В тех условиях, где личинки живут, дышать совершенно нечем. Грязная проточная вода лишена кислорода, а погружаясь на глубину, конец трубчатого гибкого хвоста остается над поверхностью воды. Таким образом, он служит личинкам, как водолазу воздушный шланг. Питаются личинки самыми что ни на есть болезнетворными бактериями и плесенью.Открывая рот в самой гуще грязи, личинка захватывает с водой много смертоносной пищи. Ее ротовая полость имеет строение как у кита. С помощью особой мышцы чистая вода процеживается наружу сквозь ряд тонких пластинок, по форме напоминающих частый гребешок. Этим самым загнившая вода очищается тысячами личинок пчеловидки. У них в животе есть своеобразное вещество - фермент, который обезвреживает бактерии, превращая их в полезный белок - протеин.В водоеме личинки живут 1,5 - 2 недели, затем вылезают из воды и окукливаются, а еще через 2 недели превращаются в красавицу мушку-пчеловидку.Согласно теории эволюции Дарвина, живые существа выживают благодаря своей приспособленности к окружающей среде и естественному отбору. Но если придерживаться этой теории, то личинка постепенно на протяжении многих лет приспосабливалась переваривать пищу, вредную для других существ. Но как же быть на той стадии, когда еще нет полнейшего приспособления? Ведь тогда личинки, поев бактерии, могли бы заболеть и вымереть.Может быть, подходящая пищеварительная система возникла случайно в результате мутации - отклонения от нормы? Что-то трудно представить, чтобы пищеварительный процесс по обезвреживанию микробов и превращению их в хорошо усваиваемые белки произошел в случае некоторой грубой поломки в клетках организма, чтобы особые процеживатели могли возникнуть случайно.Там, где имеешь дело с опасными микробами, не может быть места случайностям.В результате естественного отбора выживают более приспособленные. А пошел бы ли этот процесс, если некоторым видам захотелось отведать смертоносных микробов?На все эти вопросы теория эволюции не может ответить. Сложное и целесообразное не возникает само по себе. Все вышесказанное говорит о мудром и великом Творце.