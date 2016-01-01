«Ибо, где сокровище ваше, там и сердце ваше будет»

«Ибо, где сокровище ваше, там и сердце ваше будет»
       В одном царстве был очень странный обычай. Там каждый год избирался на трон новый царь. А по прошествии года его лишали царства и отвозили на необитаемый остров, где он и находил свою неминуемую погибель.
       Очередной царь, пришедший к власти, задумался о своем будущем. Ведь год пролетит незаметно. Что будет потом, когда он лишится богатства и власти? Он собрал мудрецов своего царства и изложил им свою проблему. Что делать? Да и возможно ли что-нибудь предпринять, чтобы оградить себя от неминуемой гибели? Они посовещались и дали ему мудрый совет: «Царь, пока ты на троне, то можешь потихоньку свозить на тот остров все необходимое для того, чтобы твоя жизнь на острове не закончилась трагически. И тогда тебе нечего будет бояться».
       Можно не сомневаться, что этот царь поступил так, как ему посоветовали мудрецы. Жизнь человеческая так коротка, что пролетает как один миг. А что потом? Где мы будем проводить вечность? Иисус Христос - наш Бог - дает нам тоже мудрый совет: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут; но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут; ибо, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 19-21). Но что это за сокровища на небе, и как их можно собирать, живя на этой земле? Наверное, каждый человек хоть раз в жизни серьезно задумывался над вопросами вечности. Для чего я живу? Куда иду? Что будет после смерти?
       Живя на земле, мы можем приобрести как вечные муки, так и вечное блаженство. Что человек посеет, то он и пожнет. Права на блага в небесах приобретаются верой во Христа с последующим покаянием, «Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деяния Апостолов, глава 4, стих 12). Вера же побуждает христиан к добрым делам: милосердию, благотворительности, состраданию к ближним. Ибо когда «приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов... Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: «приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне» (Евангелие от Матфея, глава 25, стихи 31-32, 34-36). Любов, проявленная к ближнему, угодна Богу. И Он воздает за нее с избытком.
       Давайте обратимся к другому месту Священного Писания: «Некто из народа сказал Ему: Учитель! скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство. Он же сказал человеку тому: кто поставил Меня судить или делить вас? При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения» (Евангелие от Луки, глава 12, стихи 13-15).
       На основании этой цитаты мы видим отношение людей к Иисусу Христу. У человека нужда. Проблема. Он оказался, по милости своего брата, нищим. К кому обратиться? Кому пожаловаться? Можно было бы пойти в суд или к старейшинам народа. Но он решил прибегнуть к помощи мудрого Учителя. Но получил неожиданный отказ: «Кто поставил Меня судить или делить вас?» Действительно. Иисус Христос пришел не для того, чтобы судить, решая наши земные споры, а для того, чтобы спасти нас для вечной жизни. Он пришел для того, чтобы каждому человеку «высветить» его внутренний мир. А человек сам, не по приказу или под угрозой наказания, может трезво и ясно определиться в своих действиях по отношению к Богу и близким.
       Далее, продолжая говорить к окружающему Его народу, Иисус сказал притчу об одном богаче.
       «И сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший урожай в поле; и он рассуждал сам с собою: что мне делать? некуда мне собрать плодов моих. И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет» (Евангелие от Луки, глава 12, стихи 16-21).
       Некоторые могут считать основой спокойной и долголетней жизни материальное благополучие. Но Господь призывает нас прилагать все старание не для того, чтобы собирать сокровища здесь, для этой временной и проходящей жизни, но богатеть в Боге, для жизни вечной, радостной и утешительной.
В.В. Шмыров

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ВЫПУСК 21 2003\1