О Библии
БИБЛИЯ В ВАШЕМ ДОМЕ
Библия или Священное Писание состоит из двух больших разделов: Ветхого Завета и Нового Завета. Ветхий Завет содержит древнюю, дохристианскую историю еврейского народа, начиная от сотворения мира и первого человека, а также многочисленные пророчества. Центральной частью Нового Завета являются четыре Евангелия -- от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна, в которых описывается проповедническая деятельность Иисуса Христа, Сына Божия, Его преследования со стороны иудейских первосвященников, а также Его мучения и смерть, принятые Им на Голгофском кресте во имя спасения всех грешных людей, уверовавших в Него как в своего Спасителя и Господа. Венчает все Евангелия описание чудесного воскресения Иисуса Христа на третий день после смерти.
Как Ветхий, так и Новый Завет содержат основные законы нравственности, предписания и запреты, которыми должна регулироваться жизнь верующих людей, включая их взаимоотношения друг с другом и с Богом.
Недаром известный русский писатель и философ В. Соловьев писал: "Нравственность лежит в основе всего". И если общество от нее, от ее законов отворачивается, тогда - беда.
Так где же нам сегодня искать выход? А все там же: в Боге, в Библии, в учении Иисуса Христа, на протяжении уже почти двадцати веков сияющем яркой путеводной звездой, указывающей человечеству единственно верный путь к Спасению, к Любви, к Счастью, к Истине. Слава Богу, в наше время книгу Библию или Новый Завет можно уже приобрести в любом книжном магазине или киоске, в любом храме. Была бы лишь охота ее читать.
В конце февраля - начале марта 2001 г. сотрудники газеты "Мир с Богом", провели опрос жителей г. Пенза на тему: "Библия в вашем доме"
Жителям, у которых есть Библия, был задан следующий вопрос: “Как часто вы ее читаете?” Результаты опроса показли, что:
регулярно читают Библию - 8%
иногда читают - 50%
не читают Библию - 42%
Редакция надеется, что те, кто имеют Слово Божие и пренебрегают им, когда-нибудь осознают его драгоценность.
-------------------------------------------------------
БИБЛИЮ ЧИТАЮТ НА 2262 ЯЗЫКАХ МИРА!
Библия или фрагменты Священного писания изданы на 2262 языках народов мира. А полный текст Ветхого и Нового заветов, по данным Германского Библейского общества, - на 383 языках. Только в 2000 году увидели свет новые переводы Библии еще на 28 языках. Тем самым она остается "наиболее часто переводимой книгой в мировой истории".
Сегодня по заказу Всемирного библейского общества ведутся работы над переводом Библии еще на 672 языка. Правда, если учесть, что всего, по данным лингвистов, на Земле 6,5 тысяч языков, то у переводчиков работы еще много. Однако, во многих языках отсутствует письменность, а словарный запас вряд ли способен передать сложные высказывания Священного Писания.
Новости "Радиоцеркви"
------------------------------------------------------
СИЛА СЛОВА БОЖЬЕГО
Нет силы подобной силе Слова Божьего.
“Ибо слово Божье живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и судит помышления и намерения сердечные” (Послание к Евреям, 4:12)
Иисус сказал: “Небо и земля прейдут, но слова мои не прейдут” (Евангелие от Матфея, 24:35)
Мы проповедуем Слово Божие, и это Слово спасает души. На земле написаны миллионы и миллиарды книг, но все они вместе не могут спасти и одной души. А Слово Божие спасало и спасает миллионы людей.
Когда я с одним братом проповедовал в Бразилии, там уверовала женщина. После принятия водного крещения, ей подарили Евангелие, но она не умела читать. Вечером она пришла домой и пошла к соседу, который был грамотный, и попросила его почитать ей Евангелие. Но когда тот увидел, что это Евангелие, то махнул рукой, рассмеялся и сказал: “Я в это не верю и читать не буду”. Но, женщина сказала: “Вы мне почитайте, а я вам за это заплачу”. “Ну, если заплатишь – почитаю” - согласился сосед. Он почитал с полчаса и она заплатила ему деньги сказав, что завтра придет. На следующий день повторилось то же самое. После прочтения он ей сказал: “ Если ты завтра опять придешь, зачем тогда тебе эта книжечка дома, оставь ее лучше здесь”. Женщина согласилась и оставила Евангелие. Когда она ушла, он продолжил читать дальше. На третий вечер сосед ей снова читал Евангелие. После чтения женщина вновь хотела заплатить ему по своему обыкновению, но в ответ на это услышала следующее: “Не надо платить, Иисус уже заплатил”.
Нет подобной силы во всей Вселенной. Об этом Бог через пророка Исаию говорит в Священном Писании: “Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способною рождать и произращать, чтоб она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест: Так и Слово Мое, которое исходит из уст Моих, - оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно и совершает то, для чего Я послал его” (Исаия, 55:10-11)
Мне приходилось проповедовать в Бразилии и в Аргентине. В самой Бразилии около 20 миллионов верующих, и более 10 миллионов спиритистов и волшебников. Мне не раз приходилось наблюдать такую картину, когда во время проповеди Слова Божьего в силе Святого Духа эти спиритисты и волшебники прятали свои головы.
Мы, Церковь Божья, проповедуем Христа и Его Евангелие. А Его Слово делает свое великое дело: находит каждого.
Апостол Павел говорил: “…я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему” (Посдание к Римлянам, 1:16)
Д. Беспалов