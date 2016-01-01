Друг или недруг?

(приложение к статье "Богу не все равно, кто твои друзья")

КАК ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ, ЧТО ДЬЯВОЛ УЖЕ ПРИСТАВИЛ К ВАМ СВОЕГО «АГЕНТА», КОТОРЫЙ ИГРАЕТ РОЛЬ ДРУГА!Сейчас вы, наверное, думаете: «Подождите минуточку, я не желаю начать сомневаться во всех моих друзьях. Я не хочу вдруг начать подозревать их». Мой ответ вам: если они ваши настоящие друзья, если они привязаны к вашему сердцу в Духе Христовом, вам нечего бояться, если вы пересмотрите ваши отношения к ним. Проверьте все свои отношения в свете Писания, иначе вы можете погубить свою душу!Очень легко обнаружить, являются ли ваши дружеские отношения с кем-либо от Господа или же они были подставлены дьяволом с целью погубить вас. Просто подумайте о своём лучшем друге и затем ответьте на следующие вопросы:- Распространяет ли ваш друг сплетни, клевещет или говорит плохое о других людях?- Спорит ли он всё время о Писании, постоянно препираясь, никогда ни с кем не соглашаясь?- Называет ли он благочестивых людей «фарисеями»?- Замечаете ли вы в его словах дух непокорности, зависти или подозрительности?- Бросает ли он ядовитые слова по отношению к своему(ей) супругу(е)?- Смог ли он насадить в ваш ум плохие мысли по отношению к другим?- Начали ли вы вместе с ним распространять эту горечь вокруг себя?Если ваш друг подходит под это описание, и вы начали удаляться от Иисуса в результате этой дружбы, можете не сомневаться, что дьявол привел этого человека в вашу жизнь. Он имеет дух Ахава и был послан для того, чтобы разрушить труд Христа в вас!С другой стороны, настоящий, богобоязненный друг будет становиться на сторону Писания в любом деле, а не просто на вашу сторону, потому что вы друзья. Такой друг не будет поддакивать вам в грехе. Наоборот, он должен любить вас настолько, чтобы сказать вам правду.