Целебный Источник

В Евангелии от Иоанна, в главе 5, стихах 1-7 написано:Представьте себе тот источник, окруженный ходами, и находящихся там людей в великом множестве. Один человек был болен 38 лет и лежал у источника долгое время. Купальня была благословенна самим Богом, и место это было священное. По временам Ангел Божий сходил туда, вода возмущалась, и первый, кто попадал в эту воду, получал исцеление от любой болезни. Собравшиеся там люди ожидали действия Божьего. А этот больной человек был настолько слаб и болен, что просто не успевал окунуться в воду первым. Ему нужна была чья-то помощь. И вот теперь рядом стоял Иисус. Больной не знал, Кто стоял рядом. Кто Иисус? Иоанн о Нем говорит: «Сей, есть Истинный Бог». И вот Он - Вечный Бог стоял рядом. А страждущий Ему объяснял: «...Не имею человека, который опустил бы меня в воду». Словно подводил к такой мысли: «Я Тебя сейчас попрошу, чтобы Ты побыл около меня и, когда начнется возмущение воды, возьми меня и окуни в воду, тогда я получу исцеление». Но, представьте себе — это Иисус, Всемогущий, Бог Истинный. И человек Ему объясняет, примерно так: «Окуни меня в источник, когда туда придетАнгел, посланный от, возмутит воду,окуни меня в эту воду, и я получу исцеление». А Бог все это время стоял рядом. Иисус сказал ему: «Возьми постель твою и ходи».Очень часто мы не получаем ответа на какие-то свои молитвы, хотя чувствуем, что Бог рядом, чувствуем Его близость, Его любовь, но почему-то не получаем Его конкретного ответа. Подумайте: может, Он хочет дать нам гораздо больше того, о чем мы просим?... Когда мы только собираемся попросить Его о помощи, у Него уже есть план, как дать эту помощь. Он знал прежде нашего прошения. Когда мы открываем уста и говорим: «Иисус, я нуждаюсь в помощи», — мы правильно делаем.(Фил. 4:6). Но никогда не предлагайте Богу, как Он должен устроить то, в чем вы нуждаетесь. Просто скажите Ему: «Господи! Я нуждаюсь сегодня в этом и в том, и я знаю, что без Тебя не только не получу просимое, но и не хочу получить без Тебя. И если Ты ответишь не так, как я представляю, если Ты дашь не так, как я это планирую, то все равно хочу быть благодарным Тебе, Господи. Я хочу видеть славу Твою и величие Твое, хочу видеть то, что Ты — мой Бог, и что Ты действительно знаешь мою нужду, и моя проблема недалека от Тебя».