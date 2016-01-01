Неслучайные случайности

Неслучайные случайности
       Как часто в последнее время мы можем слышать об Иисусе Христе, о Его любви ко всем людям, о спасении, которое Он принес на землю. Но все же многие считают веру в Бога сказкой или заблуждением, а дарованные Им милости нам — просто удачей, случайностями жизни. Выжил после страшной болезни — говорим: «Это — случайность», попал в аварию и не разбился — «везение». Да что говорить, поскользнулся на ровном месте, и руки -- ноги остались целы — «и такое со всеми бывает». А не задумывались ли вы, что, может быть, это Бог хранит вас от разных бед? Может быть, это по Его милости вы еще живете на белом свете? В свое время и я так думал, и был уверен в своей правоте, хотя в моей жизни было много случаев, свидетельствующих, что Бог есть, и что Он любит меня.

       С самого детства Бог являл мне свою милость и любовь, исцеляя и поддерживая. Чудом в три года меня успели довести до больницы и вовремя прооперировать. Сами врачи засвидетельствовали об этом моей матери. В зрелые годы я два раза сильно отравлялся ядохимикатами, после чего у меня открылась язва. И мне в экстренном случае была сделана операция. Как выяснилось потом, тоже «посчастливилось». Врачи сказали, что если бы чуть позже, то был бы летальный исход. Потом оказалось, что в это время за меня просила Бога моя старенькая бабушка. Из-за пьянки я приобрел целый «букет» болезней: артрит, радикулит, болезни печени и желудка, образовалась киста на почке. Страдал очень сильно, практически не выходил из больницы. В итоге пришлось сделать вторую операцию, но и это не помогло. И только после того, как я отдал свою жизнь в руки Божьи, потихоньку стал забывать о недугах, которые постоянно терзали меня. Сейчас я здоровый человек. Бог исцелил меня полностью!
       Моя дочь, которую я очень люблю, тоже пережила тяжелое заболевание — геморрагический васкулит (поражение сосудов — капилляротоксикоз) и была спасена Господом! Да, Он не только удалил от меня болезни, но и исцелил мою душу, восстановил разрушенную моими же руками семью.
       Сейчас я точно знаю, Кого благодарить, что спасен от многих бед и напастей. Но было время, когда грех так прочно укоренился в моей жизни, что я сам был не в состоянии избавиться от него.
       Грешить начал еще в школьные годы. В 12 лет я попробовал первую сигаретку, а в 13 был заядлым курильщиком. Помню, как на свое шестнадцатилетие под дружеское одобрение товарищей я один выпил целую бутылку водки. Не буду описывать, что со мной после этого было, но первые шаги к бездне я начал делать уже с детства. Сначала я не увлекался спиртным, хотя не считал для себя зазорным поддержать какое-нибудь застолье в кругу семьи или товарищей. Потом была армия, демобилизация, работа на заводе, женитьба. Казалось, что дальше все будет так, как захотим мы. Но неудачи мои только начинались.
       Вскоре у меня родилась дочь. Это было радостное событие. Но через некоторое время в нашей семье произошел разлад. Зная «отличное» средство от стрессов, я начал частенько к нему прибегать, сначала в компании друзей, а потом и с женой. Это окончательно разрушило нашу семью и привело к разводу. Но, не смотря на такую жизнь, Господь не переставал являть мне милость. Помню случай: я работал на стройке. Мы строили 6 этаж, и почему-то мне захотелось прогуляться по наружной стене. На ровном месте я споткнулся, и, как показалось, застыл в падении. Через мгновенье что-то уверенно толкнуло меня во внутрь. Я упал на кирпичи и в бадью с раствором под общий хохот и приговаривание, что, мол, дуракам везет. Но я с радостью понимал, что был на волосок от смерти, и чудом остался жив. Этот случай не выходил у меня из головы. Он заставил меня задуматься над тем, что может быть действительно есть Тот, Которому не безразлична моя жизнь.
       Спустя некоторое время я познакомился с девушкой — Наташей. Мы поженились. Ее мама была верующей, ходила в Церковь и часто рассказывала нам о Боге. Мы же искали смысл жизни в Рериховском учении. Но это учение не только не ответило на мои вопросы, но и внесло в разум сумятицу. Так в поисках истины мы все же решили зайти в Церковь Христиан Веры Евангельской. Наташа, не задумываясь, приняла решение идти за Богом. А я... К тому времени был уже алкоголиком, поэтому не был уверен, что после покаяния смогу оставить свой грех. В это время моя старшая дочь оказалась предоставлена самой себе, стала непослушной и даже отвергала меня как отца, называя приходяще-уходящим папой. И тогда я принял решение вернуться в первую семью. Но без Бога я так и не смог ничего исправить ни в своей жизни, ни в жизни своей дочери. Напротив, я стал опускаться все ниже и ниже. Милиция забирала меня на улице, просыпался уже в вытрезвителе. Ни на одной работе я долго не задерживался. Наполовину я стал бомжем, так как за квартиру платить было нечем, да и долги накопились за несколько лет.
       Но Господь еще раз протянул мне руку помощи. Спустя четыре мучительных для меня года я вновь пришел в Церковь. И вновь никак не мог решиться покаяться. Все это продолжалось до тех пор, пока однажды ночью Бог не дал мне осознания того, как я дальше собираюсь воспитывать и содержать свою дочь, и какой пример я ей подаю, и как я сам собираюсь дальше жить. Вся жизнь в одно мгновение пронеслась передо мной. И я не увидел там ничего хорошего и даже оправдать сам себя ничем не смог. Слезы отчаяния и раскаяния лились из моих глаз. Нет, наверное, таких грехов, которых я не совершил бы. Все это было перед воскресным служением, на которое я пошел. После последней проповеди призвали к покаянию. И тогда враг стал шептать мне: «Ты же с похмелья, когда придешь домой, то обязательно выпьешь. И если покаешься, то тем самым не сдержишь обещания». Но я понимал, что мне нужно покаяться перед Богом и Церковью. Тогда какая-то сила подтолкнула меня выйти вперед и сказать: «Прости меня, Боже!»
       Бог восстановил мою вторую семью и дал средства для проживания. Как-то раз, придя навестить дочь и увидев, что там творится, я просто взял ее оттуда. Никакая сила не могла воспрепятствовать этому, хотя были попытки и угрозы с расправой. Иисус Христос омыл меня Своей кровью, оправдал перед Отцом. Теперь Он держит мою жизнь в Своей руке, закончились все мои «случайности». А если кто-то из вас остается «случайно» жив и здоров, то знайте — это Иисус Христос ходатайствует за вас перед Отцом Небесным и дает вам еще один шанс примириться с Ним. Наши души нужны как Богу, так и дьяволу: Богу, чтобы спасти для вечной жизни, дьяволу — чтобы погубить во чтобы то ни стало. Я желаю, чтобы каждый из вас вовремя сделал правильный выбор, чтобы унаследовать жизнь, а не смерть. Да поможет всем Бог.
Андрей Ульянов

Переход к другому выпуску

59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
ВЫПУСК 21 2003\1