Детская страничка

Мы с Катей вынырнули из подземного перехода и бегом направились к остановке автобуса. Но нам пришлось сбавить скорость, так как мы с огорчением увидели, что от остановки «отчаливал» наш сорок пятый номер — большой желтый «Икарус», который мы называли «Скрипучее колено». Такое название автобус получил потому, что он состоял из двух половинок, соединенных «гармошкой». На поворотах эта гармошка вздыхала, кряхтела и скрипела на все лады. Поворотов было много, автобус ехал медленно и неуклюже. По этому же маршруту ездил другой автобус, который назывался «таксобус». Это был комфортабельный автобус с двойной платой за проезд. Именно по этой причине он никогда не был переполнен. Подойдя к остановке, мы увидели, что к ней подъехал красный таксобус. Обычно мы на нем не ездили, нам не хотелось платить лишние деньги. Люди, которые подходили к остановке, тоже не спешили садиться в него. Но вдруг мы с Катей заметили, что к лобовому стеклу прикреплен листик бумаги. На нем крупными буквами была указана цена проезда. Мы не поверили своим глазам и решили спросить у кондуктора, правда ли, что проезд стоит столько же, сколько и в «Скрипучем колене». И кондуктор, и водитель, улыбаясь, подтвердили, что нам не померещилось и цена проезда одинаковая. Мы купили билеты и вошли в автобус. Он был пустой, мы сели на самые хорошие места и стали смотреть в окно. В это осеннее утро погода была не очень веселая — моросил дождь, небо было тяжелое, серое. На остановке собралось много людей, они стояли, подняв воротники, и недоверчиво смотрели на листик бумаги на лобовом стекле таксобуса. Никто не заходил...— Мама, почему они стоят? Почему не садятся в автобус? — спросила Катя.— Они ждут «Скрипучее колено».— Но ведь на листике написано, что билет стоит столько же, почему они не заходят сюда? — не унималась Катя.— Они не верят тому, что написано, — ответила я дочери.— Но ведь они могут спросить у кондуктора или у нас! Давай позовем их! — предложила Катя и начала размахивать руками, приглашая людей в автобус. Несколько человек подошли к кондуктору, а затем вошли и сели в мягкие кресла. К двери робко потянулись самые решительные пассажиры. Они останавливались на ступеньках и выясняли у кондуктора, сколько стоит билет. В это время к остановке подъехало долгожданное «Скрипучее колено». Вся толпа ринулась на штурм дверей.— Мама, смотри! — закричала Катя. — Даже те, кто уже собирался войти в автобус, побежали вместе со всеми. Даже те, кто уже стоял на ступеньках, вышли и толпятся там.

Наш таксобус отъехал от остановки, и мы, оглянувшись, видели, как «Скрипучее колено» шатается и раскачивается, принимая все новых и новых пассажиров.— Но почему они не захотели ехать с нами? Ведь они ничего не потеряли бы, а ехали бы в хорошем автобусе..., — задумчиво сказала Катя.На каждой остановке повторялось тоже самое. Люди недоверчиво смотрели на листик на стекле таксобуса, а завидев «Скрипучее колесо», бросались к его дверям.— Но ведь то, что написано на листике, правда! Почему же они не верят? Как можно доказать людям, что это правда? — спросила меня Катя.— Единственное доказательство этому — то, что мы с тобой едем в этом автобусе за такую же плату. Надо просто зайти в него и ехать. Но каждый выбирает сам, на чем ему ехать и кому верить.Эта ситуация напоминает мне отношение людей к Библии. Многие не верят ей, даже не пытаясь узнать, о чем она говорит. Многие продолжают сомневаться и отказываются от нее, внушив себе, что Бог потребует от них чего-то невозможного. А многие просто выбирают то, что им известно и проверено на личном опыте. И садятся на «Скрипучее колено»... Как все...Нельзя убедить, что Библия истинна, что Бог есть, что Иисус умер за наши грехи. Нельзя убедить, что покаявшись, мы имеем вечную жизнь. Единственное доказательство этому — наша вера.Мы верим Библии и Богу. Мы едем в «хорошем автобусе». Присоединяйтесь к нам!