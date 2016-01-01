Не сотвори себе кумира
Не делайте из ребенка кумира: когда он вырастет — потребует жертв. К этому высказыванию можно добавить: «И скорее всего первой его жертвой станете вы сами, дорогие родители!» Такова, к сожалению, действительность. «Не сотвори себе кумира», — говорит Писание. И кумиром (идолом) для человека может стать не какая-то статуэтка или изваяние, а его собственный ребенок.
Вы можете сказать: «Как же отличить естественную родительскую любовь к своему чаду от идолопоклонства? Ведь родители должны и обязаны любить своих детей!» Да, конечно должны. Но что же значит — любить? Постоянно гладить ребенка по головке? Исполнять все его прихоти? Или до самого совершеннолетия ходить за ним по пятам, охраняя и оберегая от всего на свете? Нет! Любовь — это нечто другое...
Бог, создав семью, вложил в нее определенный порядок. Он отвел каждому члену семьи свое место, наделил своей значимостью, дал каждому свои права, но не забыл и об обязанностях. И, по сути дела, на родителей Богом возложена огромная ответственность — ответственность за вверенные им человеческие души, которые должны пройти по этой земле, познав добро и зло. И когда настанет час предстать нам пред Богом, то Он спросит нас и о наших детях. Помогли мы им выбрать правильный путь веры в Бога или же разрушили не только свою жизнь, но и жизнь наших детей?
Конечно, вы можете сказать на это: «Ведь мы желаем только добра своим детям!» Несомненно! Но Писание говорит, что есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но их конец — погибель.
Если ваш ребенок является для вас смыслом, причиной, центром всей вашей жизни; если ваше чадо представляется вам носителем одних лишь достоинств и положительных качеств; если вы не можете принимать обличения или замечания в адрес вашего ребенка, или вам чаще всего кажется, что лишь окружающие виноваты во всех его проблемах... То, поверьте, вам есть над чем серьезно задуматься!
Когда престол нашего сердца отдан Богу, то с наших глаз сняты розовые очки, мы видим свои недостатки, недостатки наших детей. Но самое главное, тогда нас слышит и помогает нам Сам Творец и Создатель Вселенной, который силен исправить и то, что исправлению, казалось бы, уже не подлежит. Но если сердце занято чем-то или кем то другим, например, вашим ребенком, тогда порядок нарушается. И вместо блага выходит зло. Некоторые дети добиваются такой власти над своими родителями, что манипулируют ими, как хотят. А те слушают их, беспрекословно подчиняясь их воле, думая, что являют тем самым любовь. Проходит время и слышишь: «Мы все для него делали, а он...»
Можно всю жизнь думать о том, как бы получше одеть своего сына, чтобы он не был хуже других. Откладывать деньги, ущемляя себя во всем. И в итоге, однажды узнать, что ваш ребенок погряз в разврате и тщеславии.
Можно всю жизнь положить на то, чтобы сколотить приличное состояние для своего чада, зная, как трудно жить без материальной поддержки. И в итоге стать свидетелем того, как ваше дитя без зазрения совести проматывает то, над чем вы трудились столько лет.
Можно поставить перед собою цель — дать своему ребенку хорошее образование, чтобы он чего-то добился в жизни, имел вес в обществе. А он, защитив несколько кандидатских, когда вы состаритесь, посчитает лучшим, чтобы вы провели остаток жизни в доме престарелых...
Многие родители уверены в том, что знают своих детей, знают, что им нужно для того, чтобы стать хорошими людьми в будущем. Но практика, к сожалению, показывает другое. Сам Бог говорит: «Лукаво сердце человека более всего и крайне испорчено: кто узнает его? Я, Господь, проникаю сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его» (Иерем. 17:9-10). Только Бог знает глубины человеческого сердца. Только Он может стать настоящим Помощником и Учителем в воспитании наших детей. Но возможным это становится только тогда, когда мы свергаем с престола сердца своего всех золотых и серебрянных истуканов и вверяем себя и своих драгоценных чад в руки Божьи. Наша праведная жизнь во Христе Иисусе, каждодневная молитва (порою со слезами) за себя и за своих детей — вот истинная любовь, способная творить чудеса!