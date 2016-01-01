Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, в чем смысл человеческой жизни? Мучил ли вас вопрос, зачем люди появляются на свет, и почему каждому когда-то приходится умирать?По этому поводу существует множество мнений.Например, кто-то считает, что человек появляется на свет для того, что бы посадить дерево, построить дом, родить ребенка. Однако жизнь порой играет с нами злую шутку. Дерево оказывается срубленным, дом — разрушенным, ребенок — негодным.Другие думают так: «Работа, карьера — вот цель человеческой жизни». Но еще задолго до Рождества Христова великий царь Израильский, Екклесиаст, сказал об этом:(Ек. 1:2-3).(Ек. 2:22-23).Существует и другое утверждение: «Деньги — смысл человеческой жизни» Из-за чего человек несчастен на земле? Из-за бедности и нищеты! Богатство дает тебе власть и силу, делает тебя неуязвимым для проблем. С деньгами человек все может! Но либо богатство убегает от нас, и мы проводим всю жизнь в зависти и разочаровании, либо, добившись оного, попадаем к нему в рабство. И только на самом дне этого рабства начинаем понимать, что это был всего лишь призрак, мираж и что нет счастья в нем. Недаром Библия говорит:(1-е Тим. 6:9-10).А кто-то мыслит совсем по-другому: «А какое мне дело до всего этого? Я просто живу, как все. И когда-нибудь умру, как и все!» Но вот приходит то время, когда слышим: «Вам осталось немного!. . » И — томление, терзание, отчаяние. Ведь так не хочется умирать!Все перечисленное выше — всего лишь умозаключения. Они не в состоянии изменить жизнь человека, наполнить ее смыслом, дать счастье. Одна лишь истина способна сделать это. А истина есть Слово Бога. О смысле человеческой жизни она говорит следующее:(Ев. от Иоанна 3:16).Вы можете сказать: «Какие странные слова! В чем же здесь смысл жизни?» Ответим так: «Смысл в каждом слове!»Человек живет на земле для того, чтобы получить право на жизнь после смерти, на жизнь вечную, жизнь с Богом! Эти слова говорят также о том, что Бог доказал Свою любовь к нам и отдал самое дорогое, чтобы мы смогли быть рядом с Ним. Они говорят и о том, что получить право на вечную жизнь может только верующий в Сына Божия. Писание также свидетельствует нам, что всякий человек, неуверовавший в Него, обречен на смерть, на вечные муки.Не знаем, какой отклик эти слова нашли в вашем сердце… Но знаем точно, что только они — путь, истина и жизнь! Вся беда в том, что человеку испокон веков нравилось обманывать себя. Ведь посмотреть правде в глаза бывает очень больно. Нам гораздо легче поверить лжи, чем истине, потому что ложь льстит нашему слуху.(2-е Тим. 4:3-4).Мы охотно верим некоторым небылицам, которые рассказывают нам с экрана телевизора, печатают в газетах и журналах: «Для того, чтобы новый год был удачным, принес счастье и успех, вам нужно в 12 часов ночи сделать…», «Если вы хотите узнать, кем будете в следующей жизни, вам надо…» Не знаю, кого из людей может порадовать такая вот перспектива, стать в будущей жизни, к примеру, кошкой. Такие советы идут вопреки учению Иисуса Христа. Но людям больше полюбилась ложь. Уж очень приятны ее слова. Она говорит нам: «Мир произошел сам собою, поэтому тебе не придется ни перед кем отвечать за свою жизнь». А Библия утверждает:(Быт. 1:1). Ложь продолжает: «Эта жизнь дана нам для наслаждения. Бери от нее все!» А Библия утверждает:(Ек. 11:9). Ложь твердит: «У каждого своя вера. Всякое учение приведет тебя к Богу (если Он есть, конечно)». А Библия бескомпромиссно свидетельствует:(Деян. 4:12).Сегодня обмануть свое сердце стало гораздо легче, чем когда бы то ни было. Нынешний век — скоростной век. Даже время, кажется, ускорило свой шаг. Огромное количество информации окружает человека с утра до вечера, множество доступных развлечений, заманчивых перспектив. В таком водовороте ни на что не хватает времени. Казалось бы, парадокс: мы ездим на машинах, питаемся пищей быстрого приготовления, наши дома заполнены различного рода бытовой техникой, а нам ни на что не хватает времени. Повседневная суета усыпляет человека, уводя от верного пути.Но у каждого из нас в жизни бывают такие дни, когда все отходит на задний план и кажется бессмысленным и вздорным. Именно в эти дни Бог приближается к нашему сердцу и тихонько стучит в его дверь: «Посмотри на красоту окружающей тебя природы. Моя рука создала все это для тебя… Послушай, тебе плохо, потому что твое сердце нуждается в Моей любви… Подумай, что будет с тобой, если завтра умрешь?»(Отк. 3:20). А потому:(Евр. 3:7-8). Откликнетесь на призыв Божий, и вам откроется истинный смысл человеческой жизни!