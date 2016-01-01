Жизнь, как добрый подвиг

"Это правда, что брат Женя...", - раздался в телефонной трубке голос верующей сестры. "Да, правда. Брат Женя умер, Бог призвал его к Себе", - раздалось в ответ неудержимое рыдание.В этот день, 21 декабря 2000 года, на 62 году жизни, ушел в вечность Евгений Алексеевич Подмарьков - старший пресвитер Церкви Христиан веры Евангельской, основавший ее в городе Пенза в 1967 году и на протяжении 33 лет был ее духовным отцом.Эта печальная весть, как гром среди ясного неба, мгновенно облетела христиан знавших его. Многочисленные звонки продолжали раздаваться глубоко за полночь. Христиане звонили и звонили. С волнением и печалью узнавая эту неожиданную весть, они долго не могли заснуть.В день похорон приехали многие его друзья: епископ Средне-Волжского региона Петр Николаевич Галицкий и пресвитер А. Никитин, епископ Мордовии Федор Иванович Вавилин и пресвитер Г. Трубенков, епископ Саратовской области Николай Петрович Муравлев и пресвитер П. Никифоров, а также пастыря Церквей Пензенской области. От заместителя начальствующего епископа России Степана Григорьевича Костюка и епископа города Москвы Василия Герасимовича Мирошина привез соболезнования родным и близким служитель Московской Церкви М. Чистоклетов.Церемония прощания началась в квартире умершего, где возле гроба с телом усопшего совершили служение. Затем его привезли в молитвенный дом Христиан веры Евангельской (ХВЕ) Зал начал наполняться людьми с раннего утра, которые пришли проститься со своим пастырем. К обеду зал уже не вмещал всех желающих.На прощальной церемонии с речью выступил пресвитер Владимир Парфенович Шкляр, который вместе с братом Женей трудился последние 23 года. Также сказали слово к народу и епископы, приехавшие проститься со своим другом и братом во Христе. Казалось, нет конца людскому потоку, который проходил мимо гроба. Многие плакали, не стыдясь своих слез....Тридцать три года назад, в 1967 году, когда брату Жене было 28 лет, он начал свое служение в Церкви ХВЕ города Пензы. Это было трудное время - время притеснений и гонений со стороны властей. Он начал свой труд, когда верующих было всего несколько человек. Приходилось собираться по домам и квартирам. Несмотря на то, что свободно проповедовать, рассказывать людям о Боге не разрешалось, Церковь не угасала, а наоборот увеличивалась. Чтобы власти не могли помешать и не разогнать верующих людей, водное крещение приходилось совершать в вечернее или ночное время. Сейчас нам трудно представить то время, когда в обществе царил атеистический дух.Одновременно работая на производстве и совершая богослужения в Церкви, Евгений Алексеевич помогал жене Людмиле в воспитании детей, которых в эти годы в семье Подмарьковых родилось шестеро. Супруги молились Богу и просили, чтобы Он послал в Пензу многодетную христианскую семью, чтобы их дети могли бы дружить между собой. Но Бог усмотрел нечто большее. В 1977 году в Пензу приезжает христианская семья Шкляр. Владимир Парфенович, отец этой семьи, будучи рукоположенным служителем, сразу же подключился к работе в Церкви. Вместе им пришлось много трудиться, так как в то время в Пензенской области было несколько Церквей ХВЕ. Приходилось часто быть в разъездах, навещать и духовно наставлять верующих.В середине 80-ых давление на христиан стало заметно уменьшаться. В 90-ые годы христиане города Пензы уже проводили массовые евангелизации в домах культуры, кинотеатрах, школах, санаториях, тюрьмах. Люди большим потоком шли на богослужения, очень жаждали слышать о Боге. Церкви росли и умножались при содействии Господнем.К этому времени у детей Евгения Алексеевича появились свои семьи. Все дети остались верными Богу.Семья Подмарьковых дважды породнилась с семьей Шкляр. Брат Женя много трудился для Господа, служил людям в Церкви безвозмездно, посвятив этому всю свою жизнь. Он не получал за это зарплату, а для того чтобы содержать семью, работал на предприятиях города Пензы: вначале в НИИ, а последние годы на кондитерской фабрике.Евгений Алексеевич был ответственным, трудолюбивым, активным и пунктуальным человеком, оставаясь таковым до самого последнего дня жизни на этой земле. Но вот пришло время, когда этот служитель Божий неожиданно оставил нас, перейдя в вечные обители.- Заключение врачей: "Постинфарктное состояние".Брат Женя, как многие его называли, умер как святой человек. Он прожил полные 61 год, не дожив 10 дней до третьего тысячелетия.И только сейчас мы понимаем и осознаем, как нам его не хватает. Этого служителя знают тысячи людей. Кому-то он помог советом, молитвами, за кого-то переживал, поддерживал, многих навещал, вытаскивал из глубокой трясины и беды. Это был поистине верный, любящий Бога, посвященный служитель и значительный человек.Память о нем всегда сохранится в наших сердцах.



