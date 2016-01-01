Кто ты, осуждающий другого?
Мы созданы Богом для счастливой жизни. Библия многократно говорит об этом. Нам в Писании даны духовные принципы, направляющие нас к полноте Божьих благоcловений. Но часто люди сами лишают себя благословения, игнорируя законы Божьи. Впоследствии они пытаются понять причину ворвавшихся в их жизнь разрушений. Хорошо, если человек увидел корень своей проблемы. Тогда он может исправить ошибку и начать строить счастливую жизнь на твёрдом основании Божьего слова. Собственные падения могут послужить серьезным уроком, после которых человек уже руководствуется не желанием своей плоти, но ясным и конкретным водительством Святого Духа.
В своей нагорной проповеди Иисус дал нам чёткие принципы для строительства успешной духовной жизни. Один из этих принципов касается нашего отношения к недостаткам и падениям окружающих нас людей. Иисус сказал: «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: «дай, я выну сучок из глаза твоего», а вот, в твоем глазе бревно? Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего» (Матф. 7:1-5).
Здесь мы видим принцип, нарушение которого приведёт нас к краху, а его верное применение сделает нас способными проявлять любовь, великодушие, сострадание людям, проходящим через сложный период борьбы с искушением.
Иисус затрагивает проблему суда и осуждения. Мы каждый день сталкиваемся с недостатками других людей. Часто мы невольно становимся свидетелями чьих-то падений. Какая в этот момент реакция бывает у нас на происходящее? Обычно в этот момент в человеке рождается осуждение. Судить — значит сосредотачивать внимание на недостатках других, критиковать, порицать и разглашать негативные стороны наших ближних. А Иисус говорит: «Не судите». Осуждение — это дело плоти. Ей нравится превозноситься над кем-то, выставлять себя в лучшем свете. Человек, живущий по плоти, переполнен осуждением, недовольством, сварливостью, раздражением и едкой критикой. А живущие по плоти Богу угодить не могут. Иисус призывает нас к богоугодной жизни, к хождению по духу. Христиане, живущие по Писанию, не должны поступать так, как свойственно поступать всем обычным людям.
Осуждение является посягательством на суверенитет Самого Бога!
Власть судить принадлежит только Ему. Иаков пишет: «Не злословьте друг друга, братия: кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон; а если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един Законодатель и Судия, могущий спасти и погубить; а ты кто, который судишь другого?» (Иак. 4:11-12). Другими словами, апостол говорит: «Ты забываешь, кто ты есть, человек. Ты сделан из глины и несовершенен. Безгрешен только Бог, Который может судить человека». «Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он, или падает. И будет восставлен, ибо силен Бог восставить его» (Рим.14:4).
Если человек даёт место осуждению в своём разуме, то скоро это проявится в его речи. То, что долго копилось внутри, однажды выйдет наружу. Уста заговорят от избытка сердца. И тогда греха не миновать.
Что движет человеком, который судит других? Чаще всего это происходит с тем, кто допустил гордость в своё сердце и уже считает себя лучше, совершенней, успешней других людей. Он очень зорок к каждой детали в жизни других, но абсолютно слеп в отношении к своим порокам. Заметьте, что чаще всего нас раздражает в других то, что является нашей основной проблемой. Иисус назвал это огромным «бревном» в нашем глазу.
Сердце, судящее других, становится немилосердным и законническим.
Акцент на чужих недостатках делает нас нечувствительными к собственным изъянам. Царь Саул являет собой пример человека, который был жесток к недостаткам других, но своих пороков не замечал. Он готов был убить собственного сына в «борьбе за святость», желая доказать своё рвение к Богу. Но когда Самуил вновь и вновь обвинял Саула в непослушании, он находил множество слов, чтобы оправдать и выгородить себя.
Если мы не разделываемся с нашими собственными «брёвнами», не ищем освящения, то вскоре превращаемся в духовно слепых людей. Тогда мы способны учить других тому, что сами не исполняем, а сердце становится холодным и жестоким. «Как же ты, уча другого, не учишь себя самого?» (Рим. 2:21). Мы считаем себя вправе критиковать окружающих, забывая, что сами нуждаемся в снисхождении и милости. Екклесиаст предупреждает: «Не будь слишком строг, и не выставляй себя слишком мудрым; зачем тебе губить себя?» (Еккл. 7:16). Суд и критика становятся причиной многих падений. Осуждающий другого уже утратил бдительность, перестал работать над собой, впал в чрезмерное самомнение, которое ведёт к крушению. «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть» (1 Кор. 10:12).
Наше отношение к чужим немощам во многом определяет отношение Бога к нам. Кто строго расследует чужие проступки, тот не получит никакого снисхождения к своим собственным. Мера нашей строгости или снисхождения становится мерой, которую Бог применяет к нам. «И какою мерою мерите, такою и вам будут мерить». Человек, судящий другого, неминуемо будет пить чашу своего осуждения!
Давид был царём, совершившим тяжёлый грех перед Богом. Чтобы обличить его, Бог направил к нему пророка Нафана. Давиду была рассказана завуалированная история о жестоком и нечестивом богаче, который отобрал у бедняка последнее его утешение. Царь потребовал взыскания с богатого человека в четырехкратном размере! О, как он негодовал на его грех! Но через минуту он увидел палец пророка, направленный прямого на него: «И сказал Нафан Давиду: ты — тот человек» (2 Цар. 12:7). Пророк сказал: «Давид, я рассказывал о тебе. Ты являешься этим жестоким богачом. Неужели ты не понимаешь, что сам осудил себя своим приговором?» Давид смог увидеть и осудить грех в другом человеке, но он не осуждал свой собственный грех!
Мы часто не замечаем, что наши слова осуждения, сказанные против грехов других, выносят приговор нашим порокам. «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же» (Рим. 12:1).
Бог может допустить до нас падение, чтобы научить нас не судить других. Какие чувства возникают у нас, когда мы споткнулись и где-то согрешили? Ищем ли мы строгости и требовательности со стороны окружающих? Нет! Скорее мы ищем поддержки, милости и прощения. Наше сердце уже изранено грехом, сожалением и самоосуждением. Мы каемся и сокрушаемся, понимая, какую боль мы причинили Иисусу нашим непослушанием. И как нам тяжело и трудно в этот момент видеть чьи-то злорадно осуждающие взгляды, слышать слова обличения! Нам невыносимо, когда нет рядом того, кто перевязал бы наши раны, утешил, покрыл любовью. А как мы относились к тем, кто согрешил и упал у нас на глазах? Возливали ли мы на их раны елей милости? Были ли наши слова ободряющими и утешающими для них? Иисус сказал: «Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки» (Матф. 7:12). Если наше сердце взывает о милосердии в момент наших падений, то пусть же и мы не станем строгими судьями тех, кого подкараулил грех.
Петр был человеком, низко упавшим пред Богом. Его уста использовал сатана, пытаясь обольстить Иисуса и увести Его от креста. Он был очень высокого мнения о себе и считал себя вправе осуждать других учеников. В трудный час он оставил Господа и трижды отрёкся от Него. На дне своего падения Пётр осознал свой грех, он плакал и сокрушался. И вот Иисус, когда воскрес, пришёл к нему. Осудил ли Он его? Вынес ли ему строгий приговор? Напротив, уже заранее Он дал Петру обещание прощения и восстановления: «Но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих» (Лук. 22:32). Другими словами, Он сказал Петру: «Я знаю о твоём предстоящем падении. В данный момент ты ослеплён гордостью и самомнением, полон осуждения других Моих учеников. Ты считаешь себя сильным, но ты не в состоянии противостоять искушению. Пётр, ты согрешишь. Но знай, что Я люблю тебя, Я милостив к тебе! И когда ты будешь прощён, я хочу, чтобы ты был поддержкой для упавших. Познав Мою милость прощения, являй её другим!» Иисус, как никто другой, переживает всю боль и горечь наших падений. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха» (Евр.4:15).
Павел пережил этот период разочарований в молодые годы своего становления. Он писал: «Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю... Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю» (Рим. 7:15, 19). Впоследствии, войдя в жизнь победы духа над плотью, он был способен поддерживать и поднимать тех, кто переживал эту борьбу: «Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся?» (2 Кор. 11:29).
Итак, что ты будешь делать теперь, когда увидишь кого-то в борьбе с искушением? Что будет происходить в твоём сердце, когда ты увидишь брата упавшим? Апостола Иоанна справедливо называют апостолом любви. Он призывает: «Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь» (1 Ин. 5:16). Любовь никогда не радуется чьему-то падению, она покрывает, снисходит и помогает встать. По твоим молитвам Бог может вырвать многих обманутых дьяволом из пут греха.
Духовная сила заключается не в сверхъестественных проявлениях, но в познании Божьей милости. Познав ее, твои уста будут свободны от злословия и осуждения, в сердце не будет тайного злорадства, когда кто-то упал. Ты будешь наполнен состраданием, любовью и великодушием. Твоя духовная высота проявится в способности снисходить к чужим немощам. Мы — не судьи чужих пороков, но ходатаи за упавших, если только знаем сердце Иисуса, Которое наполнено великим милосердием!