О чем мы поем?

О чем мы поем?

Той рыбке, что попалась на крючок,
Был виден не крючок, а червячок



       «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей» (1 Иоан. 2:15).
       Как же действует этот лукавый мир? Он действует очень хитро, подсунув нам много интересного и увлекательного. И наша чуткая натура порой путает ярко-красочное и красивое с чистым и прекрасным.
       Многие ухищрения диавол использует в этой смертоносной игре, и не последнюю скрипку в этом чудовищном оркестре соблазнов играет музыка!
       Музыка? — скажете вы.
       Да, музыка! Это мощнейшее средство воздействия, как в руках Бога, так и в руках диавола. Сатана прекрасно умеет использовать это оружие, вводя в заблуждение очень многие умы и сердца.
       О чем же поет сейчас мир? Да все о том же, о чем пел и тысячу и две тысячи лет тому назад, но использует другие средства и формы, называя это современным. Суть же — это прославление плоти, прославление любви, но далеко не Божьей, а плотской.
       Например, поет Валерия:
             Одарю я тебя собой, одарю.
             Заколдую я имя твое.
       Или в ее же исполнении:
             Девочкой своею ты меня назови,
             А потом обними, а потом обмани.
             Маленькие часики смеются тик-так,
             Не о чем не жалей и люби просто так.
       А вот «Глюк’Оза» поет:
             Ты во мне, а я в тебе, как опий в наркомане.
       На пьедестале божества не Дух Святой, а вожделение плоти, похоть и распутство. Особым успехом пользуются песни насмехательства и издевательства над самым чисты и святым — истинной Любовью, предавая этому понятию другую — сладострастную и растлевающую окраску.
       Как вы думаете, чем отличается любовь Божия от любви плотской? Казалось бы, слово одно, но какая разная суть. Любовь плотская, душевная часто сводит людей с ума, а Божья любовь воскрешает к жизни, помогает, подкрепляет. В Библии написано: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит» (1 Кор. 13:4-7).
       А вот песня из мюзикла «Нотер Дам де’ Пари»» еще интересней:
             Я душу диаволу отдам за ночь с тобой.
       Страшные слова, не правда ли? Неужели нам так хочется продать душу диаволу или, как поет группа «REFLEX», «сойти с ума»? Да нет, конечно же. Но мы понимаем это лишь тогда, когда начинаем задумываться и вникать в слова. А ведь часто бывает, что песня, услышанная много раз (может на улице, может на работе, может в гостях) уже автоматически запоминается. И вот мы уже начинаем петь, наш язык произносит эти слова. Поют и дети, и взрослые, которые, казалось бы, должны знать силу СЛОВА. Одно только слово может убить. . . , а может поднять и воскресить к жизни. В Библии написано предельно ясно: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься» (Мф. 12:36-37).
       Часто музыка в песне становится для нас сильнее слова, затмевая смысл, и, обольстившись красивой, яркой мелодией, чудесным голосом исполнителя, мы порой подпеваем, не задумываясь над смыслом. Я слышала, как одна мама ругала свою дочь, которая напевала слова из «Нотер Дам»: «О чем ты поешь? Я забочусь о твоей жизни, а ты, получается, ей не дорожишь? Не дорожишь самым дорогим и удивительным — жизнью! Произнося такие слова, ты приучаешь себя к мысли, что можно умереть, можно просто продать свою душу за сиюминутное удовольствие. Не произноси таких слов, они ранят мою душу».
       Как порой бывает красива мелодия! Хочется слушать ее ни один и ни два раза. Но музыка не может и не должна быть выше слова. В Ев. от Иоанна сказано: «В начале было Слово!» Значит прежде всего мы должны обращать внимание на слова, на то, к чему призывает эта песня, что прославляет, куда ведет. Как вы думаете, куда нас могут привести исполнители, притягивающие к себе как магнит, молодые, красивые, с прекрасными голосами, умные, талантливые, но… не имеющие Бога в сердце? Наверное, туда же, куда идут сами!
       В Библии сказано: «Может ли слепой водить слепого? не оба ли упадут в яму?» (Лк. 6:39).
       Как же, наверное, диавол радуется, когда видит, как мы слепо следуем его приманкам и уловкам, не задумываясь о последствиях, проклиная сами себя произнесенными словами, которые не замедлят сбыться.
       Если мы хотим пребывать в святости и жить в чистоте, давайте огромное значение уделять тому, какое слово проникает в нас, в наше сердце и, тем более, выходит из наших уст.
       Библия говорит: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь!» (Пс. 1:1-2).
И. Савельева

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ВЫПУСК 24 2004\2