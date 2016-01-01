Вопросы и ответы

Расскажите, пожалуйста, как мне обрести царство Господне, если я грешница?

Куда девается наша душа после смерти? Говорят, она неоднократно возвращается на землю. Если это неправда, то расскажите, как все происходит?

Грех (дурные действия, поступки) приносит разрушения, боли, страдания, мучения, болезни, смерть.Поэтому Господь намерен наполнять Свое Царство только святыми людьми, живущими друг с другом в любви и мире.Господь приглашает в Свое Царство всех грешников при условии, что они доверятся Ему, и Он наполнит их Своей святой жизнью, т. е. сделает их святыми. Иисус Христос об этом сказал так:(Ин. 10:10). Для этого преобразования из грешников в святых и предназначена наша земная жизнь, потому что «... не войдет в него (на небо) ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи...» (Откр. 21:27).Что нужно сделать человеку для такого преобразования? Если предельно кратко, то необходимо:— покаяться в грехах с их исповеданием;— принять водное крещение с обещанием служить Богу в доброй совести;— просить Господа о крещении Духом Святым;—бескомпромиссно бороться с грехом, с твердой надеждой и упованием на помощь Господа Иисуса Христа.В Библии нет даже намека на неоднократное возвращение души человека на землю. Более того, в опровержение этой лжи сказано:(Евр. 9:27).Этот суд Божий, описанный в 20-й главе книги Откровения, принесет человеку либо оправдание, либо обвинение.Тем, кто покается в грехах и посвятит свою жизнь Иисусу Христу, о грехах даже не напомнят. Они, наполненные от Духа Святого вечной жизнью, войдут в счастливое, радостное, ликующее сообщество святого окружения Бога.(1 Кор. 2:9).Тем, кто отвергнет Божье спасение через Иисуса Христа, своими грехами в земной жизни выразят свое противление Богу, по делам их будет вынесен приговор. Они(Откр. 20:15). «Там будет плач и скрежет зубов» (Матф. 8:12).

На вопросы отвечал Валерий Рудин

Почему Бог мне не помогает?

« ... вот вы все пишете, что Бог помог, Христос помогает..., а скажите, почему Он вам помогает, а мне вот нет, хотя я много раз молилась? У меня, признаться, скверный характер, и я просила Бога помочь мне избавиться от этого порока, а результата никакого».

«Можно ли простить человеку, который искалечил и сделал несчастной всю мою жизнь? И что самое ужасное — этот человек сегодня кается, а завтра — делает то же самое»

Как молиться?

«... Я не раз пробовала молиться как учил Христос, войдя в комнату и закрыв за собой дверь. Каждый раз мной овладевал страх или стыд. Я верю в силу молитвы, но сама помолиться не могу».

Разные могут быть причины, почему вы остаетесь без помощи Господа. Возможно, вы просите Бога помочь вам, но сами со своей стороны ничего не делаете, чтобы изменить характер. Если человек тонет и начинает кричать: «Помогите!», это значит, что он сам, в первую очередь, уже пытается что-то сделать. Многие люди просят Бога о помощи, а сами не хотят шевельнуть пальцем. Если человек не имеет жажды и усердия избавиться от того или иного греха, он может каждый день просить, но в то же время оставаться с этим пороком. Это равносильно тому, что человек закрывает все окна в комнате и жалуется на темноту. А сделать-то нужно всего немного: открыть окна, и солнце наполнит дом. Готов заверить вас, что если вы действительно всем сердцем возненавидите порок в себе, пожелаете от него избавиться и воззовете ко Христу — Он поможет вам. Он сказал:(Иоан. 6:37).Прощать человека, который кается — должно и нужно, если хотите сами иметь прощение от Господа. Христос сказал:( Мк. 11:25). И еще. «Прощайте, и прощены будете» (Лк. 6:37).А перед Ним мы все виноваты, все нуждаемся в прощении. Вспомните, Христос омывал ноги Иуде — предателю, молился за распинающих Его. Человек, о котором вы пишете, должно быть, раб злых привычек. Молитесь о нем искренне, ведь он находится в оковах греха. Бог может изменить его характер, освободить от власти лукавого. Не говорите: «Я его никогда не прощу!» Этим вы можете навсегда лишить себя благодати Христа.Вы поступаете правильно, стараясь уединиться для молитвы. Уединение — великое, святое дело. Но при этом надо знать, что «затворить дверь» — это не просто закрыть дверь комнаты. Это — уединенность духа, удаление от мирских мыслей, плотских побуждений, удаление от сомнений, от навязчивых неразумных вопросов. Вы закрывали дверь, но в действительности дверь оставалась открытой. Вас наполняли страхи. Кого же вы боитесь? Бога, Который Сына Своего не пощадил ради вашего спасения?А сомнения откуда? Бог наполняет весь мир, Он с вами, с каждым человеком, Он желает встретиться с вами наедине. Если вы откроете Богу свое душевное состояние, Он откроет вам Себя.Бог ожидает от вас полной откровенности, абсолютной искренности в молитве. Тень лицемерия, неискренность закрывает от человека Бога. В молитве должна быть абсолютная правдивость, а также полное доверие Богу. Богу не нужны ваши красивые слова, Он знает наперед все, что вы скажете. Формальные, заученные слова делают молитву обрядом, а не потребностью души. В молитве должна чувствоваться жизненная потребность, а без этого в молитву будут всегда врываться стыд, страх и другие нехорошие чувства.За закрытой дверью, в уединении, вы можете не только говорить Богу, но и слушать, что скажет вам Бог. Это хорошо знал псалмопевец Давид. Он говорит:(Пс. 84, 9).Ваша первая молитва должна быть молитвой о прощении, ибо пред Богом все люди — грешники, нуждающиеся в прощении.Искренне верю, что если вы это усвоите и примените на практике, Бог услышит вашу молитву.

На вопросы отвечал Александр Васякин