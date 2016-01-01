Пришло время любить!

В христианской семье Просановых около трех лет назад произошло очень радостное событие: они удочерили девочку.- Расскажите, как это произошло?Петя:- Нашему сыну Владику было около четырех лет, и нам хотелось иметь еще детей. У Татьяны - моей жены - были выкидыши. И Бог положил нам на сердце, что одному Владику расти не хорошо. Мы вместе с ним молились о том, чтобы Бог послал ему сестренку. Получилось так, что сын заболел, и я вместе с ним лег в больницу. Это было 6 апреля 1998 года. К нам в больницу пришла Татьяна, принесла продукты, и вдруг увидела, что мимо нашей палаты медсестра пронесла сверточек в клетчатом одеяле.Таня:- Петя, это, наверное, отказного ребенка принесли.- Ну, конечно, тебе в каждом ребенке отказной мерещится.- Да, точно, ты обрати внимание: прошла одна медсестра с ребенком, мамы нет, значит, отказной. Пожалуйста, ты узнай, ладно?Он согласился. После этого я пошла домой. Через некоторое время Петя мне звонит и говорит:- Мамуль, отказная. И девочка.- Правда? Сейчас прибегу.И побежала в больницу. Был воскресный день, врача не было, и мы зашли в палату, где лежала Юляшка. Ей было всего 7 дней. Когда я стала менять ей пеленки, она взялась пальчиками за меня и не отпускает. Я её хочу положить, а она держится. Как раз медсестра вошла и говорит: "Надо же, не отпускает, - маму нашла".Перед тем, как уйти, мы совершили над ней молитву и предали этот вопрос Богу. У нас было много размышлений за эти 20 дней, пока собирали документы, но мы ясно понимали, что этот ребенок для нас предназначен. Я в тот же день легла в больницу, стала за ней ухаживать. Через несколько дней меня вызвала заведующая отделением и сказала:- Таня, ты знаешь, что эту девочку хотят взять еще две семьи?- Нет, не знаю.- А зачем ты к ней так привыкаешь? Если её возьмут другие, представляешь, как тебе будет больно?- Конечно, больно, но ничего с собой поделать не могу.Не знаю почему, но сразу было такое чувство, будто это мой ребенок: я ухожу - она плачет, прихожу - успокаивается, радуется. И все её маленькие победы - наши победы. Я её купала, пеленала постоянно. А потом вызывает меня заведующая и говорит: "Знаешь, я посмотрела на ту мать, которая хотела её удочерить. Она пришла её забирать, я ей сказала: "Вы бы хоть на ребенка посмотрели". Она же говорит: "А что на неё смотреть? Я ее и так видела в роддоме". Заведующая говорит: "Тогда ей было всего 2 дня, а сейчас ей 15 дней, она все-таки изменилась". Потом она открыла дверь, посмотрела на девочку, как на вещь, и все, будто этого достаточно. Заведующая сказала мне: "Я Вам советую обратиться в отдел районо и, может, Бог будет на вашей стороне".Петя:- Мы изъездили много километров, чтобы собрать все необходимые справки на удочерение. Можно было взять Юлечку под опеку, но мы решили, что если уж хотим иметь дочь, то она должна быть дочерью во всех отношениях, и мы её удочерили. Даже в свидетельстве о рождении у нее написано: мать - Просанова Татьяна, отец - Просанов Петр.Знаете, люди говорят, что это подвиг. На самом деле это состояние души, я не нахожу с моей стороны никакого подвига, это жизненный факт, которого душа моя требует. В Слове Божьем, Христос говорит: "Кто принимает одного из малых детей, принимает Меня". Отсюда вывод: если мы хотим, чтобы Христос ещё полнее жил в нас, мы можем принять, в частности, такое малое дитя во имя Божье. Многие люди боятся принимать детей, говоря, что сейчас очень трудное время. Мы на своем опыте убедились в обратном: если Бог дает дитя, Он обязательно даст всё для этого дитя. Десять лет у нас не было своего жилья, мы снимали квартиру, а когда Бог дал доченьку, в том же году, у нас появилось жилье. Бог все усматривает. Самое главное - делать шаги веры и не бояться этого.- Планировали вы когда-нибудь усыновить ребенка или это произошло неожиданно?- Желание было уже давно. Когда мы поженились, у нас три года не было детей. Потом, в 90-м году, дочка родилась и сразу умерла, еще через три года родился Владик. Все это время мы думали, что нам нужно что-то предпринять. Но сначала это побуждение было больше эмоциональное, мы не думали о последствиях. А в этот раз Бог вложил в наши сердца все по-другому.- Были ли у вас какие-то трудности?Таня:- Мы купили молитвенный дом в городе Городище, было очень много дел с ремонтом. Вся ответственность лежала на Петре, так как он пресвитер Церкви, и в это время богослужений было много. А за неделю до того, как мы впервые увидели Юлечку, нашу квартиру ограбили. Потом в Пензе нас обманули с деньгами, и мы потеряли большую сумму. Во время оформления документов на удочерение мы просили Церковь молиться. Многие были очень сдержанными, говорили, что девочка помешает служению. Владик тоже сильно болел в это время. Шло оформление документов, и мы задумались: почему Бог допускает такие трудности? У мужа была сильная депрессия. Думали что делать, как нам поступить? Мы стали молиться с постом и поняли, что это просто Бог нас испытывал, получится ли у нас потом. Потому что спустя пять месяцев мы оказались в таких обстоятельствах, что у нас не было средств к существованию.Юлечке нужно было постоянное питание, а у нас не было денег. Мы каждый день находились в посте и молитве: "Господи, Ты видишь наше положение, ей надо купить смесь, которая стоит 20 рублей". На следующий день Юлечку кормить было нечем. Кое-как мы этот день провели, к вечеру ребенок начал голодать, плакать. Слезы, естественно, и у меня, и у Пети. Попыталась сварить ей кашку - начались проблемы с кишечником. Тут приходит соседка и говорит: "Таня, чем кормите ребенка?" Я говорю: "До сего дня смесями обходились, а сейчас проблема". "Да ты что? Давай я буду молоко давать". Я говорю: "Как мы будем брать, мы же не знаем, когда у нас будет возможность заплатить?" Потом мы уже поняли, что Бог побудил ее четыре месяца безвозмездно давать нам молоко. Петя сложил ей печку, чтобы хоть как-то возместить затраты.Бог помог нам пережить это время. Но мы ни одного дня не жалели, что взяли Юлечку. Благодарность Господу за то, что она такая веселая, такая радушная, такая очаровашка, столько радости с ней! Все время говорим: "Что бы мы делали, если бы её не было?"- У неё уже было это имя, или вы сами ее так назвали?- Ее так назвали в больнице. Там все отказные, как правило, Юли. Такое дежурное имя. А мы привыкли и не стали менять, ей подходит. Она как юла.- Расскажите, из каких вы семей?- Таня росла в семье, в которой было семь детей, в моей семье девять детей. Получилось так, что она в семье седьмая, и я в своей семье тоже седьмой. Бог нас так нашел, и мы всегда хотели иметь больше, чем одного ребенка.- Знают ли ваши соседи, что у вас не свой ребенок?- Да.- Как они к этому относятся?- В глаза они поддерживают нас. Некоторые "доброжелатели" говорят между собой, когда услышат, что она плачет: "Вот ведь! Не своя же". Бывает, что наказываем детей за проступки. Справедливое наказание необходимо. Если не наказываешь дитя, значит не любишь, оно тебе безразлично. Если Просанова, значит будет и призы получать, как Просанова, и ремнетерапию, как Просанова.- Сколько лет вашему старшему ребенку?- Семь.- И как они между собой ладят?- В основном, Юля верх держит. Он как старший брат позволяет ей очень много, иной раз даже плачет от неё.- Есть ли какие-то трудности в воспитании?- Она крепкий орешек, сильная натура. До года она была, как ежик. Всем своим поведением она у нас как бы спрашивала: любим ли мы её? Видимо, все девять месяцев беременности мать её отторгала, после родов отказалась, что на ней и отразилось после. Она не всегда позволяла себя обнять, поцеловать. Только к концу года начала реагировать на ласку.- Сколько лет вы уже вместе с Юлечкой?- Два года 11 месяцев. С 7-го дня её жизни практически мы не расставались.- Вы не разделяете, кто - ваш, а кто - приемный?- Ни в коем случае. Соседи говорят: "У вас не поймешь, кто - ваш, а кто - приемный". Владик иногда не отличается примерным поведением и приходится иной раз беседовать серьезно.- Какие вы имеете льготы от государства?- Мы ничего не имеем, даже детские не получаем. Однажды мы поехали на родину Петра, где тоже одни родители взяли ребенка, но не удочерили, а оформили опекунство. А за опекунство хорошая сумма им шла. Они нас спросили: "А вы почему так не сделали?" Конечно, хорошо получать деньги, но нам кажется, что тогда, может быть, мы не так чувствовали бы ее своей дочерью, как сейчас. Мы имеем больше, чем деньги.- Что требуется при оформлении?- Требуются соответствующие жилищные условия, хорошая зарплата, нужно пройти примерно двадцать врачей и многое другое.- Могут ли у вас быть ещё свои дети?- Если Бог даст. Мы недавно ждали, но получилось так, что на шестом месяце был выкидыш.- Что вы посоветуете семейным парам, у которых нет детей?- Если кто-то захочет взять ребенка, самое главное - не останавливаться в этом, довериться Богу, несмотря ни на какие преграды. Мы на своем опыте пережили то, что если Бог дает дитя, то Он даст и на дитя, и для дитя, да ещё и родителям перепадет: у нас в семье благословение и любовь.Сегодня в семье Просановых мир да любовь. Юлечка появилась у них совсем маленькой, привязалась к Петру и Татьяне как к настоящим родителям, которыми они по сути и являются.