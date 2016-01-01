Беспроводная связь

Когда смолкает шум житейских битв,

И страстных волн кипенье затихает,

Приходит время покаянья и молитв,

И суетное сердце отдыхает...

Случилось, что во время Второй мировой войны один летчик катапультировался над океаном. К счастью, небольшая резиновая лодка, какими снабжаются военные самолеты на случай аварии, оказалась цела. Прошло несколько часов, а летчик все плыл в своей крошечной лодке неведомо куда, а помощь все не приходила. Совершенно отчаявшись, он начал взывать к Богу такой молитвой: «Господь, я не просил тебя ни о чем целых двадцать лет. Если ты услышишь мою молитву и спасешь меня, то я обещаю не беспокоить тебя и следующие двадцать лет».К несчастью, есть некоторые люди, которые относятся к Богу как к адвокату или доктору. Они обращаются к Нему за помощью только тогда, когда заболевают или попадают в беду. Многие думают, что молитва — это средство, которое может спасти, если попадешь в трудную ситуацию и помощи ждать неоткуда. На самом же деле, молитва — способ общения человека со своим небесным Творцом.Некоторые тут же скажут, что не умеют молиться и предпочитают, чтобы за них молились служители церкви. Знаете ли, что отказываете себе в общении со своим Творцом? Знаете ли, что лишаете себя возможности получить ответ и поддержку от Любящего вас?Если вы не умеете молиться, то, обратившись к Библии, найдете много примеров молитв царей: Давида, Соломона; пророков: Илии, Исаии, Иеремии, Иезекииля и других людей. Но молиться заученными фразами совсем не обязательно. Просто скажите Богу то, что у вас на сердце. Молитва — это просто. Да, именно так! Разве вам трудно разговаривать с тем, кого вы любите и кто любит вас? Наоборот, в таких разговорах мы бываем уверены в том, что нас слышат и понимают. А что Бог действительно любит нас, узнаем из Писания:(1 Иоан. 4:10).Христос, живя на земле, лишился непосредственной близости со Своим Отцом на небесах. Но Он очень много молился — это была единственная для Него возможность общения с Отцом. Грех разлучил человека с Господом. Мы не можем встретиться с Ним лицом к лицу, как когда-то встречался с Богом Адам, но у нас осталась возможность общения с Ним в молитве по беспроводной связи, где на другом конце линии мы всегда желанные собеседники.Иисус Христос сказал:(Матф. 6:7-8). Получается, что Господу вовсе не нужно от нас громких и напыщенных фраз. Ему приятна молитва, идущая от нашего сердца:(Иерем. 29:12-13). Еще Иисус Христос говорил:(Лк. 18:1). Когда вам кажется, что Бог медлит и не отвечает вам, знайте, что Он услышал и готовит вам нечто больше, чем вы могли бы попросить.Но надо знать, что, хотя Бог любящий, долготерпеливый, многомилостивый, Он хочет, чтобы мы старались возрастать в познании истины, которые Он дал людям. Хочу предостеречь тех, кто считает, что изучать Библию — Слово Божие — им не нужно, да и не хочется. Мол, я верю в Бога, стараюсь быть хорошим человеком, не делать ничего плохого, но Библию читать мне совсем необязательно. Осторожно! Вот что говорится в Книге Притчей Соломоновых (28:9):. Выходит, что не стоит отвергать Слово Божье. Наоборот, нужно стремиться познать истину. И если до сего момента вы не пытались этого сделать, то у вас есть шанс исправить свой путь.Каждый знает, как трудно по праздникам дозвониться до близких людей. Телефонная линия перегружена. Но какая радость, дозвонившись, услышать долгожданный голос, пообщаться с тем, кто нам дорог и находится за сотни километров. Но никогда не бывает перегружена линия связи, соединяющая нас с Правителем Вселенной. Чтобы говорить с Ним, не нужно платить деньги, не нужно покупать сотовый. Как часто мы ходим отягощенные грузом проблем лишь потому, что не находим времени поговорить с Тем, Кто готов облегчить и снять неудобный груз. Какое облегчение испытывает тот, кто решил обогатить свою жизнь молитвой.Ты хочешь сбросить с себя проблемы, которые тяжкой ношей легли на твои плечи? Ты хочешь благословений Божьих в делах? Если, да, встань на колени и попроси об этом Отца Небесного! Ты хочешь, чтобы Бог миловал твою семью, друзей и близких? Не забывай просить об этом каждый день в молитве! Иисус говорил всем верующим в Него:(Ин. 14:13,14). Он не сказал: «Просите у Матери Моей — Марии, у святых, пророков, которые некогда жили». Нет! Он сказал: «Просите у Отца». И непременно получите, ибо Сам Господь господствующих, Сын Бога живого уверяет нас в этом:(Лк. 11:9-13).Надо еще сказать, что Бог в пример для подражания оставил нам одну-единственную молитву «Отче Наш».( Матф. 6:6-11).