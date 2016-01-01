Дорожное проишествие

Дорожное проишествие

       Дорогие читатели, я хотела бы рассказать вам о том, какую милость явил мне Бог. Мы с братом собирались ехать в деревню к родителям. В этот день он задержался на работе, поэтому отправиться в путь пришлось поздно вечером. Проехав несколько километров, брат увидел, что дворники машины неисправны. Он остановился и вышел их поправить. Сев обратно за руль, он не пристегнул ремень безопасности.
       Было темно. Ехавшая навстречу машина ослепила нас. Через несколько секунд мы увидели перед собой кучу песка, а за ней — щебенку. Оказалось, что в том месте велись дорожные работы. Знаков, предупреждающих об опасности, на положенном месте не было. Они лежали на обочине трассы.
       Машина летела вперед на кучу с песком. Выбор был невелик: с правой стороны — кювет, с другой — положен новый асфальт, из-за которого образовался порожек. Брат принял решение развернуть машину. Когда машина разворачивалась, заднее колесо задело за порожек асфальта. И так как мы ехали на большой скорости, машина перевернулась. Все произошло очень быстро. Несколько секунд мы находились в оцепенении. Осознав происшедшее, мы попытались выбраться. Но дверь в машине заклинило. В салоне запахло бензином. Мне нечем стало дышать. Тогда брат ногами выбил дверь. Он вышел, отключил зажигание, начал открывать дверь с моей стороны. Я выбралась из «заключения».
       Через некоторое время подоспела помощь. Возле нас остановилась машина, из которой вышли четверо мужчин. Это были цыгане. Они помогли перевернуть, оттащить машину на обочину и отвезли нас домой. Машина была в ужасном состоянии. По милости Божьей мы остались живы. Мало того, у нас не было серьезных повреждений, за исключением синяка и шишки. В эту же ночь брат поехал на место происшествия за машиной. Он был удивлен, что дорожные знаки, которые несколько часов назад валялись у обочины, стояли на месте. А неподалеку курсировала машина ДПС.
       Впоследствии, проанализировав происшедшее, мы поняли, что только по Божьей милости остались живы. Если бы мой брат не вышел из машины поправить дворники и остался бы пристегнутым ремнем, то весь удар машины о землю пришелся бы на его голову. А мне, наоборот, помогло то, что я была пристегнута ремнем безопасности. В салоне был пакет, который при аварии вылетел через лобовое стекло. То же самое могло произойти и со мной.
       Наша машина, казалосьы, не подлежала ремонту, но Бог дал способность и мудрость восстановить ее.
       Благодарность Господу за то, что мы по Его милости остались живы, что Он хранит Своих детей!
Т. Моисеева

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ВЫПУСК 24 2004\2