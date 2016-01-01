Вопросы и ответы

Вопросы и ответы

       Вопрос: «...Я духовно упал. Не буду об этом писать - большая история. Вот уже 4 года не хожу в церковь. Хочу начать все сначала. Но что скажут люди, если я снова начну посещать собрания?»
       Ответ: Да, люди возможно о вас знают, а разве Бог не знает? В церкви нуждаются не только святые, но в первую очередь грешники. Вы упали. Так скорее же вставайте! Попросите у Бога прощения и услышите: «иди и впредь не греши» (Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 11). Увидев вас в церкви, истинные христиане возрадуются вместе с ангелами и Господом. А те, кто будет упрекать, недостойны внимания. Думайте о своей душе в первую очередь. Убойтесь Бога, а не людей.

       Вопрос: Как часто нужно посещать церковь?
       Ответ: Хочу сразу сказать, что Церковь - это не здание, а собрание, община верующих людей. Церковь состоит из людей, заключивших завет с Богом через водное крещение и обещавших служить Ему доброй совестью.
       Очень многие люди считают себя верующими, не задумываясь о том, что это значит. В Библии, в 1 Послании Иоанна, главе 1, стихе 7 написано: «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Христиане ходят во свете, то есть стремятся жить без греха, в общении с Богом и другими верующими. Первые ученики общались друг с другом постоянно. В книге Деяния Апостолов, в главе 2, стихах 42, 46 написано: «они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах... И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви». И поэтому вопрос «Как часто нужно посещать церковь?» пусть каждый верующий задаст себе сам. Насколько вы нуждаетесь в общении христиан? Насколько вы живете во свете? «Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай» (Послание к Евреям, глава 10, стих 25).


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ВЫПУСК 21 2003\1