Что такое грех?

Что такое грех?

       Задумывались ли вы, насколько грешны? Сколько в вашем сердце разных пороков? Писание нам говорит: «... все согрешили и лишены славы Божией...» (Рим. 3:23). Может вы из тех, кто хотел бы избавиться от всей «грязи» в своей душе, но своими силами не можете этого сделать? Или вы говорите в себе точно также, как и Апостол Павел писал Римлянам: «Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю... а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех» (Рим. 7:15, 17—20). Грех изначально живет во мне, в тебе, в каждом смертном. Все человечество — потомство Адамово. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, [потому что] в нем все согрешили» (Рим. 5:12).
       Так неужели мы, в чьи сердца посеяли грех прародители Адам и Ева, пожнем смерть? «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника; разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева». (Рим. 5:6-9)
       Мы продолжаем печатать список грехов, которые бывают у людей. Читая его, просмотрите свою жизнь. Возможно, что и в вашей жизни имеет место одно из этих неугодных Богу дел. «Если говорим, что не имеем греха, — обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас» (1 Ин. 1:8-10). Пусть Бог благословит всех нас, любящих Господа, ходить прямыми путями, по Его воле, в чистоте и святости!

       Ярость — неукротимость, высшая степень гнева, когда человек теряет контроль над своими действиями; это действие сатанинского духа. «А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших...» (Деян. 19:28, Кол.3:8, Еф. 4:31).

       Лицемерие — делать все на показ, скрывая сущность; несправедливое, пристрастное отношение к другим. «Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом оказываетесь преступниками» (Рим. 2:11, Иак. 2:1-9, Мат. 6:16).

       Праздность — впустую проводить время; это ленивый, не занятый сознательно человек. «Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом; а кто идет по следам празднолюбцев, тот скудоумен» (Иез. 16:49, Пр. 12:11, 28:19, Мат.12:36; 20:3).

       Сребролюбие — жадность к богатству. Это пленяет человека и парализует разум. «...ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям» (Лук. 16:13-14, 1 Тим. 6:10, 2 Тим. З:2).

       Гнев — чувство сильного возмущения, негодования, раздражительности. «... ибо гнев человека не творит правды Божией» (Иак. 1:20, Еф. 4:31).

       Лукавство (от слова «лук» — кривизна, изгиб). Живущий криво, притворно, поддельно; любая злая цель. «Смотрите, братия, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого» (Евр. 3:12, 1 Фес. 2:3).

       Тщеславие — надеяться на себя, переоценивать свои возможности. «... вы, по своей надменности, тщеславитесь: всякое такое тщеславие есть зло» (Иак. 4:16, Гал .5:26).

       Ложь — утверждения, противоположные истине. Говорящий ложь не спасается. Отец лжи — сатана. «Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая» (Отк.21:8)..

       Сквернословие — язык бесовский, содомский. Речь наполнена скверными, непристойными словами и выражениями; ругательство, брань. «А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших...» (Еф. 5:4, Кол. 3:8).

       Проклятие — это высказывание типа: «Чтоб тебе...» Заслуженное проклятие имеет силу, а незаслуженное — нет. Христос повелел только благословлять. «Благословляйте гонителей ваших; благословляйте, а не проклинайте» (Рим. 12:14, Пр. 26:2, Мат. 5:44).

       Споры — словесные состязания, утверждающие личное мнение с чувством враждебности. «... потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? и не по человеческому ли обычаю поступаете?» (1 Кор.3:3, 1 Тим. 6:3-5).
О. Байшева

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ВЫПУСК 22 2003\2