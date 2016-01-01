Бог есть любовь. Многие люди, пренебрегающие чтением Библии, сталкиваются с трудностями в понимании того, что имеется в виду, когда Священное Писание провозглашает:(1 Иоан. 4:8).Мы сами не всегда уверены в том, какое значение мы вкладываем в слово «любовь». Слово это стало объектом злоупотребления в нашем языке. Оно используется для обозначения самых низких и самых возвышенных отношений между людьми. Мы говорим, что любим путешествовать, любим шоколадный торт, любим новую машину, любим тот или иной цвет обоев. Мы говорим также, что любим ближних, но по большей части словами и ограничиваемся. Неудивительно, что у нас нет ясного представления о том смысле, который Библия вкладывает в слова «Бог есть любовь».Не заблуждайтесь, думая, что раз Бог есть любовь, то все будет замечательно, изумительно и прекрасно, и что никто не будет наказан за грехи. Святость Божья требует наказания за любой грех. Но Бог предоставляет грешному человеку возможность к спасению и искуплению. Божья любовь дает нам Крест Иисуса, через который человек может получить прощение и очищение. Ведь именно любовь Божья послала Иисуса Христа на крестные страдания!Никогда не сомневайтесь в великой Божьей любви, ибо она составляет такую же неизменную часть Бога, как и Его cвятость. Как бы ни был ужасен грех ваш, Бог любит вас. Если бы не любовь Божья, никто не имел бы возможности приобрести жизнь вечную. Но Бог есть Любовь! И Его любовь к нам вечна.(Рим. 5:8).Обетование Божьей любви и прощения настолько реально и неколебимо, на-сколько это можно выразить словами. Но как океан нельзя себе представить по описанию, так и любовь Божью трудно принять, не испытав ее, не достигнув истинного примирения с Богом. Никто не в со-стоянии описать словом ее чудесных свойств.Ее нельзя постичь рассудком. Ограниченный разум наш не в состоянии охватить нечто столь великое, как Божья любовь. Как объясните вы, почему черная корова ест зеленую траву, но дает белое молоко? Однако, вы молоко это пьете и питаетесь им. Едва ли ваш разум сможет охватить все те процессы, что начинаются с посадки крохотного зернышка в землю и кончаются появлением огромного арбуза. Но вы его едите, и с удовольствием. Ваш разум не может даже объяснить, что такое электричество, которое, возможно, сейчас дает вам свет для чтения. Но вы знаете, что оно существует и дает вам возможность читать!Вам необходимо принять Бога верой - верой в Его Сына, Иисуса Христа. И когда это произойдет, исчезнут все сомнения. Вам не нужно будет вопрошать себя: «Есть ли Бог в сердце моем?» Вы будете твердо знать это.Когда меня спрашивают, как я могу быть настолько уверен в том, что представляет собою Бог, мне всегда вспоминается история о мальчике, запускающем воздушного змея. Дул сильный ветер, по небу плыли большие облака. Змей поднимался все выше, пока не скрылся в тучах.— Что ты делаешь? — спросил прохожий у мальчика.— Запускаю змея, — ответил тот.— Змея? Ты уверен? Его же не видно.— Его не видно, но он тянет за нитку, и, значит, он там!Не принимайте слова человеческие за Слово Божье. Обретите Его сами, и вы почувствуете, что, воистину, Он существует — ибо натягивает струны сердца вашего.