О чем мы поем?

Той рыбке, что попалась на крючок,

Был виден не крючок, а червячок

(1 Иоан. 2:15).Как же действует этот лукавый мир? Он действует очень хитро, подсунув нам много интересного и увлекательного. И наша чуткая натура порой путает ярко-красочное и красивое с чистым и прекрасным.Многие ухищрения диавол использует в этой смертоносной игре, и не последнюю скрипку в этом чудовищном оркестре соблазнов играет музыка!Музыка? — скажете вы.Да, музыка! Это мощнейшее средство воздействия, как в руках Бога, так и в руках диавола. Сатана прекрасно умеет использовать это оружие, вводя в заблуждение очень многие умы и сердца.О чем же поет сейчас мир? Да все о том же, о чем пел и тысячу и две тысячи лет тому назад, но использует другие средства и формы, называя это современным. Суть же — это прославление плоти, прославление любви, но далеко не Божьей, а плотской.Например, поет Валерия:Или в ее же исполнении:А вот «Глюк’Оза» поет:На пьедестале божества не Дух Святой, а вожделение плоти, похоть и распутство. Особым успехом пользуются песни насмехательства и издевательства над самым чисты и святым — истинной Любовью, предавая этому понятию другую — сладострастную и растлевающую окраску.Как вы думаете, чем отличается любовь Божия от любви плотской? Казалось бы, слово одно, но какая разная суть. Любовь плотская, душевная часто сводит людей с ума, а Божья любовь воскрешает к жизни, помогает, подкрепляет. В Библии написано:(1 Кор. 13:4-7).А вот песня из мюзикла «Нотер Дам де’ Пари»» еще интересней:Страшные слова, не правда ли? Неужели нам так хочется продать душу диаволу или, как поет группа «REFLEX»,? Да нет, конечно же. Но мы понимаем это лишь тогда, когда начинаем задумываться и вникать в слова. А ведь часто бывает, что песня, услышанная много раз (может на улице, может на работе, может в гостях) уже автоматически запоминается. И вот мы уже начинаем петь, наш язык произносит эти слова. Поют и дети, и взрослые, которые, казалось бы, должны знать силу СЛОВА. Одно только слово может убить. . . , а может поднять и воскресить к жизни. В Библии написано предельно ясно:(Мф. 12:36-37).Часто музыка в песне становится для нас сильнее слова, затмевая смысл, и, обольстившись красивой, яркой мелодией, чудесным голосом исполнителя, мы порой подпеваем, не задумываясь над смыслом. Я слышала, как одна мама ругала свою дочь, которая напевала слова из «Нотер Дам»: «О чем ты поешь? Я забочусь о твоей жизни, а ты, получается, ей не дорожишь? Не дорожишь самым дорогим и удивительным — жизнью! Произнося такие слова, ты приучаешь себя к мысли, что можно умереть, можно просто продать свою душу за сиюминутное удовольствие. Не произноси таких слов, они ранят мою душу».Как порой бывает красива мелодия! Хочется слушать ее ни один и ни два раза. Но музыка не может и не должна быть выше слова. В Ев. от Иоанна сказано: «В начале было Слово!» Значит прежде всего мы должны обращать внимание на слова, на то, к чему призывает эта песня, что прославляет, куда ведет. Как вы думаете, куда нас могут привести исполнители, притягивающие к себе как магнит, молодые, красивые, с прекрасными голосами, умные, талантливые, но… не имеющие Бога в сердце? Наверное, туда же, куда идут сами!В Библии сказано:(Лк. 6:39).Как же, наверное, диавол радуется, когда видит, как мы слепо следуем его приманкам и уловкам, не задумываясь о последствиях, проклиная сами себя произнесенными словами, которые не замедлят сбыться.Если мы хотим пребывать в святости и жить в чистоте, давайте огромное значение уделять тому, какое слово проникает в нас, в наше сердце и, тем более, выходит из наших уст.Библия говорит:(Пс. 1:1-2).