В тюрьме, но свободный

В тюрьме, но свободный
Репортаж со второй международной конференции тюремного братства

     11-12 января 2001 года на Украине в городе Запорожье прошла 2-я международная конференция тюремного братства, посвященная делу благовестия в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Конференция была организована Запорожским филиалом Миссии "Добрая Весть и Милосердие" Объединенной Церкви Христиан веры Евангельской Украины. Эта Миссия занимается проповедью Евангелия в местах лишения свободы Запорожской области, попечительской деятельностью среди осужденных, уверовавших во Христа в лагерях, а также социальной реабилитацией верующих братьев после окончания срока отбывания наказания.
     В конференции приняли участие тюремные служители из разных областей Украины и России.
     С наставительным словом к собравшимся обратились начальствующий епископ ОЦ ХВЕ Украины Г.А. Бабий и епископ Запорожской области В. Кобылинский.
     Директор Запорожского филиала Миссии "Добрая Весть и Милосердие” в своём выступлении выразил удовлетворение результатами 10-летнего труда на ниве Господней. За последние 1,5 года построено здание Миссии, где сейчас живут и проходят реабилитацию 9 братьев христиан, освободившихся из Запорожских тюрем. Работники Миссии трудоустраивают освободившихся из лагерей верующих братьев и помогают оформлять для них паспорта и другие документы. Сегодня тюремным служением в Миссии заняты 50 человек, 25 из которых непосредственно посещают колонии с богослужениями и охватывают трудом 6 учреждений : одно - общего режима, два - строгого режима и три - усиленного. Только в колонии строгого режима № 88 в поселке Малая Такмачка, где отбывал наказание и Игорь Хлевной, сегодня служат Богу около 50-ти осужденных, принявших в колонии водное крещение. Однако бывают и трудности в тюремной работе. В этом же лагере № 88 администрация лишила верующих осужденных возможности посещать молитвенную комнату, так что богослужения проходят в помещении клуба-столовой.
     Тюремные служители Украины делились успехами и сложностями в работе с осужденными. Так, представитель г. Горловка Донецкой области засвидетельствовал, что в лагере № 27 для осужденных-наркоманов сегодня 80 человек отдали свои сердца Господу Иисусу Христу. За 10 с лишним лет, начиная с 1989 года, из 27-го учреждения освободилось около 200 верующих братьев, которые все стоят в истине и до ныне.
     В течении 2-х дней конференции более 30-ти братьев из 100 приехавших в Запорожье бывших осужденных, свидетельствовали о делах Божиих в их жизнях. Бывшие наркоманы, алкоголики, убийцы и воры на себе испытали силу и славу Господа Иисуса Христа, Который по милости простил им злодеяния и дал дар вечной жизни. Те, от которых когда-то не знали покоя ни милиция, ни администрация колоний, ныне - проповедники Слова Божия и ревностные тюремные служители.
     С кафедры звучали проповеди пасторов церквей ОЦ ХВЕ городов Запорожье, Донецк, Кривой Рог, Днепропетровск. Прославляли Бога в песнопениях музыкальная группа "Евангельский маяк" г.Запорожье, группы из Днепропетровска и Винницы. Также исполнила несколько благодарственных песен группа из 12-ти братьев, освободившихся из колонии для наркоманов № 27 Донецкой области.
     Готовила нам ужин сестра, которая своим свидельством на конференции заставила расплакаться весь зал. Она, бывшая наркоманка, уверовала в женской колонии, где отбывала 5-ти летний срок наказания. Бог пришел и в её жизнь!
     Весьма драгоценным и полезным для нас с Игорем были братские общения в перерывах конференции и вечернее время. Ну а украинское гостеприимство, по части обедов и ночлега, достойно восхищения и благодарения Господа за наших украинских братьев и сестер.
     Несмотря на насыщенный регламент конференции, физическая усталость не чувствовалась, а наоборот, мы радовались обильной духовной пище, преподнесенной нам Господом.
     Увиденное и услышанное нами на Украине, побуждает молиться об активизации тюремного служения в Пензе и просить Бога об устройстве в нашем городе Центра для социальной реабилитации бывших осужденных, уверовавших в местах лишения свободы.
А. Караулов

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ВЫПУСК 14 2001\1