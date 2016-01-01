Это интересно

Это интересно
       Что вы думаете о лисе, которая прижимает свой хвост между ногами к животу и таким образом тащит в свою нору траву и листья, делает себе из них глубокое и мягкое гнездо, в которое откладывает яйца? Или что вы скажете о лисе, которая, чтобы добыть себе пищу, ежедневно опускается на несколько часов на дно реки, плотно закрыв глаза, уши и нос.
       Вы посчитаете это абсурдом? А я нет. Я, конечно, не лиса, я утконос. Но моя шуба не менее красива и мягка. Мой Создатель снабдил меня волосяной термо-одеждой, сохраняющей тепло лучше, чем меховая шуба белого медведя. Так, что даже через несколько часов пребывания в ледяной воде температура моего тела всё еще составляет 32 градуса. Длина моего тела — с головы до кончика хвоста — едва ли составляет полметра. Но я тоже рою норы, где я сплю целыми днями. Вы уже заметили, что я всего лишь чуть-чуть похож на лису. Мой хвост похож на хвост бобра. «Ядовитые зубы» на задних лапах моего супруга не уступают зубам гадюки. Плавательные перепонки между пальцами как у лягушки, а клюв, как у утки. Ему я обязан своим именем — утконос. Я кладу яйца, как птица, но вскармливаю своё потомство молоком, как кошка. Оттуда, где молоко скапливается, оно стекает на мой мех, и мои детки хлебают его оттуда своими мягкими клювиками. Моё молоко удивительно богато железом (содержание железа в 60 раз больше, чем в коровьем молоке). Я плаваю, как рыба, и рою землю, как крот.
       До девятнадцатого столетия мы были совершенно неизвестны в Европе, но когда о нас стали просачиваться первые сведения, учёные отказались верить в существование такого уникума. Они боялись попасть впросак и предполагали, что, скорее всего, кому-то ловко удалось укрепить на туловище бобра кожаный клюв и поплавки. И всё же мы существуем. Мы родом из восточной Австралии, и в заводях, где ещё имеется чистая вода, чувствуем себя, как дома. Каждый утконос-самец получил от Творца большую полую шпору размером примерно 1 — 1,5 см, расположенную на задних лапках и содержащую опасный яд. Во всём мире млекопитающих нет больше подобного «ядовитого шприца». Яд этот очень силен. Творец наделил меня плоским хвостом, который служит мне веслом при нырянии и плавании.
       Учёные, долго изучавшие меня, были удивлены моим супер-современным оснащением и моими великолепными способностями потому, что я шедевр Художника, фантазия Которого не имеет предела. Я знаю, что являюсь не единственным из Его замечательных творений. Ведь и вы являетесь произведением Его всемогущих рук.
Подготовил В. Полещук

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ВЫПУСК 21 2003\1