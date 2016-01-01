Крылатые выражения

Каждый, наверное, хоть раз в жизни был. Поэтому, думаю, всем известно чувство, когда в тебя бросают камни, а ты вынужден нести свой крест через несправедливость, может даже унижения. Да уж, приятного в этом мало — испытывать на себе все это. Казалось бы, человек никак не может стать в действительности козлом.А все ли знают, откуда к нам пришел этот «козел отпущения»? Израильский народ, живя по закону, полученному от Моисея, приносил в жертву за грех безвинных животных без пятна и порока — овец, козлов, тельцов. Человек по природе грешен, а возмездие за грех — смерть. Значит, каждый согрешающий должен умереть. Но Господь не хочет смерти ни одного человека. Поэтому Он дал возможность людям, жившим до Христа, очищаться от грехов, перекладывая свою вину на безвинных животных. Они стали заменой для человека в смерти за грех. Вот какое повеление было получено священником Аароном от Бога: «...и от общества сынов Израилевых пусть возьмет из стада коз двух козлов в жертву за грех и одного овна во всесожжение. И возьмет двух козлов и поставит их пред лицем Господним у входа скинии собрания; и бросит Аарон об обоих козлах жребии: один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения; и приведет Аарон козла, на которого вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех, а козла, на которого вышел жребий для отпущения, поставит живого пред Господом, чтобы совершить над ним очищение и отослать его в пустыню для отпущения и чтоб он понес на себе их беззакония в землю непроходимую. И возьмет двух козлов и поставит их пред лицем Господним у входа скинии собрания; и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых и все преступления их и все грехи их, и возложит их на голову козла, и отошлет с нарочным человеком в пустыню: и понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню» (Левит 16:5, 7-10, 21-22).Как вы понимаете, в безводной пустыне, среди раскаленных солнцем песков, козел погибал. С приходом Христа весь этот ритуал стал не нужен. Ибо Он — Сын Божий — взял на Себя все грехи мира. Он добровольно стал заместительной жертвой перед Богом за всех людей. Кровь Иисуса, однажды пролитая на Голгофе, омывает и очищает каждого приходящего к Нему от всякого греха. Но ветхозаветное словосочетание «козел отпущения» сохранилось и по сей день. В толковом словаре пишут: «Козел отпущения — человек, на которого постоянно сваливают чужую вину, чужую ответственность».В толковом словаре Д. Н. Ушакова написано:— это тяжелое, невыносимое положение, стихийное бедствие». В каких случаях наши современники употребляют это выражение мы уяснили, а теперь обратимся к первоисточнику. Читая книгу Исход, узнаем, что народ израильский одно время жил в Египте. И стал он увеличиваться и становиться сильнее египтян. Тогда фараон Египта решил искоренить его путем тяжких, изнуряющих работ. Кроме того, было приказание повивальным бабкам, принимающим роды у израильтянок оставлять в живых новорожденных девочек и умерщвлять мальчиков. Бог слышал вопль и стоны своего народа и вывел его из плена. Но фараон не хотел отпускать бесплатную рабсилу своего государства. За это-то и пришли на Египет 10 казней Божьих: сильное отравление вод, при котором вымерла в реках рыба; нашествия болотных жаб, мошкары, мух; всеобщее заболевание моровой язвой людей и скота; у живущих были воспаления с нарывами. Огромный град побил все растущее в этой земле, ломая своей силой даже деревья. Уцелевшую от града растительность поели полчища саранчи. И, наконец, густая тьма объяла на 3 дня весь Египет и люди не могли видеть друг друга.Бог таким образом наказывал фараона за его жестокосердие, а с ним и весь египетский народ тяжкими муками.А что означает— осуждать, обвинять, чернить, порочить кого-либо». В Евангелии от Иоанна, в главе 8, стихах 3-5 читаем: «Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали Ему: Учитель! эта женщина взята в прелюбодеянии; а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями: Ты что скажешь?»Да, ветхозаветный закон позволял убивать камнями бросая их в блудников, воров,тунеядцев. Но как часто мы, цивилизованные люди XXI века, держим за пазухой если не булыжник, то камень словесной брани, ругательств, обвинений для своих ближних, забывая, что слова могут также ранить и убить. Что ответил Христос фарисеям? «Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, первый брось на нее камень. И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних; и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: женщина! где твои обвинители? никто не осудил тебя? Она отвечала: никто, Господи. Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши».Никто из нас не без греха, поэтому не стоит осуждать других.