Не сотвори себе кумира

Бог, создав семью, вложил в нее определенный порядок. Он отвел каждому члену семьи свое место, наделил своей значимостью, дал каждому свои права, но не забыл и об обязанностях. И, по сути дела, на родителей Богом возложена огромная ответственность — ответственность за вверенные им человеческие души, которые должны пройти по этой земле, познав добро и зло. И когда настанет час предстать нам пред Богом, то Он спросит нас и о наших детях. Помогли мы им выбрать правильный путь веры в Бога или же разрушили не только свою жизнь, но и жизнь наших детей?Конечно, вы можете сказать на это: «Ведь мы желаем только добра своим детям!» Несомненно! Но Писание говорит, что есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но их конец — погибель.Если ваш ребенок является для вас смыслом, причиной, центром всей вашей жизни; если ваше чадо представляется вам носителем одних лишь достоинств и положительных качеств; если вы не можете принимать обличения или замечания в адрес вашего ребенка, или вам чаще всего кажется, что лишь окружающие виноваты во всех его проблемах... То, поверьте, вам есть над чем серьезно задуматься!Когда престол нашего сердца отдан Богу, то с наших глаз сняты розовые очки, мы видим свои недостатки, недостатки наших детей. Но самое главное, тогда нас слышит и помогает нам Сам Творец и Создатель Вселенной, который силен исправить и то, что исправлению, казалось бы, уже не подлежит. Но если сердце занято чем-то или кем то другим, например, вашим ребенком, тогда порядок нарушается. И вместо блага выходит зло. Некоторые дети добиваются такой власти над своими родителями, что манипулируют ими, как хотят. А те слушают их, беспрекословно подчиняясь их воле, думая, что являют тем самым любовь. Проходит время и слышишь: «Мы все для него делали, а он...»Можно всю жизнь думать о том, как бы получше одеть своего сына, чтобы он не был хуже других. Откладывать деньги, ущемляя себя во всем. И в итоге, однажды узнать, что ваш ребенок погряз в разврате и тщеславии.Можно всю жизнь положить на то, чтобы сколотить приличное состояние для своего чада, зная, как трудно жить без материальной поддержки. И в итоге стать свидетелем того, как ваше дитя без зазрения совести проматывает то, над чем вы трудились столько лет.Можно поставить перед собою цель — дать своему ребенку хорошее образование, чтобы он чего-то добился в жизни, имел вес в обществе. А он, защитив несколько кандидатских, когда вы состаритесь, посчитает лучшим, чтобы вы провели остаток жизни в доме престарелых...Многие родители уверены в том, что знают своих детей, знают, что им нужно для того, чтобы стать хорошими людьми в будущем. Но практика, к сожалению, показывает другое. Сам Бог говорит: «Лукаво сердце человека более всего и крайне испорчено: кто узнает его? Я, Господь, проникаю сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его» (Иерем. 17:9-10). Только Бог знает глубины человеческого сердца. Только Он может стать настоящим Помощником и Учителем в воспитании наших детей. Но возможным это становится только тогда, когда мы свергаем с престола сердца своего всех золотых и серебрянных истуканов и вверяем себя и своих драгоценных чад в руки Божьи. Наша праведная жизнь во Христе Иисусе, каждодневная молитва (порою со слезами) за себя и за своих детей — вот истинная любовь, способная творить чудеса!