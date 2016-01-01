Детская страничка

Привет, девчонки и мальчишки!

Весна все больше вступает в свои права. Под теплыми лучами солнца тает снег. Скоро по дорогам побегут ручьи. На ветках появятся первые зеленые листики. Затем цветы наполнят своим благоуханием воздух, будут летать бабочки, пчелки. Вся природа пробуждается благодаря тому, что солнце с приходом весны поднимается над горизонтом все выше и выше, и его лучи пригревают землю с каждым днем все теплее и теплее. Солнце дарит нам не только тепло, но и свет. А светом для человека является Иисус Христос.Он дарит нам теплоту в сердце, душевный покой, мир. Когда мы с Ним, то нам легко любить других, легко прощать обиды. Если же мы грешим, то грех надвигается на нас как тень. У одних эта тень состоит из обид, у других — из ссор, у третьих — может быть, из злости или лжи. И это не очень хорошо. Но как же нам победить грех? Я думаю, вы обязательно найдете ответ на этот вопрос.

ПОБЕДА НАД ТЕНЬЮ

— Иди-ка сюда! — позвал Алеша Лизу к окну. — Посмотри, что Валера вытворяет.Лиза выглянула в окошко и засмеялась. Младший братишка, вооружившись длинной палкой, боролся со своей тенью. Он наступал на нее то одной ногой, то другой, то прыгал на нее с разбега. Он гнался за тенью, поражал ее острием своего «копья», но тень убегала, оставаясь невредимой. Алеша открыл окно настежь и позвал Валеру:— Эй, что ты там делаешь?Валера, разгоряченный битвой, повернул свое веснушчатое личико к Алеше:— Не видишь, сражаюсь с тенью!— И как, успешно?— Да! Она боится и хочет от меня убежать. Она даже меньше стала, — с гордостью заявил Валера.— Неужели? — засомневался Алеша.Валера показал две глубокие черты на земле:— Смотри! Я утром отметил ее размер. Видишь, насколько она была длиннее.— И ты думаешь, что тень стала меньше, потому что ты с ней сражался?— Конечно, почему же еще?— Да потому, что солнце поднялось выше! — засмеялся Алеша.— Нет! Я ее побеждаю, она боится меня и становится меньше! — и Валера снова набросился на тень со своей палкой. Алеша с Лизой переглянулись.— Валера, — продолжал убеждать брата Алеша — это бессмысленное занятие. Тень уменьшается только потому, что солнце совершает в небе свой обычный путь. Утром тень длиннее, потому что солнце находится низко над землей и его лучи светят под определенным углом. А когда оно поднимается выше, этот угол меняется и твоя тень становится короче. Так что бороться с тенью бессмысленно. Это не твоя работа — укорачивать тень — это работа солнца.— Но я не хочу, чтобы у меня была тень! — капризно надул губы Валера. — Она мне надоела! — заключил он и ткнул палкой в тень.— А ты повернись лицом к солнцу. Тень есть, пока ты стоишь спиной к солнцу и смотришь вниз, под ноги.Валера повернулся на одной ножке и зажмурился.— Смотри, теперь твоя тень сзади, пусть теперь она тебя догоняет, а не ты ее, — засмеялся Алеша.Лиза, молча наблюдавшая за мальчиками, задумчиво сказала:— Знаете, о чем я сейчас подумала. Мне теперь понятен стих из Библии, в котором говорится, что мы, взирая на Иисуса Христа, можем становиться похожими на Него. Валеркина борьба с тенью очень похожа на нашу борьбу с грехом. Мы так хотим избавиться от него, мы нападаем на свой грех, колотим его и радуемся, когда видим, что он становится меньше.— А разве это плохо? Мы ведь должны побеждать грех. Так всегда учат в Воскресной школе, — возразил Алеша.— Да, это правильно. Но очень часто люди не знают или забывают, что эту борьбу ведем не мы, а Христос. Точно так, как Валера не знал, что длина его тени зависит не от его усилий, а от его положения по отношению к солнцу.

— Так что, бороться с грехом не имеет смысла? — возмущенно спросил Алеша.— Делать это, стоя спиной к Иисусу, так же бессмысленно, как бороться с тенью, стоя спиной к солнцу, — уверенно ответила Лиза. — Нам надо повернуться лицом к Господу и взирать на Него. Наш грех, как тень, останется сзади.— Разве мы сможем быть похожими на Иисуса Христа, если просто будем смотреть на Него? — возразил Алеша.Лиза открыла Библию и прочитала слова из Писания: «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ».Алеша спрыгнул с подоконника и нарисовал на земле солнечный круг с лучами и смешного человечка:— Получается, что, познавая Иисуса, мы приближаемся к Нему, а Он к нам, как солнце приближается к нам, если мы идем навстречу ему.Валера, все это время внимательно слушавший разговор брата и сестрички, хлопнув в ладоши, радостно воскликнул:— А я знаю, где не будет тени! В Золотом Городе! Помнишь, Лиза, ты читала мне в книжке! Там не будет солнца, там просто везде будет свет. Значит, и тени не будет.— Да, и греха там не будет. Бог освятит нас полностью, и наши тела будут безгрешны, — подтвердила Лиза, — и все те, кто принял Христа, встретятся в этом прекрасном городе.— Как бы я хотел попасть туда! — задумчиво сказал Валера.— Ты обязательно попадешь туда, ведь Христос живет в твоем сердце.Валера приложил ладошку к своей груди:— Да, Он здесь, я слышу, как Он стучит.Лиза и Алеша рассмеялись. Лиза обняла братишку:— Ну что, будешь бороться с тенью?— А как же! — радостно ответил Валера. — Теперь-то я знаю, как это делать!И он, стукнув на прощанье тень палкой, повернул к солнцу свой курносый нос.