Дорога к Жизни

И помни весь путь, которым вел тебя Господь

(Второзаконие, глава 8, стих 2)

Я родился в поселке Земетчино Пензенской области в 1953 году, рос без отца — он находился в заключении. Окончил 7 классов, затем пошел учиться в ГПТУ — жизнь завертелась, и не заметил, как с ранних лет пристрастился к куреву и алкоголю, а в голове была одна романтика. Уже в 17 лет оказался на скамье подсудимых. И по мере моего взросления росли и мои судимости. У меня было много врагов, и первый враг был я сам себе и окружающим. Но я благодарю Бога, что Он дал моей матери такую большую любовь ко мне, что она все эти 42 года молилась за меня и не теряла надежды на мое спасение. Бог также трудился надо мной, но я был упрям и горд.Однажды я увидел всю черноту своей жизни и завопил: «Господь, по своей великой любви открой мне глаза». Это было в 1995 году в тюрьме, а мне еще оставалось отбыть 3 года заключения. Господь стал направлять на путь правды, даровал веру, любовь к Слову Божьему, освободил от сигарет, вина, сквернословия, от многих болезней, а главное — освободил от проказы греха, как написано: «Если исповедуем грехи наши, то Он будучи верен и праведен, простит нам грехи (наши) и очистит нас от всякой неправды» (1 Послание Иоанна, глава 1, стих 9).Когда осталось сидеть чуть больше года — умерла мама, и враг душ человеческих (сатана) нашептывал: «Кому ты нужен, вокруг одни враги». Но, слава Богу, я услышал голос Господа: «Не оставлю тебя...». И я верил, но враг не дремал. Когда освободился, пришли бывшие «друзья» с вином, как обычно, но Господь снова сказал: «Будь верен и спасешься». Я им рассказал, что уверовал в Бога и попросил ко мне с этими вещами не ходить.Господь окружил меня своей заботой - через людей. Все, с кем я встречался, старались помочь кто чем мог. Затем Господь привел меня в Церковь Христиан Веры Евангельской в поселке Башмаково Пензенской области. Устроился на работу. Как написано в Его Слове: «Когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его примиряет с ним» (Притчи, глава 16, стих 7).В настоящее время по милости Бога нашего Иисуса Христа имею верующую любящую жену Клавдию. В Церкви мы познакомились с одинокой немощной старицей Александрой и решили взять ее к себе жить. Для нас с женой она стала второй матерью.