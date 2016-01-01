Что такое грех?

Ярость

Лицемерие

Праздность

Сребролюбие

Гнев

Лукавство

Тщеславие

Ложь

Сквернословие

Проклятие

Споры

Задумывались ли вы, насколько грешны? Сколько в вашем сердце разных пороков? Писание нам говорит:(Рим. 3:23). Может вы из тех, кто хотел бы избавиться от всей «грязи» в своей душе, но своими силами не можете этого сделать? Или вы говорите в себе точно также, как и Апостол Павел писал Римлянам:(Рим. 7:15, 17—20). Грех изначально живет во мне, в тебе, в каждом смертном. Все человечество — потомство Адамово.(Рим. 5:12).Так неужели мы, в чьи сердца посеяли грех прародители Адам и Ева, пожнем смерть?(Ин. 3:16).(Рим. 5:6-9)Мы продолжаем печатать список грехов, которые бывают у людей. Читая его, просмотрите свою жизнь. Возможно, что и в вашей жизни имеет место одно из этих неугодных Богу дел.(1 Ин. 1:8-10). Пусть Бог благословит всех нас, любящих Господа, ходить прямыми путями, по Его воле, в чистоте и святости!— неукротимость, высшая степень гнева, когда человек теряет контроль над своими действиями; это действие сатанинского духа.(Деян. 19:28, Кол.3:8, Еф. 4:31).— делать все на показ, скрывая сущность; несправедливое, пристрастное отношение к другим.(Рим. 2:11, Иак. 2:1-9, Мат. 6:16).— впустую проводить время; это ленивый, не занятый сознательно человек.(Иез. 16:49, Пр. 12:11, 28:19, Мат.12:36; 20:3).— жадность к богатству. Это пленяет человека и парализует разум.(Лук. 16:13-14, 1 Тим. 6:10, 2 Тим. З:2).— чувство сильного возмущения, негодования, раздражительности.(Иак. 1:20, Еф. 4:31).(от слова «лук» — кривизна, изгиб). Живущий криво, притворно, поддельно; любая злая цель.(Евр. 3:12, 1 Фес. 2:3).— надеяться на себя, переоценивать свои возможности.(Иак. 4:16, Гал .5:26).— утверждения, противоположные истине. Говорящий ложь не спасается. Отец лжи — сатана.(Отк.21:8)..— язык бесовский, содомский. Речь наполнена скверными, непристойными словами и выражениями; ругательство, брань.(Еф. 5:4, Кол. 3:8).— это высказывание типа: «Чтоб тебе...» Заслуженное проклятие имеет силу, а незаслуженное — нет. Христос повелел только благословлять.(Рим. 12:14, Пр. 26:2, Мат. 5:44).— словесные состязания, утверждающие личное мнение с чувством враждебности.(1 Кор.3:3, 1 Тим. 6:3-5).