Неслучайные случайности

С самого детства Бог являл мне свою милость и любовь, исцеляя и поддерживая. Чудом в три года меня успели довести до больницы и вовремя прооперировать. Сами врачи засвидетельствовали об этом моей матери. В зрелые годы я два раза сильно отравлялся ядохимикатами, после чего у меня открылась язва. И мне в экстренном случае была сделана операция. Как выяснилось потом, тоже «посчастливилось». Врачи сказали, что если бы чуть позже, то был бы летальный исход. Потом оказалось, что в это время за меня просила Бога моя старенькая бабушка. Из-за пьянки я приобрел целый «букет» болезней: артрит, радикулит, болезни печени и желудка, образовалась киста на почке. Страдал очень сильно, практически не выходил из больницы. В итоге пришлось сделать вторую операцию, но и это не помогло. И только после того, как я отдал свою жизнь в руки Божьи, потихоньку стал забывать о недугах, которые постоянно терзали меня. Сейчас я здоровый человек. Бог исцелил меня полностью!Моя дочь, которую я очень люблю, тоже пережила тяжелое заболевание — геморрагический васкулит (поражение сосудов — капилляротоксикоз) и была спасена Господом! Да, Он не только удалил от меня болезни, но и исцелил мою душу, восстановил разрушенную моими же руками семью.Сейчас я точно знаю, Кого благодарить, что спасен от многих бед и напастей. Но было время, когда грех так прочно укоренился в моей жизни, что я сам был не в состоянии избавиться от него.Грешить начал еще в школьные годы. В 12 лет я попробовал первую сигаретку, а в 13 был заядлым курильщиком. Помню, как на свое шестнадцатилетие под дружеское одобрение товарищей я один выпил целую бутылку водки. Не буду описывать, что со мной после этого было, но первые шаги к бездне я начал делать уже с детства. Сначала я не увлекался спиртным, хотя не считал для себя зазорным поддержать какое-нибудь застолье в кругу семьи или товарищей. Потом была армия, демобилизация, работа на заводе, женитьба. Казалось, что дальше все будет так, как захотим мы. Но неудачи мои только начинались.Вскоре у меня родилась дочь. Это было радостное событие. Но через некоторое время в нашей семье произошел разлад. Зная «отличное» средство от стрессов, я начал частенько к нему прибегать, сначала в компании друзей, а потом и с женой. Это окончательно разрушило нашу семью и привело к разводу. Но, не смотря на такую жизнь, Господь не переставал являть мне милость. Помню случай: я работал на стройке. Мы строили 6 этаж, и почему-то мне захотелось прогуляться по наружной стене. На ровном месте я споткнулся, и, как показалось, застыл в падении. Через мгновенье что-то уверенно толкнуло меня во внутрь. Я упал на кирпичи и в бадью с раствором под общий хохот и приговаривание, что, мол, дуракам везет. Но я с радостью понимал, что был на волосок от смерти, и чудом остался жив. Этот случай не выходил у меня из головы. Он заставил меня задуматься над тем, что может быть действительно есть Тот, Которому не безразлична моя жизнь.Спустя некоторое время я познакомился с девушкой — Наташей. Мы поженились. Ее мама была верующей, ходила в Церковь и часто рассказывала нам о Боге. Мы же искали смысл жизни в Рериховском учении. Но это учение не только не ответило на мои вопросы, но и внесло в разум сумятицу. Так в поисках истины мы все же решили зайти в Церковь Христиан Веры Евангельской. Наташа, не задумываясь, приняла решение идти за Богом. А я... К тому времени был уже алкоголиком, поэтому не был уверен, что после покаяния смогу оставить свой грех. В это время моя старшая дочь оказалась предоставлена самой себе, стала непослушной и даже отвергала меня как отца, называя приходяще-уходящим папой. И тогда я принял решение вернуться в первую семью. Но без Бога я так и не смог ничего исправить ни в своей жизни, ни в жизни своей дочери. Напротив, я стал опускаться все ниже и ниже. Милиция забирала меня на улице, просыпался уже в вытрезвителе. Ни на одной работе я долго не задерживался. Наполовину я стал бомжем, так как за квартиру платить было нечем, да и долги накопились за несколько лет.Но Господь еще раз протянул мне руку помощи. Спустя четыре мучительных для меня года я вновь пришел в Церковь. И вновь никак не мог решиться покаяться. Все это продолжалось до тех пор, пока однажды ночью Бог не дал мне осознания того, как я дальше собираюсь воспитывать и содержать свою дочь, и какой пример я ей подаю, и как я сам собираюсь дальше жить. Вся жизнь в одно мгновение пронеслась передо мной. И я не увидел там ничего хорошего и даже оправдать сам себя ничем не смог. Слезы отчаяния и раскаяния лились из моих глаз. Нет, наверное, таких грехов, которых я не совершил бы. Все это было перед воскресным служением, на которое я пошел. После последней проповеди призвали к покаянию. И тогда враг стал шептать мне: «Ты же с похмелья, когда придешь домой, то обязательно выпьешь. И если покаешься, то тем самым не сдержишь обещания». Но я понимал, что мне нужно покаяться перед Богом и Церковью. Тогда какая-то сила подтолкнула меня выйти вперед и сказать: «Прости меня, Боже!»Бог восстановил мою вторую семью и дал средства для проживания. Как-то раз, придя навестить дочь и увидев, что там творится, я просто взял ее оттуда. Никакая сила не могла воспрепятствовать этому, хотя были попытки и угрозы с расправой. Иисус Христос омыл меня Своей кровью, оправдал перед Отцом. Теперь Он держит мою жизнь в Своей руке, закончились все мои «случайности». А если кто-то из вас остается «случайно» жив и здоров, то знайте — это Иисус Христос ходатайствует за вас перед Отцом Небесным и дает вам еще один шанс примириться с Ним. Наши души нужны как Богу, так и дьяволу: Богу, чтобы спасти для вечной жизни, дьяволу — чтобы погубить во чтобы то ни стало. Я желаю, чтобы каждый из вас вовремя сделал правильный выбор, чтобы унаследовать жизнь, а не смерть. Да поможет всем Бог.