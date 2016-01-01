Детская страничка

Привет, девчонки и мальчишки

Африканская история

Маленькие дети,Ни за что на светеНе ходите в Африку,В Африку гулять.В Африке — разбойник,В Африке — злодей,В Африке — ужасный,Злобный Бармалей.Но Танечка и ВанечкаСлушать не хотят,Всю ночь переживаютЗа черненьких ребят.Кто в той стране расскажетО том, что счастье есть,Что ангел для МарииПринес благую весть.Что в небе загореласьТам яркая звезда.Ее свет всюду светитИ манит нас всегда.Звезда та указала,Где был Иисус рожден.Спустился Он на землю,Чтоб ты, Вань, был спасен.И я, и Саша тоже,И Настенька, и Гоша.Эх, Ваня, негретята —Несчастные ребята.Не знают негретятаО Господе совсем.Кто может рассказать имПро город Вифлеем.Когда возрос Сын Божий,Он по земле ходил.Нес людям Божье Слово,«Любите» говорил.Потом прибит гвоздямиБыл на тяжелый крест.Страдая тяжко, умерИ в третий день воскрес.О том, что Бог всех любит,Пойдем расскажем им.Бери, Ванюша, Библию,Скорей, скорей бежим!Да что ты, Таня, жутко мне,Там страшный Бармалей!Какой же ты мальчишка,Коль ты такой трусишка?!Бери скорее книжку.За мною! Веселей!Вот Африка! О, Африка!В чудесной той странеУвидеть можно столько,Что больше нет нигде.Ведь в Африке — акулы,В Африке — гориллы,В Африке — большие,Злые крокодилы.

Вдруг навстречу им идет…Нет! Не слон, не бегемот,А ужаснейший злодей,Настоящий Бармалей.Ух, мои котяточки!Ух, мои ребяточки!Уж сейчас я наиграюсь,Уж теперь наиздеваюсь.Что за книжечка у вас?Библия!Кара-барас!Эта книжечка о чем?И зачем вы здесь вдвоем?Мы пришли сказать ребятам,Африканским негретятам,Что их очень любит Бог,В мире ж много есть грехов.Эта книга о любвиИ о пролитой крови,Весть благая о Христе,Кто распят был на кресте.Умер вместо нас Христос,Всем прощение принес.Спас от смерти.Чепуха!Ерунда все! Ха-Ха-Ха!Эту книгу не пущуВ Африканскую страну.Издеваться вы решили,Коль сюда вы поспешили.Весть благую принесли?Мне такого не снести!Чтобы здесь о Боге знали,А меня не уважали?Я хочу, чтоб предо мнойВ страхе все дрожали.Быть угрюмым так опасно!Сеять всюду зло, раздор,Обижать детей — ужасно!Бармалей, тебе позор!Измени свое решенье,Ведь тебе нужно спасенье!А не то пойдешь ты в ад,Будешь сам себе не рад.Как вы, дети, надоели!Я — ужасный Бармалей.Подобру да поздоровуУбирайтесь поскорей!А не то, как налечу,Налечу и проглочу.Хорошо, что рядом былТам огромный крокодил.Он злодея БармалеяСловно муху проглотил.В животе у крокодилаТемно, мрачно и уныло.Испугался Бармалей,Задрожал и мямлитЭй,Не губите вы меня,Пощадите вы меня.Не хочу я умирать,Буду Библию читать.Изменю свое решенье,Буду с Богом в примиреньи.И взмолился Бармалей:Буду, буду я добрей,Буду я дружить с Христом,Всем рассказывать о Нем.А для маленьких ребятБуду я как старший брат.Что я медлил? Что я ждал?Бог меня предупреждал.Сам себя я наказал!Разве зря Иисус родился?Разве зря с небес спустился?Разве зря Он взял свой крест?И напрасно Он воскрес?Если б это с детства знал,Бармалеем бы не стал.Ты прости меня, мой Бог,Если б Ты сейчас помог,Я б рассказывал вездеВесть благую о Христе.Тут зеленый крокодилПасть широкую открыл…Ах, Африка! О, Африка!Чудесная страна!Не бойтесь, дети, Африки,Не страшная она.Хоть в Африке — акулы,Хоть в Африке — гориллы,Хоть в Африке — большие,Злые крокодилы.Но нету там ужасногоЗлодея Бармалея.А ходит там веселыйИ добрый Бармалей!Он очень-очень любитВсех маленьких детей.Им Библию читает,О Боге говорит.И всем на свете детямПокаяться велит.Он им конфеты дарит,Всем всюду помогает.Какой Господь хороший,Что так сердца меняет.Он даже всех злодеев,Кто кается, прощает.Любите Бога, дети!Он лучше всех на свете!

И. Карташова

Ребус

Помоги обязьянкам собрать мячики. Распределив слова в правильном порядкевы прочитаете стих из Библии (Пр. 26:14)