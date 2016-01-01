БИБЛИЯ В ВАШЕМ ДОМЕ

Библия или Священное Писание состоит из двух больших разделов: Ветхого Завета и Нового Завета. Ветхий Завет содержит древнюю, дохристианскую историю еврейского народа, начиная от сотворения мира и первого человека, а также многочисленные пророчества. Центральной частью Нового Завета являются четыре Евангелия -- от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна, в которых описывается проповедническая деятельность Иисуса Христа, Сына Божия, Его преследования со стороны иудейских первосвященников, а также Его мучения и смерть, принятые Им на Голгофском кресте во имя спасения всех грешных людей, уверовавших в Него как в своего Спасителя и Господа. Венчает все Евангелия описание чудесного воскресения Иисуса Христа на третий день после смерти.Как Ветхий, так и Новый Завет содержат основные законы нравственности, предписания и запреты, которыми должна регулироваться жизнь верующих людей, включая их взаимоотношения друг с другом и с Богом.Недаром известный русский писатель и философ В. Соловьев писал: "Нравственность лежит в основе всего". И если общество от нее, от ее законов отворачивается, тогда - беда.Так где же нам сегодня искать выход? А все там же: в Боге, в Библии, в учении Иисуса Христа, на протяжении уже почти двадцати веков сияющем яркой путеводной звездой, указывающей человечеству единственно верный путь к Спасению, к Любви, к Счастью, к Истине. Слава Богу, в наше время книгу Библию или Новый Завет можно уже приобрести в любом книжном магазине или киоске, в любом храме. Была бы лишь охота ее читать.В конце февраля - начале марта 2001 г. сотрудники газеты "Мир с Богом", провели опрос жителей г. Пенза на тему: "Библия в вашем доме"Жителям, у которых есть Библия, был задан следующий вопрос: “Как часто вы ее читаете?” Результаты опроса показли, что:Редакция надеется, что те, кто имеют Слово Божие и пренебрегают им, когда-нибудь осознают его драгоценность.

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БИБЛИЮ ЧИТАЮТ НА 2262 ЯЗЫКАХ МИРА!

Библия или фрагменты Священного писания изданы на 2262 языках народов мира. А полный текст Ветхого и Нового заветов, по данным Германского Библейского общества, - на 383 языках. Только в 2000 году увидели свет новые переводы Библии еще на 28 языках. Тем самым она остается "наиболее часто переводимой книгой в мировой истории".Сегодня по заказу Всемирного библейского общества ведутся работы над переводом Библии еще на 672 языка. Правда, если учесть, что всего, по данным лингвистов, на Земле 6,5 тысяч языков, то у переводчиков работы еще много. Однако, во многих языках отсутствует письменность, а словарный запас вряд ли способен передать сложные высказывания Священного Писания.

Новости "Радиоцеркви"

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СИЛА СЛОВА БОЖЬЕГО

Нет силы подобной силе Слова Божьего.“Ибо слово Божье живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и судит помышления и намерения сердечные” (Послание к Евреям, 4:12)Иисус сказал: “Небо и земля прейдут, но слова мои не прейдут” (Евангелие от Матфея, 24:35)Мы проповедуем Слово Божие, и это Слово спасает души. На земле написаны миллионы и миллиарды книг, но все они вместе не могут спасти и одной души. А Слово Божие спасало и спасает миллионы людей.Когда я с одним братом проповедовал в Бразилии, там уверовала женщина. После принятия водного крещения, ей подарили Евангелие, но она не умела читать. Вечером она пришла домой и пошла к соседу, который был грамотный, и попросила его почитать ей Евангелие. Но когда тот увидел, что это Евангелие, то махнул рукой, рассмеялся и сказал: “Я в это не верю и читать не буду”. Но, женщина сказала: “Вы мне почитайте, а я вам за это заплачу”. “Ну, если заплатишь – почитаю” - согласился сосед. Он почитал с полчаса и она заплатила ему деньги сказав, что завтра придет. На следующий день повторилось то же самое. После прочтения он ей сказал: “ Если ты завтра опять придешь, зачем тогда тебе эта книжечка дома, оставь ее лучше здесь”. Женщина согласилась и оставила Евангелие. Когда она ушла, он продолжил читать дальше. На третий вечер сосед ей снова читал Евангелие. После чтения женщина вновь хотела заплатить ему по своему обыкновению, но в ответ на это услышала следующее: “Не надо платить, Иисус уже заплатил”.Нет подобной силы во всей Вселенной. Об этом Бог через пророка Исаию говорит в Священном Писании: “Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способною рождать и произращать, чтоб она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест: Так и Слово Мое, которое исходит из уст Моих, - оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно и совершает то, для чего Я послал его” (Исаия, 55:10-11)Мне приходилось проповедовать в Бразилии и в Аргентине. В самой Бразилии около 20 миллионов верующих, и более 10 миллионов спиритистов и волшебников. Мне не раз приходилось наблюдать такую картину, когда во время проповеди Слова Божьего в силе Святого Духа эти спиритисты и волшебники прятали свои головы.Мы, Церковь Божья, проповедуем Христа и Его Евангелие. А Его Слово делает свое великое дело: находит каждого.Апостол Павел говорил: “…я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему” (Посдание к Римлянам, 1:16)

Д. Беспалов