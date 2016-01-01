Благодарю Тебя, Господь, за прожитые годы!Благодарю за то, что счастьем наделил!Спасенье подарил в мои млодые годыИ свет Своей любви Ты в сердце мне вселил!И вот сижу в тиши одна и размышляю.О, как приятно быть с Тобой наедине!Ты видишь мысли все мои, я это твердо знаюИ доверяю все Твоей любви вполне!Я со слезами говорю Тебе, Спаситель:Прости меня, что сделала не так,Желаю я войти в Твою обитель.Когда все это будет? Дай мне знак.Я человек, как все. Совсем несовершенная.И признаюсь я в этом пред Тобой.С креста лилася кровь святая, драгоценная,И потому в слезах склоняюсь я с мольбой.Прости меня! Прости, Спаситель милый!Что очень мало славила Тебя.В оставшиеся дни пошли мне силы,Чтобы прославить, восхвалить Тебя.Как много в жизни получала благодатиИз Твоих милующих и пронзенных рук.Пошли те души, чтоб могла сказать им:Ты счастье всем даешь, как лучший Друг.Ты исцеляешь, Ты даришь спасенье,Ты милуешь и ободряешь дух.И жизнь Твоя — для грешников прощенье:Прости меня и исцели недуг.Хочу прославить вечную любовь!Кричу и плачу, радостно ликуя!Хвала Тебе! Хвала, Спаситель, вновь!Хвала Тебе! Осанна! Аллилуйя!