Вопросы и ответы

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Ответ:

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Ответ:

Да, люди возможно о вас знают, а разве Бог не знает? В церкви нуждаются не только святые, но в первую очередь грешники. Вы упали. Так скорее же вставайте! Попросите у Бога прощения и услышите:(Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 11). Увидев вас в церкви, истинные христиане возрадуются вместе с ангелами и Господом. А те, кто будет упрекать, недостойны внимания. Думайте о своей душе в первую очередь. Убойтесь Бога, а не людей.Хочу сразу сказать, что Церковь - это не здание, а собрание, община верующих людей. Церковь состоит из людей, заключивших завет с Богом через водное крещение и обещавших служить Ему доброй совестью.Очень многие люди считают себя верующими, не задумываясь о том, что это значит. В Библии, в 1 Послании Иоанна, главе 1, стихе 7 написано:Христиане ходят во свете, то есть стремятся жить без греха, в общении с Богом и другими верующими. Первые ученики общались друг с другом постоянно. В книге Деяния Апостолов, в главе 2, стихах 42, 46 написано:И поэтому вопрос «Как часто нужно посещать церковь?» пусть каждый верующий задаст себе сам. Насколько вы нуждаетесь в общении христиан? Насколько вы живете во свете? «Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай» (Послание к Евреям, глава 10, стих 25).