Кто ты, осуждающий другого?

Мы созданы Богом для счастливой жизни. Библия многократно говорит об этом. Нам в Писании даны духовные принципы, направляющие нас к полноте Божьих благоcловений. Но часто люди сами лишают себя благословения, игнорируя законы Божьи. Впоследствии они пытаются понять причину ворвавшихся в их жизнь разрушений. Хорошо, если человек увидел корень своей проблемы. Тогда он может исправить ошибку и начать строить счастливую жизнь на твёрдом основании Божьего слова. Собственные падения могут послужить серьезным уроком, после которых человек уже руководствуется не желанием своей плоти, но ясным и конкретным водительством Святого Духа.В своей нагорной проповеди Иисус дал нам чёткие принципы для строительства успешной духовной жизни. Один из этих принципов касается нашего отношения к недостаткам и падениям окружающих нас людей. Иисус сказал:(Матф. 7:1-5).Здесь мы видим принцип, нарушение которого приведёт нас к краху, а его верное применение сделает нас способными проявлять любовь, великодушие, сострадание людям, проходящим через сложный период борьбы с искушением.Иисус затрагивает проблему суда и осуждения. Мы каждый день сталкиваемся с недостатками других людей. Часто мы невольно становимся свидетелями чьих-то падений. Какая в этот момент реакция бывает у нас на происходящее? Обычно в этот момент в человеке рождается осуждение. Судить — значит сосредотачивать внимание на недостатках других, критиковать, порицать и разглашать негативные стороны наших ближних. А Иисус говорит: «Не судите». Осуждение — это дело плоти. Ей нравится превозноситься над кем-то, выставлять себя в лучшем свете. Человек, живущий по плоти, переполнен осуждением, недовольством, сварливостью, раздражением и едкой критикой. А живущие по плоти Богу угодить не могут. Иисус призывает нас к богоугодной жизни, к хождению по духу. Христиане, живущие по Писанию, не должны поступать так, как свойственно поступать всем обычным людям.Осуждение является посягательством на суверенитет Самого Бога!Власть судить принадлежит только Ему. Иаков пишет:(Иак. 4:11-12). Другими словами, апостол говорит: «Ты забываешь, кто ты есть, человек. Ты сделан из глины и несовершенен. Безгрешен только Бог, Который может судить человека».(Рим.14:4).Если человек даёт место осуждению в своём разуме, то скоро это проявится в его речи. То, что долго копилось внутри, однажды выйдет наружу. Уста заговорят от избытка сердца. И тогда греха не миновать.Что движет человеком, который судит других? Чаще всего это происходит с тем, кто допустил гордость в своё сердце и уже считает себя лучше, совершенней, успешней других людей. Он очень зорок к каждой детали в жизни других, но абсолютно слеп в отношении к своим порокам. Заметьте, что чаще всего нас раздражает в других то, что является нашей основной проблемой. Иисус назвал это огромным «бревном» в нашем глазу.Сердце, судящее других, становится немилосердным и законническим.Акцент на чужих недостатках делает нас нечувствительными к собственным изъянам. Царь Саул являет собой пример человека, который был жесток к недостаткам других, но своих пороков не замечал. Он готов был убить собственного сына в «борьбе за святость», желая доказать своё рвение к Богу. Но когда Самуил вновь и вновь обвинял Саула в непослушании, он находил множество слов, чтобы оправдать и выгородить себя.Если мы не разделываемся с нашими собственными «брёвнами», не ищем освящения, то вскоре превращаемся в духовно слепых людей. Тогда мы способны учить других тому, что сами не исполняем, а сердце становится холодным и жестоким.(Рим. 2:21). Мы считаем себя вправе критиковать окружающих, забывая, что сами нуждаемся в снисхождении и милости. Екклесиаст предупреждает:(Еккл. 7:16). Суд и критика становятся причиной многих падений. Осуждающий другого уже утратил бдительность, перестал работать над собой, впал в чрезмерное самомнение, которое ведёт к крушению.(1 Кор. 10:12).Наше отношение к чужим немощам во многом определяет отношение Бога к нам. Кто строго расследует чужие проступки, тот не получит никакого снисхождения к своим собственным. Мера нашей строгости или снисхождения становится мерой, которую Бог применяет к нам. «И какою мерою мерите, такою и вам будут мерить». Человек, судящий другого, неминуемо будет пить чашу своего осуждения!Давид был царём, совершившим тяжёлый грех перед Богом. Чтобы обличить его, Бог направил к нему пророка Нафана. Давиду была рассказана завуалированная история о жестоком и нечестивом богаче, который отобрал у бедняка последнее его утешение. Царь потребовал взыскания с богатого человека в четырехкратном размере! О, как он негодовал на его грех! Но через минуту он увидел палец пророка, направленный прямого на него:(2 Цар. 12:7). Пророк сказал: «Давид, я рассказывал о тебе. Ты являешься этим жестоким богачом. Неужели ты не понимаешь, что сам осудил себя своим приговором?» Давид смог увидеть и осудить грех в другом человеке, но он не осуждал свой собственный грех!Мы часто не замечаем, что наши слова осуждения, сказанные против грехов других, выносят приговор нашим порокам.(Рим. 12:1).Бог может допустить до нас падение, чтобы научить нас не судить других. Какие чувства возникают у нас, когда мы споткнулись и где-то согрешили? Ищем ли мы строгости и требовательности со стороны окружающих? Нет! Скорее мы ищем поддержки, милости и прощения. Наше сердце уже изранено грехом, сожалением и самоосуждением. Мы каемся и сокрушаемся, понимая, какую боль мы причинили Иисусу нашим непослушанием. И как нам тяжело и трудно в этот момент видеть чьи-то злорадно осуждающие взгляды, слышать слова обличения! Нам невыносимо, когда нет рядом того, кто перевязал бы наши раны, утешил, покрыл любовью. А как мы относились к тем, кто согрешил и упал у нас на глазах? Возливали ли мы на их раны елей милости? Были ли наши слова ободряющими и утешающими для них? Иисус сказал:(Матф. 7:12). Если наше сердце взывает о милосердии в момент наших падений, то пусть же и мы не станем строгими судьями тех, кого подкараулил грех.Петр был человеком, низко упавшим пред Богом. Его уста использовал сатана, пытаясь обольстить Иисуса и увести Его от креста. Он был очень высокого мнения о себе и считал себя вправе осуждать других учеников. В трудный час он оставил Господа и трижды отрёкся от Него. На дне своего падения Пётр осознал свой грех, он плакал и сокрушался. И вот Иисус, когда воскрес, пришёл к нему. Осудил ли Он его? Вынес ли ему строгий приговор? Напротив, уже заранее Он дал Петру обещание прощения и восстановления:(Лук. 22:32). Другими словами, Он сказал Петру: «Я знаю о твоём предстоящем падении. В данный момент ты ослеплён гордостью и самомнением, полон осуждения других Моих учеников. Ты считаешь себя сильным, но ты не в состоянии противостоять искушению. Пётр, ты согрешишь. Но знай, что Я люблю тебя, Я милостив к тебе! И когда ты будешь прощён, я хочу, чтобы ты был поддержкой для упавших. Познав Мою милость прощения, являй её другим!» Иисус, как никто другой, переживает всю боль и горечь наших падений.(Евр.4:15).Павел пережил этот период разочарований в молодые годы своего становления. Он писал:(Рим. 7:15, 19). Впоследствии, войдя в жизнь победы духа над плотью, он был способен поддерживать и поднимать тех, кто переживал эту борьбу:(2 Кор. 11:29).Итак, что ты будешь делать теперь, когда увидишь кого-то в борьбе с искушением? Что будет происходить в твоём сердце, когда ты увидишь брата упавшим? Апостола Иоанна справедливо называют апостолом любви. Он призывает:(1 Ин. 5:16). Любовь никогда не радуется чьему-то падению, она покрывает, снисходит и помогает встать. По твоим молитвам Бог может вырвать многих обманутых дьяволом из пут греха.Духовная сила заключается не в сверхъестественных проявлениях, но в познании Божьей милости. Познав ее, твои уста будут свободны от злословия и осуждения, в сердце не будет тайного злорадства, когда кто-то упал. Ты будешь наполнен состраданием, любовью и великодушием. Твоя духовная высота проявится в способности снисходить к чужим немощам. Мы — не судьи чужих пороков, но ходатаи за упавших, если только знаем сердце Иисуса, Которое наполнено великим милосердием!