Дом Молитвы

Сегодня нередко можно встретить здания, на которых написано «Молитвенный дом». Сам Господь назвал его так, сказав:(Матф. 21:13). Поэтому христианам такое название очень близко по духу, потому что Бог присутствует там, где собирается и молится Его народ.Можно и не получить общения с Богом, просто придя в здание молитвенного дома или храма и не приготовив свое сердце. Писание учит нас:(Еккл. 4:17). Это значит, что если ваш внутренний взор обращен к собственному «я», вы не сможете услышать голос Всевышнего, и Он не сможет явить вам свою любовь и благодать.Такие дома, где люди могли бы общаться с Богом, Христос желает видеть у всех народов.(Ис. 56:7). Туда может прийти и найти покой своей душе любой человек, независимо от цвета кожи, национальности, благосостояния, любой, отягощенный бременем грехов, ищущий смысл жизни.Молитвенный дом дает возможность верующим людям собираться вместе. Там они получают назидание, укрепление в Слове Божьем, а также становятся свидетелями рождения свыше новых душ. Это место общения Его народа со своим Спасителем и друг с другом:(1 Кор. 14:26).Но главным является то, что Господь обитает среди Своих детей, потому что в Библии написано:(2 яКор. 6:16). И еще: