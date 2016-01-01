Стихотворение "Грехопадение"

Люцифер, Божий ангел, однаждыВосхотел выше Господа статьИ восстал против Бога, собравшиЗа собой падших ангелов рать.Он, пошедший на Бога войною,Был низринут с небесных высот,Прозываться он стал сатаноюИ с тех пор в этом мире живетСатана в своей злобе и гневеПоклялся всюду Богу вредить.И решил он Адама с женоюПеред Богом грехом победить.Так, жену увидав, что гуляет.Змея древнего образ принялИ невинно ее вопрошает:- Все ли есть вам, Господь разрешал?Она змею ответила:-МожноКушать все, что желаешь, с утра,Только нам недозволенно трогатьПлод от дерева зла и добра.Если только съедим мы плод этот,То сейчас же навеки умрем,Вот поэтому дерево этоМы с Адамом запретным зовем.Засмеялся лукавый:-Не бойтесь!Не погубят плоды эти вас,Ешьте смело и не беспокойтесь,Этот плод - только благо для вас.Вас Господь попугал не умрете,Вы же Богом Самим созданыВы премудрость себе обретете,Сами станете Богу равны.Плод на дереве розово-алыйВесь сиял, красотою маня,Источал аромат небывалый,Будто звал: "Ну попробуй меня!"Робко руку жена протянулаК красоте, что так сильно звала.Змею в очи с улыбкой взглянула,Плод, зажавши в ладонь, сорвала.Плод запретный она откусилаИ ... жива; очень вкусен тот плод!И к Адаму скорей поспешила:- Пусть поест, он же ведь не умрет.Все Адаму она рассказала,Предложила вкусить самому,Взял он плод этот розово-алыйИ доел, что досталось ему.Сатана над людьми посмеялся,Что сумел грех в сердца их впустить,Человеку блуд в душу вселялся,Так он начал пред Богом грешить.Бог увидел: они согрешили,Н о проверить решил их сердца,И услышали первые людиГолос вечного Бога-Отца:- Не скрывайся, Адам, выйди к свету,Что ж ты прячешься глубже в кустах?Молвил Богу Адам: - Мы раздеты,Стыдно нам пред Тобою предстать.Бог в ответ говорит: - Кто велил вамЕсть от дерева зла и добра?Ну, Адам, жду ответа- Создатель, мне жена от плода принесла.- Ты, жена говори- Я гуляла,Древний змей стал меня искушатьИ сказал:- Ешьте плод, не умрете,Вас Господь захотел попугать.И ответил Всевышний во гневе:-Змей! За то, что людей совратил,Проклят ты, будешь ползать на чреве,Только прах будет кормом твоим.Будешь вечным врагом человеку,И он будет тебя убивать.Ну, а ты до скончания векаБудешь жалить его и кусать.Ты, жена, вот за то, что прельстилась,Пред Богом преступницей став,И запретным плодом соблазнилась,Слушай вечный Господень устав:Будешь в муках рождать ты потомство,Все года, пока сможешь родить,Будешь вечно под властию мужаНа земле в этой жизни ходить.Ты, Адам, что ж жену ты послушал?Как она соблазнила тебя?И за это твое преступленьеПроклята, вся земля за тебя.Будешь всюду трудами питатьсяОт земли, в этой жизни твоей,Будет потом весь хлеб доставатьсяДля тебя до скончания дней.Не хотел ты ходить рядом с Богом,Жить, как в сказке, что видится в снах.Так ходи же земною дорогой.Прах ты был -- возвратишься во прах.Вы пред Богом-Отцом согрешили,Вы нарушили Божий завет,Яд сомнений греховных впустилиВ свое сердце и вот вам ответ:Вам запрет полагаю теперь яИ хотите его ли принятьНо не сможите впредь самовольноПлод от дерева жизни сорвать.И теперь уж Эдемского садаНе увидите больше вовек,Древо жизни, святую награду,Скрою я от тебя человек.Я поставлю с мечом ХерувимаОхранять от людей этот сад,Не увидите рая от ныне,Не найдете дороги назад.Вот для бренного тела одежда,Чтоб тела ваши скрыть вы могли...А теперь уходите из садаИ питайтесь плодами земли.И изгнал их Создатель из раяНа восток место в мире искать,Чтобы плотью и духом страдая,Пищу потом себе добывать.И отправились люди к востоку,Удаляясь от Бога в грехах,Предаваясь все больше пороку,Забывая о Боге в делах.Позабыл человек о Всевышнем,И о саде Эдемском забыл,Поклоненье Творцу счел излишним,Беззаконье все больше творил.Позабыл, что он создан для Бога,Что Господь ему жизнь даровал,И жену, свою спутницу, Евой -Жизнь дающей потомкам назвал.И пред Богом неправду творил он,Его дети в неверье росли...И не скрыться от Божьего гневаЛюдям проклятой Богом землиНо в Иисусе Христе Божья милостьК нам на землю с небес снизошла,В смерти Божьего Сына явиласьИ спасенье для всех принесла.И тебя Иисус призывает:- Человек, о, раскайся в грехах!Я прощу. И тогда ожидаетСад Эдемский тебя в небесах.