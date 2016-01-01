Читают ли в России Новый Завет?

Даже для переводчика Евангелие всегда остается «вечной загадкой»Валентина Николаевна Кузнецова — магистр богословия, член Российского библейского общества, переводчик с древнегреческого, автор одного из самых обсуждаемых в последнее время переводов Нового Завета на русский язык— Если я употребляю грубоватые выражения, то лишь потому, что они есть в оригинале. Скорее меня можно упрекнуть в смягчении отдельных фраз, например, я последовательно употребляю «замолчи» вместо «заткнись». Если же говорить об оценке чужих работ, то меня как переводчика всегда можно обвинить в пристрастности, хотя я стараюсь быть объективной.Я с глубоким уважением отношусь к Синодальному переводу — это был настоящий прорыв, который стал возможен только благодаря подвигу людей, его сделавших. Но его язык с самого начала был несколько архаичен. Хотя отдельные фрагменты в нем переданы даже лучше, чем у епископа Кассиана (Безобразова). Синодальный перевод — важный этап нашей истории, но это не означает, что кроме него вообще не может быть никаких иных переводов. В Евангелии главное дух, а не буква, и ожесточенные споры из-за языковых особенностей свидетельствуют лишь о нашей недостаточной цивилизованности.— Восприятие Нового Завета во многом зависит от возраста. Ребенку очень сложно понять идею искупительной жертвы, он запоминает самые яркие, почти сказочные мотивы Рождества, волхвов с их подарками, пастухов, ясли. Но когда человек взрослеет, он постоянно возвращается к Новому Завету, находя в чтении утешение, поддержку, ответы на волнующие вопросы.— В Евангелии всегда привлекает разнообразие стиля, манеры, в которой писали авторы. Конечно, апостолы не были авторами в современном значении: они ничего не придумывали. В их распоряжении был довольно большой устный материал, отдельные сборники высказываний Иисуса, иные источники, и из всего этого многообразия они отбирали то, что им казалось важным. Марк пишет очень динамично, приводит характерные детали поведения Иисуса. Матфей больше внимания уделяет речениям Господа, Иоанн вообще обрабатывает источники совершенно по-другому. Но все, что Древняя Церковь включила в новозаветный канон, поражает своей точностью и трезвостью при сопоставлении с апокрифами. При всем разнообразии Евангелие представляет собой единое Откровение, и это тоже привлекает читателей.— Евангелие — книга радости. Но ее восприятие многими нашими современниками — показатель какой-то серьезной болезни Церкви. Первые христиане с радостью ожидали пришествия Христа. А сейчас многие думают об этом с ужасом, заранее считая себя обреченными грешниками. Если человеку постоянно это внушать, то он легко в это верит и начинает даже этим гордиться. Конечно, Новый Завет — радостная книга. Об этом замечательно сказал Владимир Соловьев: «Владеешь ты всерадостною тайной: Бессильно зло; мы вечны; с нами Бог!»