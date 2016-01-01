Российское Библейское Общество

Благовестие Христово пришло в нашу страну через Византию, когда около 988 года князь Владимир, не без политической выгоды, принял христианство. И более восьми столетий подряд духовно развиваться могли лишь избранные, грамотные люди. Для остальных Библия была недосягаема. Они ограничивались тем, что скажет духовенство. А те, которые изначально призваны сеять разумное, доброе, вечное, насаждали порой тернии и шипы. По сути, в России государство было отделено от религии. Но реальные факты доказывают далеко обратное. Политики подавляли властью и силой духовенство. Но и те, которые призваны нести свет Евангелия в народные массы, препятствовали этому.Одним словом, правильно сказал наш знаменитый русский писатель Николай Семенович Лесков : «Россия была крещена, но не просвещена». Парадокс, но факт есть факт, что с 988 и аж до 1819 года на Руси, где большинство жителей русские, не было Библии на русском языке. И противников перевода Библии с церковно-славянского языка на русский было немало. А начиналось все так...В августе 1812 года представитель «Британского и зарубежного Библейского общества» — пастор Джон Патерсон прибыл в Петербург с целью напечатать Библию на финском языке. Там он распространил «Обращение», в котором осведомлял русскую общественность о характере и задачах Британского общества. Среди лиц, проявивших горячий интерес к делу, оказался князь А.Н. Голицын (1773-1844), обер-прокурор Синода, главноуправляющий иностранными исповеданиями, личный друг Александра I, сановник, сделавший блестящую карьеру. В прошлом он относился к религии скептически, как многие вольнодумцы его поколения. Знакомство с Патерсоном совпало с периодом обращения Голицына к вере, и, заинтересовавшись идеей общества, он устроил свидание пастора с государем. Александр I не только разрешил открыть в России отделение Библейского общества для инославных подданных империи, но выразил желание, чтобы Библия была переведена и на русский язык. И таким образом, 6 декабря 1812 года был подписан указ о создании отделения Библейского общества в России, а 11 января 1813 года в доме Голицына собралось его первое заседание. Кроме высшего духовенства России, на нем присутствовали представители Англиканской и Римско-католической церквей, а также влиятельные светские лица — министры, сенаторы. Президентом общества был избран Голицын. Общество, получившее солидную финансовую базу в результате щедрых пожертвований императора, а вслед за ним и других именитых спонсоров, вскоре обрело самостоятельность, уже в 1814 году став «Российским Библейским обществом» (РБО). Его приоритетной задачей было распространение Священного писания на языках нерусских подданных империи. К 1816 году вышли издания Ветхого Завета, Нового Завета и всей Библии на финском, немецком, французском, польском, армянском, калмыцком, монгольском и других языках. Второй целью стало обеспечение дешевыми изданиями церковно-славянской Библии малоимущих слоев русского общества, — так что в 1816-1823 годах вышло в свет еще и 15 тиражей Священного Писания на церковно-славянском языке. Наконец, дело дошло и до собственно русских изданий. Хотя уже тогда раздавались голоса против перевода Библии на «простонародный» язык. Воля императора и аргументы ревнителей Слова Божьего сыграли решающую роль. Так, сначала вышло в свет Четвероевангелие. Оно датировалось 30 марта 1819 года. В 1821 году закончен перевод всего Нового Завета и начат перевод Ветхого Завета.Но в это время в придворной и церковной среде звучала тема, что просветительские усилия Библейского общества прикрывают некую тайную «ересь». Николай I внял доводам ультраконсерваторов, и общество в 1826 году было закрыто «впредь до Высочайшего соизволения», а его имущество передано Синоду. В 1831 году его официально возобновили по инициативе министра народного просвещения, бывшего вице-президента РБО князя Карла Андреевича Ливена, как «Евангелическое Библейское общество». Но преимущественно лишь для протестантов.Труды РБО не пропали даром. За 13 лет существования Писание было опубликовано на 41 языке, причем 14 переводов было сделано заново: русский, татарский, сербский, татаро-турецкий, татаро-оренбургский, турецкий, чувашский, мордовский, бурято-монгольский. Над этими переводами трудились преимущественно русские миссионеры. Кроме того, было изготовлено несколько комплектов Брайлерской Библии для слепых.Оно было вновь открыто в 1863 году как «Общество для распространения Священного Писания в России» и занималось отныне именно вопросами просветительского распространения, стремясь удовлетворить потребность в Библии с максимальной широтой охвата, включающего и благотворительную бесплатную раздачу.После октябрьского переворота 1917 года деятельность всякого рода организаций такого рода, зарубежных и отечественных, была на территории СССР крайне затруднена. При отсутствии — а после войны строгой ограниченности — новых тиражей Священного Писания подпольно ввозимые издания заграничных Библейских обществ в какой-то, хотя и весьма малой мере, компенсировали острый недостаток. С 1979 года начались официальные поставки из-за рубежа (вначале лишь по линии христиан-баптистов). Наконец, в 1990 году деятельность Российского Библейского общества была возобновлена. Эта была первая организация, которая могла официально раздавать христианскую литературу. Ее первое отделение было открыто в Калужской области. Для работы в этом обществе объединились православные, протестанты и католики. Активно участвуя в переводах Библии на языки народов России, Российское Библейское общество уделило также большое внимание выпуску учебных и справочных текстов, комментирующих Священное Писание. К началу 21 века оно уже было выдающимся по объему своих тиражей российским издателем библейской литературы, выпускающим более 1 миллиона книг ежегодно. Каталог РБО включает также аудио-, видеоматериалы и компакт-диски. Укрепляя свои международные связи, оно вошло в 1995 году в состав Объединенных Библейских обществ. При создании РБО в России, в его уставе была записана главная задача: «Приведение Библии в большое употребление в России». Прошел не один десяток лет после издания этого указа, но РБО сегодняшних лет все так же преследует те же цели: перевод, издание и распространение Священного Писания, исполняя самое главное поручение Иисуса Христа: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» (Евангелие от Марка, глава 16, стих 15).Иисус Христос, живя на земле, говорил: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец» (Евангелие от Матфея, глава 24, стих 14). Читайте, познавайте Бога через Его Святое Слово, прилагайте свою душу к спасенным народам, пока еще есть время.