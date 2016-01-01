Смысл жизни
Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, в чем смысл человеческой жизни? Мучил ли вас вопрос, зачем люди появляются на свет, и почему каждому когда-то приходится умирать?
По этому поводу существует множество мнений.
Например, кто-то считает, что человек появляется на свет для того, что бы посадить дерево, построить дом, родить ребенка. Однако жизнь порой играет с нами злую шутку. Дерево оказывается срубленным, дом — разрушенным, ребенок — негодным.
Другие думают так: «Работа, карьера — вот цель человеческой жизни». Но еще задолго до Рождества Христова великий царь Израильский, Екклесиаст, сказал об этом: «Суета сует… — все суета! Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудился он под солнцем?» (Ек. 1:2-3). «Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится он под солнцем? Потому что все дни его — скорби, и его труды — беспокойство; даже и ночью сердце его не знает покоя. И это — суета!» (Ек. 2:22-23).
Существует и другое утверждение: «Деньги — смысл человеческой жизни» Из-за чего человек несчастен на земле? Из-за бедности и нищеты! Богатство дает тебе власть и силу, делает тебя неуязвимым для проблем. С деньгами человек все может! Но либо богатство убегает от нас, и мы проводим всю жизнь в зависти и разочаровании, либо, добившись оного, попадаем к нему в рабство. И только на самом дне этого рабства начинаем понимать, что это был всего лишь призрак, мираж и что нет счастья в нем. Недаром Библия говорит: «А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу; ибо корень всех зол есть сребролюбие…» (1-е Тим. 6:9-10).
А кто-то мыслит совсем по-другому: «А какое мне дело до всего этого? Я просто живу, как все. И когда-нибудь умру, как и все!» Но вот приходит то время, когда слышим: «Вам осталось немного!. . » И — томление, терзание, отчаяние. Ведь так не хочется умирать!
Все перечисленное выше — всего лишь умозаключения. Они не в состоянии изменить жизнь человека, наполнить ее смыслом, дать счастье. Одна лишь истина способна сделать это. А истина есть Слово Бога. О смысле человеческой жизни она говорит следующее: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ев. от Иоанна 3:16).
Вы можете сказать: «Какие странные слова! В чем же здесь смысл жизни?» Ответим так: «Смысл в каждом слове!»
Человек живет на земле для того, чтобы получить право на жизнь после смерти, на жизнь вечную, жизнь с Богом! Эти слова говорят также о том, что Бог доказал Свою любовь к нам и отдал самое дорогое, чтобы мы смогли быть рядом с Ним. Они говорят и о том, что получить право на вечную жизнь может только верующий в Сына Божия. Писание также свидетельствует нам, что всякий человек, неуверовавший в Него, обречен на смерть, на вечные муки.
Не знаем, какой отклик эти слова нашли в вашем сердце… Но знаем точно, что только они — путь, истина и жизнь! Вся беда в том, что человеку испокон веков нравилось обманывать себя. Ведь посмотреть правде в глаза бывает очень больно. Нам гораздо легче поверить лжи, чем истине, потому что ложь льстит нашему слуху. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням» (2-е Тим. 4:3-4).
Мы охотно верим некоторым небылицам, которые рассказывают нам с экрана телевизора, печатают в газетах и журналах: «Для того, чтобы новый год был удачным, принес счастье и успех, вам нужно в 12 часов ночи сделать…», «Если вы хотите узнать, кем будете в следующей жизни, вам надо…» Не знаю, кого из людей может порадовать такая вот перспектива, стать в будущей жизни, к примеру, кошкой. Такие советы идут вопреки учению Иисуса Христа. Но людям больше полюбилась ложь. Уж очень приятны ее слова. Она говорит нам: «Мир произошел сам собою, поэтому тебе не придется ни перед кем отвечать за свою жизнь». А Библия утверждает: «В начале Бог сотворил небо и землю…» (Быт. 1:1). Ложь продолжает: «Эта жизнь дана нам для наслаждения. Бери от нее все!» А Библия утверждает: «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих; только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд» (Ек. 11:9). Ложь твердит: «У каждого своя вера. Всякое учение приведет тебя к Богу (если Он есть, конечно)». А Библия бескомпромиссно свидетельствует: «Ибо нет другого имени под небом (кроме имени Иисуса Христа), данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деян. 4:12).
Сегодня обмануть свое сердце стало гораздо легче, чем когда бы то ни было. Нынешний век — скоростной век. Даже время, кажется, ускорило свой шаг. Огромное количество информации окружает человека с утра до вечера, множество доступных развлечений, заманчивых перспектив. В таком водовороте ни на что не хватает времени. Казалось бы, парадокс: мы ездим на машинах, питаемся пищей быстрого приготовления, наши дома заполнены различного рода бытовой техникой, а нам ни на что не хватает времени. Повседневная суета усыпляет человека, уводя от верного пути.
Но у каждого из нас в жизни бывают такие дни, когда все отходит на задний план и кажется бессмысленным и вздорным. Именно в эти дни Бог приближается к нашему сердцу и тихонько стучит в его дверь: «Посмотри на красоту окружающей тебя природы. Моя рука создала все это для тебя… Послушай, тебе плохо, потому что твое сердце нуждается в Моей любви… Подумай, что будет с тобой, если завтра умрешь?»
«Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Отк. 3:20). А потому: «Как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших» (Евр. 3:7-8). Откликнетесь на призыв Божий, и вам откроется истинный смысл человеческой жизни!