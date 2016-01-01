Детская страничка
Привет, девчонки и мальчишки
«… Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение» (Ис. 52:7).
Как часто вы говорите своим друзьям и знакомым о Господе, о спасении, которое Он дает каждому человеку, верующему в Него? Христос, перед тем, как оставить землю, наказал ученикам: «… идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» (Мк. 16:15).
Наверное, это интересно — пойти в другой город, знакомиться с новыми людьми, рассказать им о Христе. Еще интереснее поехать в другую страну. Но, если честно, то совсем не обязательно идти или ехать куда-то далеко, чтобы благовествовать спасение грешникам. Нужно лишь хорошо посмотреть вокруг, и обязательно найдутся такие люди, которые ни разу не слышали о Спасителе мира. Давайте вместе будем выполнять наказ Христа и, не стесняясь, не боясь, говорить этому миру о Боге, как это сделали Танечка и Ванечка из рассказа.
Африканская история
Маленькие дети,
Ни за что на свете
Не ходите в Африку,
В Африку гулять.
В Африке — разбойник,
В Африке — злодей,
В Африке — ужасный,
Злобный Бармалей.
Но Танечка и Ванечка
Слушать не хотят,
Всю ночь переживают
За черненьких ребят.
Таня
Кто в той стране расскажет
О том, что счастье есть,
Что ангел для Марии
Принес благую весть.
Что в небе загорелась
Там яркая звезда.
Ее свет всюду светит
И манит нас всегда.
Звезда та указала,
Где был Иисус рожден.
Спустился Он на землю,
Чтоб ты, Вань, был спасен.
И я, и Саша тоже,
И Настенька, и Гоша.
Эх, Ваня, негретята —
Несчастные ребята.
Не знают негретята
О Господе совсем.
Кто может рассказать им
Про город Вифлеем.
Когда возрос Сын Божий,
Он по земле ходил.
Нес людям Божье Слово,
«Любите» говорил.
Потом прибит гвоздями
Был на тяжелый крест.
Страдая тяжко, умер
И в третий день воскрес.
О том, что Бог всех любит,
Пойдем расскажем им.
Бери, Ванюша, Библию,
Скорей, скорей бежим!
Ваня
Да что ты, Таня, жутко мне,
Там страшный Бармалей!
Таня
Какой же ты мальчишка,
Коль ты такой трусишка?!
Бери скорее книжку.
За мною! Веселей!
Вот Африка! О, Африка!
В чудесной той стране
Увидеть можно столько,
Что больше нет нигде.
Ведь в Африке — акулы,
В Африке — гориллы,
В Африке — большие,
Злые крокодилы.
Вдруг навстречу им идет…
Нет! Не слон, не бегемот,
А ужаснейший злодей,
Настоящий Бармалей.
Бармалей
Ух, мои котяточки!
Ух, мои ребяточки!
Уж сейчас я наиграюсь,
Уж теперь наиздеваюсь.
Что за книжечка у вас?
Таня
Библия!
Бармалей
Кара-барас!
Эта книжечка о чем?
И зачем вы здесь вдвоем?
Таня
Мы пришли сказать ребятам,
Африканским негретятам,
Что их очень любит Бог,
В мире ж много есть грехов.
Эта книга о любви
И о пролитой крови,
Весть благая о Христе,
Кто распят был на кресте.
Умер вместо нас Христос,
Всем прощение принес.
Спас от смерти.
Бармалей
Чепуха!
Ерунда все! Ха-Ха-Ха!
Эту книгу не пущу
В Африканскую страну.
Издеваться вы решили,
Коль сюда вы поспешили.
Весть благую принесли?
Мне такого не снести!
Чтобы здесь о Боге знали,
А меня не уважали?
Я хочу, чтоб предо мной
В страхе все дрожали.
Ваня
Быть угрюмым так опасно!
Сеять всюду зло, раздор,
Обижать детей — ужасно!
Бармалей, тебе позор!
Измени свое решенье,
Ведь тебе нужно спасенье!
А не то пойдешь ты в ад,
Будешь сам себе не рад.
Бармалей
Как вы, дети, надоели!
Я — ужасный Бармалей.
Подобру да поздорову
Убирайтесь поскорей!
А не то, как налечу,
Налечу и проглочу.
Хорошо, что рядом был
Там огромный крокодил.
Он злодея Бармалея
Словно муху проглотил.
В животе у крокодила
Темно, мрачно и уныло.
Испугался Бармалей,
Задрожал и мямлит
Бармалей
Эй,
Не губите вы меня,
Пощадите вы меня.
Не хочу я умирать,
Буду Библию читать.
Изменю свое решенье,
Буду с Богом в примиреньи.
И взмолился Бармалей:
Буду, буду я добрей,
Буду я дружить с Христом,
Всем рассказывать о Нем.
А для маленьких ребят
Буду я как старший брат.
Что я медлил? Что я ждал?
Бог меня предупреждал.
Сам себя я наказал!
Разве зря Иисус родился?
Разве зря с небес спустился?
Разве зря Он взял свой крест?
И напрасно Он воскрес?
Если б это с детства знал,
Бармалеем бы не стал.
Ты прости меня, мой Бог,
Если б Ты сейчас помог,
Я б рассказывал везде
Весть благую о Христе.
Тут зеленый крокодил
Пасть широкую открыл…
Ах, Африка! О, Африка!
Чудесная страна!
Не бойтесь, дети, Африки,
Не страшная она.
Хоть в Африке — акулы,
Хоть в Африке — гориллы,
Хоть в Африке — большие,
Злые крокодилы.
Но нету там ужасного
Злодея Бармалея.
А ходит там веселый
И добрый Бармалей!
Он очень-очень любит
Всех маленьких детей.
Им Библию читает,
О Боге говорит.
И всем на свете детям
Покаяться велит.
Он им конфеты дарит,
Всем всюду помогает.
Какой Господь хороший,
Что так сердца меняет.
Он даже всех злодеев,
Кто кается, прощает.
Любите Бога, дети!
Он лучше всех на свете!
И. Карташова
Ребус
Помоги обязьянкам собрать мячики. Распределив слова в правильном порядкевы прочитаете стих из Библии (Пр. 26:14)