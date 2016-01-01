Спаситель мира

Иисус Христос пришёл на эту землю для того, чтобы показать и доказать делом великую Божью любовь ко всем людям, чтобы спасти их от погибели. Эта любовь в наибольшей мере была явлена на холме - на Голгофе. Читая последние главы Евангелий, представляется картина, как на одном кресте висит вор, на другом убийца, а между ними Человек в терном венце. Кровь течёт из Его рук и ног, кровь течёт из раны на боку, течёт по лицу. Толпа же, стоящая перед Ним, издевается и смеётся. Кто терпит эту пытку, Кто этот Человек над Которым издеваются, Которого предали смерти? Он - Сын Божий, Творец мира, Посланец небес, пришедший на землю, погрязшей во грехах. Это Тот, пред Кем ангелы падая ниц, закрывают свои лица.И вот Он здесь - на кресте, истекающий кровью и покинутый. Что же привело Его на это место, где царит ужас? Кто подверг такой страшной пытке Того, Кто пришел учить человечество любви? Того, Кто говорил, что "Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать нищим, послал Меня исцелять сокрушённых сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам - свободу, проповедовать лето Господне благоприятное..." (Книга пророка Исаии в главе 61, стихи 1-2). Он был неповинен ни в чём, но был распят. "Но Он изъязвлен был за грехи наши, и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на нём и ранами Его мы исцелились" (Книга пророка Исаии в главе 53, стихи 5). Грех был побеждён на Голгофе. Телом Своим Христос вознёс грехи всех людей на крест. Воспроизведите сейчас в своей памяти того человека, который вам сделал много зла, что вы будете испытывать по отношению к нему? А представьте себе - Бог. Он сотворил всё живое и не живое. И вот мы, миллиарды людей (заметьте не один и не два человека), а все согрешили пред Ним. Мы своими поступками, отвернулись от Него, предали Его, но Бог не излил Свой гнев на нас. Он наоборот, в доказательство Своей великой любви ко всему человечеству, отдал на смерть не кого-нибудь, а Своего Единственного Сына -- Иисуса Христа. В Библии ещё за сотни лет до Его рождения на земле Бог через пророков предсказал с точностью до мельчайших подробностей весь путь, который предстоял Иисусу. И Он пришёл и исполнил всё, как было написано. Божья любовь ко всем нам была на столько велика, что когда Его ложно обвиняли, Он не оправдывался. Пророк Исаия еще писал о Нем так: "Он истязаем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих; как овца, веден Он был на заклание, и, как агнец пред стригущими был безгласен, так Он не отверзал уст Своих..." (Книга пророка Исаии в главе 53, стихи 7). Он точно знал Свою миссию на этой земле. Он, безвинный, понес наши грехи и наказания, как и было предсказано пророком Исаией за 400 лет до происшедших. Иисус осознанно, добровольно шел на страдание.Хочу обратиться к вам, читающие: не вините людей того времени в том, что они распяли Его. Это совершили все мы: и я, и вы, ибо за мой и ваш грех Он принял крестные муки. Ни народ, ни римские воины распинали Его, а мои и ваши грехи, настоящие и прошлые, которые мы совершали и которые ещё совершим. Сын Божий на кресте - это предельное выражение Божьей любви.Казнь на кресте в то время была самым жестоким истязанием человека. Смерть была очень мучительной. Человек, пронзенный по рукам и ногам, был пригвожден к кресту и поднят на всеобщее обозрение и посмешище. Температура воздуха в Палестине днем достигает 50 градусов, и поэтому-то человек медленно и мучительно умирал от истечения крови, жажды и удушия. Но даже в эти минуты страданий Христос молился об убивающих Его. "Иисус же говорил: Отче! Прости им, ибо не знают, что делают..." (Евангелии от Луки, главе 23, стихе 34). Иисус был недостоин этой позорной смерти, которую понёс. И, претерпев весь свой путь до конца, израненный и измученный, Он сказал: "Отче, в руки Твои предаю дух Мой". Но смерть не может властвовать над великой Божьей любовью. Туда куда приходит Бог, приходит жизнь.Даже ад и смерть не могли удержать Иисуса. Писание четко повествует о том, что Он не просто спустился в ад, но забрал у диавола ключи от ада и смерти и вознесся к Отцу Своему. Он является теперь Начальником жизни и смерти. Верующие в Иисуса Христа имеют надежду на жизнь вечную, на радость и благо в небесах. "Ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление." (Псалом 15, стих 10); "...Но Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня" (Псалом 48, стих 16). И по сей день Христос, воссевший одесную Бога Отца, заботится о каждом из нас. Воскресение - ключевой момент всего Божьего плана спасения для всех нас. "Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо, как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут" (1 Послание к Коринфянам, глава 15, стихи 20-22).Если вы сегодня верою примите Христа, поверите в то, что Он умер за ваши грехи и воскрес на третий день, как о Нём было написано, то вы сможете разорвать узы греха и будете прощены. Вы сможете быть свободны и полны сознанием того, что через любовь Христову ваша душа очищена от греха и спасена от проклятия. Иисус Христос единственный путь к спасению людей из этого рабства, Он сказал: