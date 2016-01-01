Детская страничка
Мы с Катей вынырнули из подземного перехода и бегом направились к остановке автобуса. Но нам пришлось сбавить скорость, так как мы с огорчением увидели, что от остановки «отчаливал» наш сорок пятый номер — большой желтый «Икарус», который мы называли «Скрипучее колено». Такое название автобус получил потому, что он состоял из двух половинок, соединенных «гармошкой». На поворотах эта гармошка вздыхала, кряхтела и скрипела на все лады. Поворотов было много, автобус ехал медленно и неуклюже. По этому же маршруту ездил другой автобус, который назывался «таксобус». Это был комфортабельный автобус с двойной платой за проезд. Именно по этой причине он никогда не был переполнен. Подойдя к остановке, мы увидели, что к ней подъехал красный таксобус. Обычно мы на нем не ездили, нам не хотелось платить лишние деньги. Люди, которые подходили к остановке, тоже не спешили садиться в него. Но вдруг мы с Катей заметили, что к лобовому стеклу прикреплен листик бумаги. На нем крупными буквами была указана цена проезда. Мы не поверили своим глазам и решили спросить у кондуктора, правда ли, что проезд стоит столько же, сколько и в «Скрипучем колене». И кондуктор, и водитель, улыбаясь, подтвердили, что нам не померещилось и цена проезда одинаковая. Мы купили билеты и вошли в автобус. Он был пустой, мы сели на самые хорошие места и стали смотреть в окно. В это осеннее утро погода была не очень веселая — моросил дождь, небо было тяжелое, серое. На остановке собралось много людей, они стояли, подняв воротники, и недоверчиво смотрели на листик бумаги на лобовом стекле таксобуса. Никто не заходил...
— Мама, почему они стоят? Почему не садятся в автобус? — спросила Катя.
— Они ждут «Скрипучее колено».
— Но ведь на листике написано, что билет стоит столько же, почему они не заходят сюда? — не унималась Катя.
— Они не верят тому, что написано, — ответила я дочери.
— Но ведь они могут спросить у кондуктора или у нас! Давай позовем их! — предложила Катя и начала размахивать руками, приглашая людей в автобус. Несколько человек подошли к кондуктору, а затем вошли и сели в мягкие кресла. К двери робко потянулись самые решительные пассажиры. Они останавливались на ступеньках и выясняли у кондуктора, сколько стоит билет. В это время к остановке подъехало долгожданное «Скрипучее колено». Вся толпа ринулась на штурм дверей.
— Мама, смотри! — закричала Катя. — Даже те, кто уже собирался войти в автобус, побежали вместе со всеми. Даже те, кто уже стоял на ступеньках, вышли и толпятся там.
Наш таксобус отъехал от остановки, и мы, оглянувшись, видели, как «Скрипучее колено» шатается и раскачивается, принимая все новых и новых пассажиров.
— Но почему они не захотели ехать с нами? Ведь они ничего не потеряли бы, а ехали бы в хорошем автобусе..., — задумчиво сказала Катя.
На каждой остановке повторялось тоже самое. Люди недоверчиво смотрели на листик на стекле таксобуса, а завидев «Скрипучее колесо», бросались к его дверям.
— Но ведь то, что написано на листике, правда! Почему же они не верят? Как можно доказать людям, что это правда? — спросила меня Катя.
— Единственное доказательство этому — то, что мы с тобой едем в этом автобусе за такую же плату. Надо просто зайти в него и ехать. Но каждый выбирает сам, на чем ему ехать и кому верить.
Эта ситуация напоминает мне отношение людей к Библии. Многие не верят ей, даже не пытаясь узнать, о чем она говорит. Многие продолжают сомневаться и отказываются от нее, внушив себе, что Бог потребует от них чего-то невозможного. А многие просто выбирают то, что им известно и проверено на личном опыте. И садятся на «Скрипучее колено»... Как все...
Нельзя убедить, что Библия истинна, что Бог есть, что Иисус умер за наши грехи. Нельзя убедить, что покаявшись, мы имеем вечную жизнь. Единственное доказательство этому — наша вера.
Мы верим Библии и Богу. Мы едем в «хорошем автобусе». Присоединяйтесь к нам!