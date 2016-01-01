Целебный Источник

Целебный Источник

       В Евангелии от Иоанна, в главе 5, стихах 1-7 написано: «После сего был праздник Иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у Овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было пять крытых ходов: в них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды; ибо Ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни тридцать восемь лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: хочешь ли быть здоров? Больной отвечал Ему: так, Господи; но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода; когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. Иисус говорит ему: встань, возьми постель твою и ходи».
       Представьте себе тот источник, окруженный ходами, и находящихся там людей в великом множестве. Один человек был болен 38 лет и лежал у источника долгое время. Купальня была благословенна самим Богом, и место это было священное. По временам Ангел Божий сходил туда, вода возмущалась, и первый, кто попадал в эту воду, получал исцеление от любой болезни. Собравшиеся там люди ожидали действия Божьего. А этот больной человек был настолько слаб и болен, что просто не успевал окунуться в воду первым. Ему нужна была чья-то помощь. И вот теперь рядом стоял Иисус. Больной не знал, Кто стоял рядом. Кто Иисус? Иоанн о Нем говорит: «Сей, есть Истинный Бог». И вот Он - Вечный Бог стоял рядом. А страждущий Ему объяснял: «...Не имею человека, который опустил бы меня в воду». Словно подводил к такой мысли: «Я Тебя сейчас попрошу, чтобы Ты побыл около меня и, когда начнется возмущение воды, возьми меня и окуни в воду, тогда я получу исцеление». Но, представьте себе — это Иисус, Всемогущий, Бог Истинный. И человек Ему объясняет, примерно так: «Окуни меня в источник, когда туда придет Твой Ангел, посланный от Тебя, возмутит воду, Ты окуни меня в эту воду, и я получу исцеление». А Бог все это время стоял рядом. Иисус сказал ему: «Возьми постель твою и ходи».
       Очень часто мы не получаем ответа на какие-то свои молитвы, хотя чувствуем, что Бог рядом, чувствуем Его близость, Его любовь, но почему-то не получаем Его конкретного ответа. Подумайте: может, Он хочет дать нам гораздо больше того, о чем мы просим?... Когда мы только собираемся попросить Его о помощи, у Него уже есть план, как дать эту помощь. Он знал прежде нашего прошения. Когда мы открываем уста и говорим: «Иисус, я нуждаюсь в помощи», — мы правильно делаем. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом» (Фил. 4:6). Но никогда не предлагайте Богу, как Он должен устроить то, в чем вы нуждаетесь. Просто скажите Ему: «Господи! Я нуждаюсь сегодня в этом и в том, и я знаю, что без Тебя не только не получу просимое, но и не хочу получить без Тебя. И если Ты ответишь не так, как я представляю, если Ты дашь не так, как я это планирую, то все равно хочу быть благодарным Тебе, Господи. Я хочу видеть славу Твою и величие Твое, хочу видеть то, что Ты — мой Бог, и что Ты действительно знаешь мою нужду, и моя проблема недалека от Тебя».
А.А. Стариков

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ВЫПУСК 22 2003\2