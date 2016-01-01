Уникальный землекоп

Уникальный землекоп

       Я вам не нравлюсь? Но послушайте! Я так же, как и вы, являюсь творением Создателя. Напрасно вы на меня смотрите так свысока. Я создан таким же совершенным, как и вы, но для других целей. Поэтому Творцу пришлось придать мне другую форму. Кроме того, я для вас важнее, чем вы думаете! Выслушайте меня, и вы станете относиться ко мне с большим уважением.
       Моё непосредственное место обитания — почва, на которой вы выращиваете помидоры и огурцы, на которой играете в футбол и строите дома. Там я усердно копал. Моё жилище расположено довольно глубоко, примерно 1,5 метра под поерхностью земли. Это средняя глубина. Мировой рекорд, насколько мне известно, такими, как я, установлен на глубине около восьми метров. В моём жилище я бываю только два раза в году — зимой, когда холодно, и летом, когда жарко. Тогда я там удобненько сворачиваюсь и жду лучших времён.
       Особенно хорошо я чувствую себя в дождливую погоду, потому что земля становиться рыхлой, и я охотно выползаю на её поверхность. Поэтому меня зовут дождевым червяком, если вы этого ещё не знали.
       Задумывались ли вы, как я прорываю землю? Ведь у меня нет ковша, например, как у крота или экскаватора; для этой цели я пользуюсь только моим сильным острым кончиком головы. Я втискиваю свою голову в щель, сильно напрягаю мышцы, которыми в избытке меня наделил Творец, и раздвигаю землю, словно клином. Возможно, вы спросите, каким образом это мне удаётся, ведь у меня даже нет скелета. Мой Конструктор придумал здесь что-то особенное. Он снабдил меня двумя давящими подушками, расположенными на каждом из моих многочисленных сегментах. Исследования учёных показали, что когда я напрягаюсь, в этих водяных мешочках возникает давление равное 1.560 по Паскалю, что равно 1, 54% атмосферного давления.
       Вы, наверное, знаете, что я передвигаюсь за счёт сокращения и растягивания своих сегментов? Но чего вы точно не знаете, так это о моих «якорях», которые я выбрасываю с обеих сторон каждый раз, при утолщении сегментов. С их помощью я могу вытягиваться вперед. Я надеюсь, вы не думаете обо мне, что я появился сам по себе? Ведь вы не верите, что ваши ручные часы сконструировали сами себя? А ведь я устроен намного сложнее ваших часов. Тем более ваши часы не могут размножаться, а я могу и этот процесс очень и очень сложный. Я расскажу немного о себе лично. Мне один год. Длина моего тела — 20 см. Я очень вынослив к засухе и переношу высыхание своего тела до 70 %, несколько часов могу жить совсем без кислорода, а под водой могу провести 100 дней. Оторванные части моего тела, при несчастном случае, я могу восстанавливать самостоятельно. Даже оторванная голова может вырасти у меня снова. Если у одного отрезать головной конец, у другого хвостовой, а у третьего средний кусо       к тела и сложить все три отрезка вместе, чтобы каждый занял подобающее ему место и скрепить их, то такой червяк не погибнет. Он будет продолжать жить, буравить ходы, искать пищу, расти и размножаться. Кое-кто из моего семейства живёт по 10 лет. Мои самые крупные родственники живут в Австралии. При диаметре в 3 см длина их тела достигает трех метров.
       И все-таки вы спросите, чем я полезен для вас — я с гордостью отвечу на этот вопрос. Учёные подсчитали, что за 24 часа на площади в 1 гектар мы производим более 2 центнеров перегноя, что в год составляет 40 тонн, которые мы распространяем равномерно по поверхности земли. На площади размером с футбольное поле вместе со мной проживает около 150.000 других дождевых червей. На хорошем просторном лугу нас может быть несколько миллионов. Если вы нам дадите срок, скажем, 300-400 лет, то мы взрыхлим и удобрим всю поверхность земли на глубину 40 см.

Подготовил В. Полещук

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ВЫПУСК 22 2003\2