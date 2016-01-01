Детская страничка

Бог любит малых воробьев,От гибели храня;И если пташек любит Бог,Он любит и меня.Бог любит лилию в поляхУ тихого ручья;И если любит Он цветы,Он любит и меня.Бог сотворил цветы и птиц,Их светом осеня;Он не забудет и детей,Он любит и меня.

РЕБЕНОК ИЗ ОГНЯ

- Мама! Мама! Мне больно, мне очень больно, все жжет, - плакал от нестерпимой боли трехлетний Рома. Сделанный укол мало помог, боль не унималась.

А все началось с игры: мальчик зажег от огня газовой плиты палочку и случайно, заигравшись, прислонил ее к себе. Внезапно вспыхнула майка, а через несколько секунд загорелась на нем и другая одежда.

Теперь они с мамой ехали из травмопункта, там оказали первую помощь. Ребенок был завернут в одеяльце и находился на руках мамы, нежных и родных. Она держала его, а в висках стучало только одно: “Господи, Боже наш, помоги, сжалься над нами, утешь моего сына, Господи, Господи...”

Эта семья веровала в Господа, Который не оставлял их в трудные минуты. Они уже не раз испытывали в своей жизни милости Божьи, милости от любящего и заботящегося о своих детях Отца. И в этот раз Он не оставил их: молитва была услышана, и вскоре в их доме раздавались радостный голосок и задорный смех малыша.

- Приходите ко мне завтра в гости, я болеть не буду, - пролепетал сквозь слезы мальчик своей тете.

Тетя была тоже верующей, но она приняла детское “я завтра болеть не буду” за шутку.

На другой день приглашенная гостья не застала Рому дома. “Больница?!” - пронеслось у нее в сознании.

Она испугалась этой мысли, хотя рассказывала о случившемся верующим сестрам, и они вместе молились, чтобы Господь облегчил боль ее племянника.

- Как вы спали этой ночью? - беспокойно спросила она родных.

- Мы очень крепко спали. Господь чудесно благословил нас: Рома сейчас на улице, бегает, играет.., - не успела договорить мама, как домой забежал радостный ребенок, хотя плечо было забинтовано, но лицо озаряла счастливая улыбка. Животик уже покрылся корочкой, на руках вздувшиеся пузыри прошли через сорок - пятьдесят минут.

Чудо! Господь сделал чудо! Из сердец лилась благодарственная молитва: “Слава Тебе, Господь, за любовь Твою, за милость... Слава Тебе!”









“Господи, Боже мой! Я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня.

Пойте Господу, святые Его, славьте память святыни Его”.

Псалом 29, стихи 3,5.





Это было в Пензе. Тетя Ромы, Нина, засвидетельствовала о проявленной заботе Господней на богослужении, и из сердец многих полилась молитва благодарения в небо, к Богу.

