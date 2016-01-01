Благословение Воскресшего

Радуйтесь!

"Радуйтесь!" - вот пасхальный привет Иисуса (Матф.28:9). И к кому Он с ним обратился? К женщинам, только что пережившим скорбь погребения. Ведь это они чутким сердцем рыдали на Голгофе. Там, на кресте, умирал их Друг, любимый, единственный Друг и Учитель. Это они погребли Его… Это они на рассвете первого дня недели пришли ко гробу. Печаль наполняла их сердца. Печаль, которая постигает каждого, кто потерял свое самое дорогое в мире. Воскресший спешит к ним с приветом: “Радуйтесь!”Это благословение для опечаленных. Да, для опечаленных. Не один ли ты из них? У тебя дрожит слеза на ланите. Милый, опечаленный друг! Радуйся! Христос воскрес! Светлый день настал и для тебя. Рука, пронзенная на Голгофе, протягивается к тебе, чтобы осушить твои слезы. Помнишь, как рыдала вдова, идя за гробом своего единственного сына? И как Иисус сказал ей: "Не плачь!" (Лук. 7:13). Так Он тебе говорит: “Не плачь!” Он предлагает тебе сегодня Свою дружбу. А она заменит твою утрату."Отец, дай мне то, что не умирает", - просила маленькая девочка своего отца. Дело в том, что отец подарил ей несколько живых существ: собаку, котенка, канарейку. Но эти животные, одно за другим, околели. И девочка, в слезах, просит отца подарить ей то, что не умирает.Друзья мои! Отец небесный подарил человечеству то, что никогда не умирает. Своего вечно живущего Сына Иисуса Христа. Однажды Он умер на Голгофе за нас, но теперь жив во веки веков (Откр. 1:18). Он - близок к нам, ближе, чем кто бы то ни был из людей. Зачем же печалиться?

Мир вам!

Накрепко запертая горница. Запертая из опасения от Иудеев. Ученики Иисуса собрались в ней. Сердца их - взволнованное море: "Отвне - нападения, внутри - страхи" (2 Кор. 7:5). Где Тот, Который когда-то там, на Тивериадском озере, усмирил бурю? Он почил на кресте. Кто теперь успокоит бурю их души? Знакомое всем нам переживание. Но вот Он - среди них. В точности так, как тогда, среди бурного Галилейского моря.Снова звучит Его твердый голос: "Мир вам", - еще раз: "Мир вам" (Иоан. 20:19-21). Лучшего подарка Воскресший не мог им принести. Именно в мире, в успокоении они нуждались больше всего. Какое это было для них благословение!А ты, дорогой читатель, что сейчас переживаешь? Сильные волны - волны забот, разных страхов и опасений… Что будет завтра, послезавтра? Как жить, как существовать? Трудности все растут и растут. Высокой стеной стали они у тебя на пути и скрыли солнышко и ясное лазурное небо. Как дальше идти? Сердце накрепко закрыли эти заботы и страхи, и кажется, ни один луч с небесных высот не проникнет туда. Но позволь мне утешить тебя: Христос придет к тебе через закрытые двери! Что для Него твои заботы и страхи, и опасения? Ничто! Он придет и скажет твоему бедному, измученному сердцу: “Мир, мир!” И оно успокоится, и настанет великая тишина.