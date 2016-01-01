Стихотворение "Грехопадение"
Люцифер, Божий ангел, однажды
Восхотел выше Господа стать
И восстал против Бога, собравши
За собой падших ангелов рать.
Он, пошедший на Бога войною,
Был низринут с небесных высот,
Прозываться он стал сатаною
И с тех пор в этом мире живет
Сатана в своей злобе и гневе
Поклялся всюду Богу вредить.
И решил он Адама с женою
Перед Богом грехом победить.
Так, жену увидав, что гуляет.
Змея древнего образ принял
И невинно ее вопрошает:
- Все ли есть вам, Господь разрешал?
Она змею ответила:
-Можно
Кушать все, что желаешь, с утра,
Только нам недозволенно трогать
Плод от дерева зла и добра.
Если только съедим мы плод этот,
То сейчас же навеки умрем,
Вот поэтому дерево это
Мы с Адамом запретным зовем.
Засмеялся лукавый:
-Не бойтесь!
Не погубят плоды эти вас,
Ешьте смело и не беспокойтесь,
Этот плод - только благо для вас.
Вас Господь попугал не умрете,
Вы же Богом Самим созданы
Вы премудрость себе обретете,
Сами станете Богу равны.
Плод на дереве розово-алый
Весь сиял, красотою маня,
Источал аромат небывалый,
Будто звал: "Ну попробуй меня!"
Робко руку жена протянула
К красоте, что так сильно звала.
Змею в очи с улыбкой взглянула,
Плод, зажавши в ладонь, сорвала.
Плод запретный она откусила
И ... жива; очень вкусен тот плод!
И к Адаму скорей поспешила:
- Пусть поест, он же ведь не умрет.
Все Адаму она рассказала,
Предложила вкусить самому,
Взял он плод этот розово-алый
И доел, что досталось ему.
Сатана над людьми посмеялся,
Что сумел грех в сердца их впустить,
Человеку блуд в душу вселялся,
Так он начал пред Богом грешить.
Бог увидел: они согрешили,
Н о проверить решил их сердца,
И услышали первые люди
Голос вечного Бога-Отца:
- Не скрывайся, Адам, выйди к свету,
Что ж ты прячешься глубже в кустах?
Молвил Богу Адам: - Мы раздеты,
Стыдно нам пред Тобою предстать.
Бог в ответ говорит: - Кто велил вам
Есть от дерева зла и добра?
Ну, Адам, жду ответа
- Создатель, мне жена от плода принесла.
- Ты, жена говори
- Я гуляла,
Древний змей стал меня искушать
И сказал:
- Ешьте плод, не умрете,
Вас Господь захотел попугать.
И ответил Всевышний во гневе:
-Змей! За то, что людей совратил,
Проклят ты, будешь ползать на чреве,
Только прах будет кормом твоим.
Будешь вечным врагом человеку,
И он будет тебя убивать.
Ну, а ты до скончания века
Будешь жалить его и кусать.
Ты, жена, вот за то, что прельстилась,
Пред Богом преступницей став,
И запретным плодом соблазнилась,
Слушай вечный Господень устав:
Будешь в муках рождать ты потомство,
Все года, пока сможешь родить,
Будешь вечно под властию мужа
На земле в этой жизни ходить.
Ты, Адам, что ж жену ты послушал?
Как она соблазнила тебя?
И за это твое преступленье
Проклята, вся земля за тебя.
Будешь всюду трудами питаться
От земли, в этой жизни твоей,
Будет потом весь хлеб доставаться
Для тебя до скончания дней.
Не хотел ты ходить рядом с Богом,
Жить, как в сказке, что видится в снах.
Так ходи же земною дорогой.
Прах ты был -- возвратишься во прах.
Вы пред Богом-Отцом согрешили,
Вы нарушили Божий завет,
Яд сомнений греховных впустили
В свое сердце и вот вам ответ:
Вам запрет полагаю теперь я
И хотите его ли принять
Но не сможите впредь самовольно
Плод от дерева жизни сорвать.
И теперь уж Эдемского сада
Не увидите больше вовек,
Древо жизни, святую награду,
Скрою я от тебя человек.
Я поставлю с мечом Херувима
Охранять от людей этот сад,
Не увидите рая от ныне,
Не найдете дороги назад.
Вот для бренного тела одежда,
Чтоб тела ваши скрыть вы могли...
А теперь уходите из сада
И питайтесь плодами земли.
И изгнал их Создатель из рая
На восток место в мире искать,
Чтобы плотью и духом страдая,
Пищу потом себе добывать.
И отправились люди к востоку,
Удаляясь от Бога в грехах,
Предаваясь все больше пороку,
Забывая о Боге в делах.
Позабыл человек о Всевышнем,
И о саде Эдемском забыл,
Поклоненье Творцу счел излишним,
Беззаконье все больше творил.
Позабыл, что он создан для Бога,
Что Господь ему жизнь даровал,
И жену, свою спутницу, Евой -
Жизнь дающей потомкам назвал.
И пред Богом неправду творил он,
Его дети в неверье росли...
И не скрыться от Божьего гнева
Людям проклятой Богом земли
Но в Иисусе Христе Божья милость
К нам на землю с небес снизошла,
В смерти Божьего Сына явилась
И спасенье для всех принесла.
И тебя Иисус призывает:
- Человек, о, раскайся в грехах!
Я прощу. И тогда ожидает
Сад Эдемский тебя в небесах.