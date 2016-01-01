Богу не все равно, кто ваши друзья

Кого вы называете своим близким другом? Хотите верьте, хотите нет, но этот вопрос имеет большое значение для Бога. И всё это потому, что ваши отношения с другими людьми громко говорят — перед Богом и перед людьми — о состоянии вашего сердца.Приходило ли вам когда-нибудь на ум молиться подобным образом: «Господи, что Ты думаешь о моих отношениях с моими друзьями? Нравятся они Тебе или нет?» Ведь в самом деле, богобоязненный друг может быть связующим звеном с благословениями Божьими, потому что он поощряет вас к святому образу жизни. С другой стороны, нечестивый друг может быть связывающей цепью с разного рода злом, ведущим вас в ужасные оковы рабства.Когда я употребляю слово «друг» на протяжении этой проповеди, я не имею в виду близких членов семьи, таких, как жена, родители или дети. Моё определение друга здесь — это тот человек, с которым вы близко общаетесь, и которому вы, естественно, доверяете. Проще говоря, друг — это тот, с кем вы ходите, разговариваете и кому открываете душу.Естественно, у вас есть много людей, с кем вы общаетесь. У вас есть «деловой» круг, в который входят ваши сотрудники по работе, партнеры по бизнесу или клиенты. У вас также есть «социальный» круг, включающий тех людей, с которыми вы общаетесь поверхностно. Вы также, скорее всего, имеете контакты с неверующими знакомыми. Апостол Павел говорит, что нам невозможно избежать контактов такого рода, иначе нам надлежало бы выйти из этого мира!Но круг людей, который больше всего интересует Бога, это круг ваших близких друзей — ваши задушевные друзья. Это те люди, которых вы больше всего любите и которые больше, чем кто-либо, оказывают влияние на вашу жизнь. Так как вы, естественно, увлечены друг другом и единомышленны в большинстве случаев, то вы чувствуете себя безопасно, когда открываете ваши сердца друг другу. Иными словами, у вас наблюдается душевное единство.Наши сердца постоянно посылают сигналы, которые могут приниматься другими людьми. Я видел мощные иллюстрации этой истины в нашей церкви. Например, если на собрание первый раз приходит похотливая женщина, осматривая помещение в течение нескольких минут, она устанавливает контакт с теми мужчинами, которые имеют похотливые глаза. Всё её поведение посылает сигналы, которые привлекают подобные сердца.Во время одного служения я наблюдал, как два молодых наркомана устанавливали между собой связь. Один из них бросил нашу реабилитационную программу, так и не оставив свою привязанность к кокаину. Когда он сидел в нашем собрании, он изучал каждое лицо — и очень скоро установил контакт с другим человеком, борющимся со своей привязанностью. После служения я увидел, как эти два молодых человека шли вместе по улице, о чем-то секретничая. Здесь было явно несвятое влечение друг ко другу — и они соединились в духе!С другой стороны, однажды я наблюдал с интересом за одним богобоязненным студентом семинарии, который посещал наши служения. Я пытался угадать, с кем этот молодой человек подружится. Однажды после вечернего служения я увидел его беседующим с двумя очень хорошими верующими. Что-то в этом молодом человеке привлекло этих богобоязненных людей — и сигнал был пойман!Библия говорит нам, что мы не должны быть невежественными по отношению к дьявольским соблазнам. Одной из самых распространенных атак дьявола является введение в круг наших самых близких друзей кого-нибудь, находящегося под дьявольским обольщением — посланца ада, который имеет задание уничтожить нас. Сатана использует эту хитрость особенно против одиноких или очень сострадательных христиан. Он пытается использовать их доброту и неопытность против них же самих!Царь Иосафат был благочестивым человеком, который управлял Иудеей после того, как Израильское царство разделилось. Сердце этого человека было полностью обращено к Богу, и он был благословен и возвеличен больше всех в его поколении: «И был Господь с Иосафатом; потому что он ходил первыми путями Давида, отца своего...» (2 Пар. 17:3).Однако Писание говорит, что Иосафат породнился с нечестивым царём Ахавом, который правил северным царством Израилевым: «И было у Иосафата много богатства и славы; и породнился он с Ахавом» (18:1). Библия говорит об Ахаве: «и более всех царей Израильских, которые были прежде него, Ахав делал то, что раздражает Господа, Бога Израилева» (3-я Цар. 16:33).Вы можете удивляться, как мог праведный царь породниться с таким нечестивым человеком? Я считаю, что была только одна причина для этого безбожного союза: это была часть сатанинского заговора, чтобы уничтожить благочестивого Иосафата!Видите ли, Иосафат очистил страну, уничтожив все статуи Ваала и убив всех Вааловых пророков. Однако нечестивая жена Ахава, Иезавель, поклонялась Ваалу и, конечно, узнала, что сделал Иосафат с её идолами. Поэтому она приложила все старания, чтобы низложить этого благочестивого человека!Иезавель составила план со своей злобной дочерью Гофолией, как проникнуть в богобоязненный двор царя Иосафата. Вскоре молодая дочь Ахава встретилась с сыном Иосафата, Иорамом, и использовала все свое женское очарование, чтобы завоевать его сердце. План сработал: Иорам решил жениться на Гофолии и пошел к отцу просить его благословения. Иосафат поступил очень неразумно и дал согласие на брак.Когда Писание говорит, что Иосафат породнился с Ахавом, это значит, что они породнились через женитьбу. Дьявол, наверное, танцевал от радости на этой свадьбе! С этого времени Иосафат должен был иметь постоянный контакт с нечестивым Ахавом, а также был подвержен влиянию его нечестивой дочери. Проще говоря, зло вошло во внутренний круг друзей Иосафата!В конце концов, когда Иосафат умер и Иорам наследовал трон, Иезавель начала сводить счёты. Народ скоро возвратился опять к идолопоклонству. Иорам дошел до того, что убил своих шестерых братьев. И, однако, это было только началом кровопролития в Иудее.Всё это имело место только потому, что Иосафат позволил себе породниться с нечестивым человеком. Трагедия заключалась в том, что этого могло и не случиться — его к этому никто не принуждал. Ведь его сын не смог бы жениться без его согласия. Почему бы Иосафату не сказать своему сыну: «Эта женщина, которую ты полюбил, исполнена идолопоклонства, она абсолютно не слушает Господа! Она будет давать тебе только злые советы и уведёт тебя далеко от Бога. Я тебе говорю — бросай эту дружбу прямо сейчас, пока она не разрушила тебя!» Вместо этого Иосафат не сказал сыну ничего против.Надо также сказать, что Иосафат имел перед собой Писания, в котором Давид очень ясно говорит: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей» (Пс. 1:1). «Общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои» (Пс. 118:63). Иосафату все это было известно — и, однако же, он не противостоял!От брака Иорама и Гофолии родился сын Охозия, который наследовал трон в возрасте двадцати двух лет. Библия говорит об этом человеке: «Он также ходил путями дома Ахавова, потому что мать его была советницею ему на дела беззаконные» (2Пар. 22:3). Вдруг оказалось, что Гофолия стала верховным советником в Иудее. И Писание говорит, что эта злобная женщина «истребила всё царское племя дома Иудина» (2Пар. 22:10).Я уверен, что это был дьявольский план с самого начала, чтобы уничтожить всё благочестивое семя в Иудее! Вы знаете, что это была родословная линия Давида, а Писание пророчествовало о том, что Мессия придет от этого семени.Возлюбленные, можете быть уверены, что дьявол будет пытаться делать всё возможное, чтобы уничтожить потомство Христа. Если вы последовали Иисусу и через Его кровь находитесь в Его родословной, сатана будет стараться привести в вашу жизнь кого-нибудь с целью уничтожить в вас всё божественное и доброе!1. ВЫ БУДЕТЕ ВОВЛЕЧЕНЫ В ЧЬЮ-ТО «ВОЙНУ» ИЛИ ЧЬИ-ТО ПРОБЛЕМЫ — К ВАШЕМУ СОЖАЛЕНИЮ!Библия говорит, что царство Иосафата было мирным до этого времени: «И был страх Господень на всех царствах земель, которые вокруг Иудеи, и не воевали с Иосафатом» (2Пар. 17:10). Иудея была благословенна, обильно процветала, и никто не осмеливался выступить против неё.Но после того, как Иосафат породнился с Ахавом, Библия говорит: «...Ахав ...склонял его (Иосафата) идти на Рамоф Галаадский. Тот сказал ему: как ты, так и я; как твой народ, так и мой народ: иду с тобою на войну!» (2Пар. 18:2-3). Иосафат добровольно позволил себе быть втянутым в безнадежную войну, в которой Бог не принимал никакого участия!Еврейское слово «склонять» в этом месте значит «мягко уговорить, соблазнить». Иосафат позволил Ахаву соблазнить его на войну, отвечая: «Как ты, так и я». Другими словами: «Я — твой друг, я пойду за тобой везде. Я никогда тебя не подведу. Можешь полностью рассчитывать на меня!»Не исполнен ли ваш близкий друг горечи, ненависти, гнева и не вовлечён ли он в какого-либо рода войну? Не запутан ли он в войну с супругой, семейную неразбериху или какую-то личную драму? Не являетесь ли вы для него Иосафатом, предлагая помощь и поддержку? Если да, то берегитесь, вы находитесь на грани быть втянутым во всё это!Это правда — очень скоро вы обнаружите себя в центре всех интриг вашего друга и вам придётся сделать выбор. Например, если ваш друг находится в разногласии с супругой(ом) и у него проблемы в браке, вам придётся стать на одну из сторон. В конце концов, симпатизируя ему, вы окажетесь на стороне друга, поддерживая его до самого развода!Будьте осторожны, христиане, если вы оказываете поддержку или утешаете кого-нибудь, кто находится в состоянии бунта и непослушания, вы противитесь Духу Святому. И это сделает вас соучастником в грехе этого человека. Трагично то, что когда Иосафат начал участвовать вместе с Ахавом в его войне, он только подтолкнул своего друга к погибели!2. ВЫ НАЧНЁТЕ ИГНОРИРОВАТЬ ВСЕ ПРОРОЧЕСКИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И СОВЕТЫ ИЗ ПИСАНИЯ!Если у вас есть нечестивый друг в вашем внутреннем круге, он даст вам уверенности столько, сколько вам нужно, даже если вы неправы. И вообще, дьявол наполнит вашу голову голосами ложных пророков, утверждающих, что говорят истину. Они скажут: «Давай вперёд, всё нормально. Бог на твоей стороне». Но они уведут вас на самый краешек гибели!Я считаю, что Иосафат был полностью уверен, что поступает правильно, когда пообещал Ахаву поддержать его в войне. Помните, Писание говорит: «И сказал Иосафат царю Израильскому: вопроси сегодня, что скажет Господь» (2Пар. 18:4). Он сказал: «Давай спросим Господа об этом деле. Не будем ничего делать, не услышав слово от Него!»Итак, Ахав созвал четыреста своих ложных пророков. «Они сказали: иди, и Бог предаст его в руки царя» (ст. 5). Все четыре сотни голосов твердили одно: «Иди на войну. Бог с тобой!»Но Иосафат не был уверен. Он спросил Ахава: «...нет ли здесь ещё пророка Господня? спросим и у него» (ст.6). Иосафат хотел услышать человека, которого бы он знал, что он святой. Ахав послал за Михеем, который был заключён в темницу за то, что говорил истину.Когда Михей появился на сцене действия, этот бесстрашный человек начал высмеивать всё, что там происходило. Он даже предсказал смерть Ахава, говоря: «...я видел всех сынов Израиля, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря» (ст.16). Он говорил: «Ты погибнешь в этой битве, Ахав. И народ Божий будет рассеян по горам!»Бог очень ясно сказал Своё Слово Ахаву и Иосафату, не оставляя никаких сомнений о Его воле насчёт этого военного похода: «Это обречено на провал! Если хотите, идите на свой собственный страх и риск. Ничего, кроме смерти и поражения, не ожидает вас на поле брани!»До этого места Иосафат, кажется, хотел повиноваться истинному пророческому слову. Кажется, он хотел исполнить всё, что бы Бог ему ни сказал. Однако, вот уже сколько столетий теологи ломают голову над тем, что произошло после этого: когда пришло ясное Слово от Господа, он его проигнорировал!Михей, кажется, уловил нежелание Иосафата повиноваться Слову. Он окончил свое предупреждение словами: «Слушайте это, все люди!» (ст. 27). Мне кажется, Михей смотрел прямо на Иосафата, говоря: «Господин, будь внимателен к моему слову! Это всё демоническое обольщение. Оно может кончиться только погибелью! Разве ты не видишь, что твоя дружба с Ахавом полностью неправильна? Он — идолопоклонник! Пожалуйста, не слушай все эти лживые голоса».Однако невероятно, но факт, следующий стих гласит: «И пошёл царь Израильский и Иосафат, царь Иудейский, к Рамофу Галаадскому» (ст. 28). Иосафат маршировал вместе с Ахавом на войну, полностью игнорируя Божье предупреждение!Возлюбленные, вы можете хвастаться сколько угодно, вашей любовью к Слову Божьему и желанием повиноваться Ему. Но если вы не порвёте с обольщением своих нечестивых друзей и не начнёте искать проницательности Духа Святого, вы окончите тем, что будете игнорировать Слово Божье!Вы можете сопровождать своего друга на войну, но, когда запахнет угрозой, он сразу же выдаст вас врагу. Это как раз и случилось с Иосафатом, когда он пошёл вместе с Ахавом на войну. Злобный царь всё рассчитал, чтобы Иосафат был убит: он предложил ему одеться в царские одежды, в то время как сам был одет в одежду воина. Таким образом, думал Ахав, ассирияне будут стараться захватить или убить Иосафата вместо него.Однако, Ахав был смертельно ранен стрелой, которая пронзила его сквозь швы лат. Внезапно Иосафат был окружён вражескими воинами, готовыми растерзать его на части. Царь знал, что он был под угрозой неминуемой смерти и воззвал о помощи к Богу. Писание говорит нам: «...и Господь помог ему, и отвел их Бог от него» (ст.31).Эта война, как и предсказывал Михей, была настоящим бедствием. Израильская армия отступала в беспорядке, как овцы, не имеющие пастыря. Иосафат удалился в Иерусалим, его друг Ахав был мёртв и его войска потерпели поражение. Только по милости Божьей он избежал смерти!Я могу представить, какие мысли пробегали в голове Иосафата, когда он поспешно возвращался в Иерусалим: «О Боже, благодарю Тебя за моё освобождение! Сейчас-то я вижу всю опасность дружбы с нечестивым компаньоном. Больше никогда в жизни, Господи! Я никогда не буду иметь ничего общего с мирской системой. Это уже окончательно!»Но на этом всё не кончилось. Бог всё ещё имел дело с этим человеком!3. ПОСЛЕДНЕЕ И САМОЕ ТРАГИЧЕСКОЕ ПОСЛЕДСТВИЕ БЛИЗОСТИ С НЕЧЕСТИВЫМ ДРУГОМ — ЭТО БОЖИЙ ГНЕВ НА ВАС!Когда Иосафат был на пути домой, Господь послал пророка навстречу ему с этими строгими словами: «И выступил на встречу ему Ииуй, сын Анании, прозорливец, и сказал царю Иосафату: следовало ли тебе помогать нечестивцу и любить ненавидящих Господа? За это на тебя гнев от лица Господня» (2Пар. 19:2).Бог говорил Иосафату: «Ты не знаешь всей опасности и последствий того, что ты сделал. Ты думаешь, что это маловажная вещь — породниться с человеком, который против Меня. Ахав был Моим врагом, идолопоклонником, и ты подружился с ним. Ты выслушивал его нечестивые речи и потворствовал его глупости. Но ты никогда не выступил против этого, Иосафат. Поэтому Я имею против тебя!»Сейчас вы, наверное, думаете: «Я понимаю, Ахав был нечестивым человеком. Но когда я думаю о своих друзьях, я никак не могу думать о них, как о врагах Божьих». Но рассмотрите вот эти места Писания:- «Кто не со Мною, тот против Меня...» (Лук. 11:23). Становится ли ваш друг на Божью сторону во всех вопросах?- «Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство...» (1Цар. 15:23). Не исполнен ли совет вашего друга непокорности?- «...обвиняющий праведного — ...мерзость пред Господом» (Пр.17:15). Говорит ли ваш друг плохо о благочестивых людях?Это не игра! Для Бога очень важно, кем являются ваши друзья, потому что их действия имеют серьёзные последствия: «Уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь... Уразумейте это, забывающие Бога, дабы Я не восхитил, — и не будет избавляющего» (Пс.49:19-22).Слушайте, что говорит пророк Исаия: «Он сказал: подлинно они — народ Мой, дети, которые не солгут, и Он был для них Спасителем... по любви Своей и благосердию Своему Он искупил их... Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его; поэтому Он обратился в неприятеля их: Сам воевал против них» (Ис. 63:8-10). Фактически Бог сам становится против тех, кто игнорирует Его слово!В случае с Иосафатом, Бог допустил войну и бедствия на Иудею: «После этого Моавитяне и Аммонитяне, а с ними некоторые из земли Маонитской, пошли войною на Иосафата» (2Пар. 20:1). До этого времени Иудея наслаждалась великим миром. Но сейчас Иосафат увидел врагов, наступающих на него со всех сторон, угрожая разрушить всё его царство!Апостол Павел пишет: «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдою» (Римл. 1:18). Апостол говорит здесь о людях, которые знали истину, но игнорировали её, как будто её не существует. Проще говоря, Божий гнев изливается на тех, кто подавляет истину, ничего не делая в её защиту — как царь Иосафат!Благодарение Богу, Писание говорит: «И убоялся Иосафат, и обратил лицо своё взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее» (2Пар. 20:3). Царь смирил себя и покаялся: «И преклонился Иосафат лицом до земли, и все Иудеи и жители Иерусалима пали пред Господом, чтобы поклониться Господу» (ст.18).Бог ответил на сокрушение Иосафата тем, что дал Иудеям полнейшую победу над Моавитянами. В конце концов Библия говорит: «И спокойно стало царство Иосафатово; и дал ему Бог его покой со всех сторон» (ст.30).Мудро и осторожно выбирать друзей — это дело всей жизни. Вы можете избежать каких-то неразумных отношений в одном случае и сразу же попасть в другие!Писание говорит, что история Иосафата окончилась трагически: «Но после того вступил Иосафат, царь Иудейский, в общение с Охозиею, царём Израильским, который поступал беззаконно» (ст.35). Иосафат повторил то же самое! Он вступил в дружбу с нечестивым Охозией, точно так же, как с Ахавом.На этот раз Бог послал пророка к Иосафату со словами: «так как ты вступил в общение с Охозиею, то разрушил Господь дело твоё...» (ст.37). Божий Дух оставил этого, когда-то праведного, человека, потому что он никак не хотел повиноваться!Возлюбленные, Библия очень ясно говорит насчёт такого рода отношений: «Не дружись с гневливым, и не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не научиться путям его и не навлечь петли на душу твою» (Пр. 22:24-25). «А совращающихся на кривые пути свои да оставит Господь ходить с делающими беззаконие» (Пс. 124:5).Займите правильную позицию сегодня. Если у вас есть нечестивые друзья в вашем кругу, разорвите эти отношения! Бог по Своей милости освободит вас от вражеских уз, как Он сделал это с Иосафатом. Но в любом случае никогда не ослабляйте своей бдительности к попыткам сатаны ввести кого-нибудь в вашу жизнь с целью разрушения Божьего дела в вашей жизни.