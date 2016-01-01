Дом Молитвы
Сегодня нередко можно встретить здания, на которых написано «Молитвенный дом». Сам Господь назвал его так, сказав: «Дом Мой домом молитвы наречется» (Матф. 21:13). Поэтому христианам такое название очень близко по духу, потому что Бог присутствует там, где собирается и молится Его народ.
Можно и не получить общения с Богом, просто придя в здание молитвенного дома или храма и не приготовив свое сердце. Писание учит нас: «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению»(Еккл. 4:17). Это значит, что если ваш внутренний взор обращен к собственному «я», вы не сможете услышать голос Всевышнего, и Он не сможет явить вам свою любовь и благодать.
Такие дома, где люди могли бы общаться с Богом, Христос желает видеть у всех народов. «Ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов» (Ис. 56:7). Туда может прийти и найти покой своей душе любой человек, независимо от цвета кожи, национальности, благосостояния, любой, отягощенный бременем грехов, ищущий смысл жизни.
Молитвенный дом дает возможность верующим людям собираться вместе. Там они получают назидание, укрепление в Слове Божьем, а также становятся свидетелями рождения свыше новых душ. Это место общения Его народа со своим Спасителем и друг с другом: «... когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение... есть откровение, есть истолкование, - все сие да будет к назиданию» (1 Кор. 14:26).
Но главным является то, что Господь обитает среди Своих детей, потому что в Библии написано: «Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог: «вселюсь в них и буду ходить в них; и буду их Богом, и они будут Моим народом...» (2 яКор. 6:16). И еще: «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас» (Деяния 17: 24-27).