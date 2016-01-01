В воскресенье 25 февраля в 4:25 утра перестало биться сердце начальствющего епископа Объединенной Церкви Христиан Веры Евангельской стран СНГ и Балтии ВИКТОРА ИВАНОВИЧА БЕЛЫХ.Епископа Виктора Белых множество раз обещали “сгноить в Сибири”, но он мирно почил в Господе на 76-м году жизни и был похоронен на Аллее Славы.За несколько дней до своей смерти Виктор Белых еще преподавал, как обычно, богословие и экзегетику (разбор и изучение священных Писаний) студентам Рыбницкого Библейского колледжа, но Господь уже усмотрел забрать страдальца за веру в небесную обитель. Великие испытания допустил Господь в его жизни, но он с помощью силы Божьей перенес их, став для нас героем веры.На протяжении более сорока лет Виктор Белых являлся ведущим епископом в пятидесятническом движении бывшего СССР.Виктор Белых родился 6 апреля 1925 года в г. Золотоноша Черкасской области. Водное крещение по вере принял летом 1943 г. В этом же году был крещен Духом Святым. Церковь ХВЕ г. Золотоноша вошла в Союз церквей ХВЕ (председатель Г. Понурко). В апреле 1948 г. рукоположенный на служение благовестника Виктор Белых принял участие в подпольном съезде служителей ХВЕ в Днепродзержинске, после которого был арестован и осужден на 8 лет, за “антисоветскую” деятельность. Наказание отбывал в лагере города Инта. По освобождении в Интинской Церкви ХВЕ был рукоположен на пресвитерское служение епископом А.И. Бидашом.Осенью 1956 г. Виктор Белых был рукоположен на епископское служение епископом А.И. Бидаш и И.Воробцем в г. Черновцы. Трудился в руководстве Союза Церквей ХВЕ.Из книги “По следам Христовым” Виктора Белых:“1 января 1958 года в Москве состоялось бракосочетание. Сочитывал нас пресвитер Саратовской Церкви Николай Егоров. Вера работала в министерстве лесного хозяйства бухгалтером. Прошло десять месяцев нашего брака, как нагрянула опер группа КГБ. Целую неделю работала. Вызовы, обыски у меня и у членов Церкви. В итоге меня вновь арестовали и отвезли на поезде в Черкассы. Вера была на пятом месяце беременности. Прибежала к поезду в последние минуты перед отправлением. Зазвонил звонок, поезд тронулся, а я весь горю внутри. Вера бежит, машет вслед поезда.Зная мою скорбь разлуки, сотрудники КГБ приходили в камеру, убеждая отречься от Бога: “Если отречешься, то отпустим тебя на волю”. Я сказал: “Дайте ордер на арест”. Расписался и успокоился. Вперед за Христом под крестом.Ведя мое дело, следователь сказал: “Жена родила сына”. Потом я узнал, как родила. Лежала сутки без сознания, а ребенок рядом. Вдруг Вера слышит голос: “Я тебя воскрешаю”. Ей стало лучше, и вскоре она поправилась.Суд приговорил меня к 10 годам тюрьмы и пяти годам ссылки. После приговора дали свидание с женой в кабинете следователя. Вера пришла одна, я спросил: “А где сын?” - “Похоронила”.Сын Петр похоронен на кладбище села Гриженцы Винницкой области, где я когда-то был прописан. Жена тогда была с больным сыном и там с друзьями похоронила его. На том месте сейчас стоит оградка с мраморной плитой. И я иногда там бываю.После суда в мае 1959 года меня отправили в Воркуту, а некоторое время спустя — в мордовские лагеря. Находясь в одиночке, читал Библию по памяти. Ходил взад и вперед по камере. Протер ногами пол до бела, а где поворачивался, там углубления. Как хочется слышать человеческий голос, когда сидишь в “одиночке”. В 1976 г. освободившись из ссылки, поселился в г.Дубоссары (Молдова) и продолжил служение в Правлении союза Церквей ХВЕ”.В общей сложности епископ Белых провел в тюрьмах и ссылках за Слово Божие 25 лет. Во время тюремного заключения жена воспитывала одна двух дочерей. После освобождения Виктора сослали в Сибирь, куда он вызвал свою семью. Там у них родились еще две дочери: Люба и Надя.1-2 августа 1992 г. в Москве состоялся Первый съезд Церквей ХВЕ, на котором приняли название этого союза: “Объединенная Церковь Христиан Веры Евангельской”. Начальствующим епископом ОЦ ХВЕ был избран Виктор Белых, заместителем — епископ Иван Федотов, а также сформировано и утверждено Правление ОЦ ХВЕ независимых государств бывшего Союза ССР.За десять лет свободы Церкви Христиан Веры Евангельской во всех государствах бывшего Союза умножились во много раз. Многолетние посевы скорбей и гонений дали прекрасные всходы. Посылаемые Церквями евангелисты охватили проповедями все отдаленные места обширных миссионерских полей России, Украины, других стран.На 76-м году жизни епископ, который так сильно отстаивал истину пятидесятнического движения, ушел к Господу. Прощальное служение состоялось в стенах Рыбницкого Библейского колледжа в Молдове.1 марта 2001 года в Приднестровском городе Рыбница (Молдова) прошло траурное служение – погребение тела начальствующего епископа Объединенной Церкви Христиан Веры Евангельской стран СНГ и Балтии Виктора Белых.На прощальное богослужение приехало множество гостей, около 2000 человек, в том числе из России, Украины, Беларуси, Армении, США, Германии и других стран. Свои соболезнования выразили прибывшие на погребение руководители пятидесятнических объединений: Иван Федотов - начальствующий епископ ОЦ ХВЕ России, Георгий Бабий - нач. епископ ОЦ ХВЕ Украины, Виктор Башура - нач. епископ ОЦ ХВЕ Беларуси, Петр Борщ - нач. епископ ОЦ ХВЕ Молдовы, Адам Бондарук - епископ Союза ХВЕ Америки, Яков Вибе - епископ Церквей ХВЕ Германии и многие другие епископы.“Поминайте наставников ваших”, - говорит Священное Писание. Память о верном сыне Божьем будет примером для подражания многим христианам.