Надежда не постыжает

Надежда не постыжает

       Человеческая мудрость гласит: «Не обманешь — не проживешь!» Божье же слово учит людей жить по правде и по закону данного государства. «Итак будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа: царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро» (1Петр. 2:13-14). В нашей стране жить по правде очень трудно, но Бог вновь и вновь показывает людям, что надеющиеся на Него не постыдятся и что «. . . любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу» (Рим. 8:28). Однажды в моей жизни произошло событие, заставившее задуматься над смыслом этих слов.
       Наша семья строила для себя дом. По договоренности, мы временно пользовались электричеством соседей. Но внезапно они отказали нам в этой услуге. (В это же время, мы с женой узнали, что у нас будет ребенок. Тогда проблема со светом показалась еще тяжелее). Мы подали прошение в горэлектросеть о подключении электроэнергии. Но так как наш дом находился в процессе строительства и не был зарегистрирован как готовое строение, нам отказали в подключении и потребовали оформления дома. Работник электросети пообещал нам подключение за короткий срок — один-два месяца.
       Когда мы столкнулись с системой оформления документов, не поверили своим глазам: нам нужно было собрать такое количество справок, разрешений, проектов, что успешный исход нашего дела казался нам не реальным. Мы начали ходить по инстанциям, стараясь сделать все в кратчайшие сроки. Но везде звучал один и тот же ответ: «Это ваши проблемы. У нас установлен строгий график подписей: неделя-две. Ждите…» И мы решили делать все в соответствии с законом и продолжили начатое.
       Порой то, что требовали от нас, казалось нам абсурдным. Но мы дальше собирали документы, выполняли требования по подключению в соответствии с нормами и… молились. Время шло, а дело будто бы не двигалось с места: бесконечная бумажная волокита, обивание порогов инстанций. Было нелегко на протяжении нескольких месяцев приходить с работы в неосвещенное помещение, в котором не работает ни один электроприбор; видеть, как беременная жена стирает вручную белье, как мать в слезах возвращается от очередного чиновника. Мы не понимали, почему все это происходит с нами, но укреплялись словом Божьим: «Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду» (Иер. 29:11). И Бог всегда поддерживал нас.
       Подошло время родиться моему ребенку, а света все еще не было. Мы молились: «Господи, расположи сердца начальствующих, дай нам свет до рождения ребенка!» И Бог ответил на нашу молитву. Когда я забирал жену из роддома, электричество уже было. Обещание, данное служащими электросети (месяц-два), исполнилось только через восемь месяцев.
       Один из работников электронадзора, проверявший наши бумаги перед подключением, был весьма удивлен, когда увидел целую стопу документов. Он сказал: «Вам очень повезло, что у вас все это есть, и все сделано в соответствии с нормами». Мы поинтересовались, почему. Оказалось, что люди из-за невыносимой волокиты, бесконечных придирок и весьма долгих сроков чаще всего изыскивают «обходные» пути для достижения целей. В итоге, происходит нарушение установленных норм. Недавно вышел свод новых нормативных требований, и в скором времени по городу должны пройти проверки, выявляющие нарушителей, а таковых не мало.
       Бог еще раз доказал нам, что человек, любящий Его и строящий свою жизнь в соответствии с Его словом, никогда не будет постыжен!
А. Баклашкин

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ВЫПУСК 24 2004\2