Проклятые города

Серный дождь

Сегодня Мертвое море представляет собой водную котловину около 16 километров в ширину, 65 — в длину, и около трехсот метров в глубину. Это самая низкая точка земной поверхности. Она ниже уровня Средиземного моря на 394 метра. Его глубина в среднем составляет 356 метров, а наибольшая глубина — 793 метра.В водах моря не водятся живые существа, а те из них, которые случайно попадают туда, немедленно погибают. Водоросли также не растут в этих водах. И все это происходит из-за огромнейшей концентрации соли, серы и асфальта (названного в книге Бытие смолой). Содержание солей в нем составляет 260 промилле. Иными словами, в воде содержится 30% минеральных солей, преимущественно хлористого натрия, тогда как в любом другом море эта цифра не превышает 3,3 — 4%. Эта концентрация столь велика, что человек может просто «висеть» в воде этого моря, не опускаясь на дно, так как вода с силой будет «выталкивать» его.На поверхности моря, воды которого прозрачны, всегда плавают огромные пятна асфальта — маслянистого вещества черного цвета, которое в древности использовалось для осмоления судов или вместо извести при строительных работах. Этот асфальт обладает большой горючестью. Особенно во время землетрясений он буквально застилает поверхность моря. Концентрация серы в нем тоже удивительно велика. Она достигает во многих местах до 45 метров, залежи ее разбросаны по берегам; сочетание и взаимодействие указанных веществ способно произвести огромной силы взрыв. Ученые не могут объяснить такого громадного скопления этих веществ, как только основываясь на Библейской истории. Дождь из серы, смолы и огня действительно пролился над этим местом, превратив благодатные оазисы в мертвый край.

Взгляд сквозь века

Ученые «за» или «против»?

Ученые 18 века, путешествовавшие по Палестине, тщательно собирали сказания местных племен, названия географических мест. Так, у арабов, а также в древних хрониках, Мертвое море именуется не иначе, как Лотовым. Местные жители указывали на древние развалины, которые называли древним Сигором, где укрылся Лот. Не зная грамоты, местные полудикие племена повторили рассказ, идентичный Библейскому.Данные древних историков полностью подтверждают Библейский рассказ: «…область Содомская, некогда богатая своим плодородием и благосостоянием городов, ныне же всецело выжженная… вследствие греховности ее жителей была уничтожена молнией».«Возгордясь своим богатством и обилием имущества, содомитяне в это время стали относиться к людям свысока… перестали быть гостеприимными и начали бесцеремонно обходиться со всеми людьми. Разгневавшись, … Господь Бог порешил наказать их за такую дерзость, разрушив их город и настолько опустошив их страну, чтобы из нее уже более не произрастало ни растения, ни плода… Господь поразил город огненными молниями, сжег его вместе с жителями и равным образом опустошил всю область». Так пишет крупнейший римский историк 1 века по Р. Хр.Еще более древний финикийский историк, жрец Санхунятон в своей «Первобытной истории» пишет: «Долина Сиддки провалилась и стала озером…»Великий римский историк 1 века по Р. Хр. Тацит, признанный одним из самых достоверных историков древности, пишет о Мертвом море: «…расстилаются равнины, которые… были некогда плодородны и покрыты многолюдными городами, а после выжжены небесным огнем… остатки городов видны и поныне, земля же с тех пор как бы… обуглилась, и не может плодоносить. Всякое растение, посаженное ли рукой человека, или само пробившееся… вянет, чернеет и рассыпается в прах. Что до гибели некогда славных и великих городов, то я готов верить, что их спалил небесный огонь».Еще один римский историк Плиний, описывая события 19 главы книги Бытие, утверждает, что в древности здесь была страшная катастрофа, которая превратила роскошный оазис в мрачную пустыню.В 1964 году итальянский археолог Паоло Маттиа начал раскопки в Тель-Мардихе, в Сирии, итогом которых стало открытие древнейшего города и царства Эбла, разрушенного около 2050 года до Р. Хр.Главной и поистине уникальной находкой экспедиции стало открытие библиотеки, состоящей из 20000 табличек и содержащей обширную информацию о том далеком времени. Расшифровку проводил итальянский ученый Джованни Петтинато. Благодаря этому открытию многие взгляды на историю в корне переменились, а многие ее страницы вообще были открыты заново. В ходе расшифровки были обнаружены упоминания городов Содома и Гоморры: «Мы неожиданно встретились с именем Авраама, а также с названиями греховных городов Содома и Гоморры, Адмы и Севоима на Мертвом море, которые все погибли в огне».Первая научная экспедиция была направлена в эти места в 1848 году правительством США. Возглавил ее геолог, доктор В. Ф. Линч. Именно он впервые обнаружил необычайные природные, геологические особенности Мертвого моря, а также верхних долин Иордана и потоков застывшей лавы, отложившихся на известковой поверхности.Следующая археологическая экспедиция работала в этих местах в 1924 году. Ее возглавляли крупнейшие ученые нашего столетия — доктор В. Олбрайт и доктор М. Кайл. Проводя раскопки, они доказали, что первоначально эта местность имела прекрасный климат и богатейшую растительность. Они также раскопали вблизи моря остатки некогда многочисленного поселения и установили, что жизнь в нем резко оборвалась около 2000 года до Р. Хр. вследствие страшной природной катастрофы, что полностью согласуется с библейскими фактами.В ходе этой экспедиции в юго-восточной части Мертвого моря под холмом Баб-эд-Дра были обнаружены остатки древнего укрепленного сооружения, бывшего, как установили ученые, одним из религиозных центров. Жизнь в нем была резко прекращена между 2200-2000 гг. до Р. Хр. Тогда же произошло и изменение климата, превратившего плодородные земли в пустыню.Примерно в это же время были обнаружены остатки древнего Сигора, причем помогли в этом археологам местные жители, которые в течение десятков веков называли это место Сигор. В 1958 году доктор Ральф Банэй, совершая при помощи аквалангов исследование дна Мертвого моря, обнаружил на дне остатки плотины. В последнее время неоценимую помощь археологам оказали летчики, совершая плановые полеты над этим зловещим морем. С воздуха были обнаружены контуры развалин, причем именно в юго-восточной части, к которой историки, археологи и геологи относят местоположение погибших городов. Из имеющихся источников мы чаще всего цитируем З. Косидовского. Это вызвано тем, что уж его-то никак нельзя причислить к «доброжелателям» Библии. Поэтому его подтверждение упомянутых данных, пропущенное советской цензурой, означает то, что отрицать указанные факты просто нельзя, ибо они реальны и говорят сами за себя.

Грозное предостережение

Но последняя точка археологов в изучении Мертвого моря еще не поставлена. На юге Мертвого моря, которое греки называют Асфальтовым, а арабы — Лотовым, стоят соляные столпы. В одном из современных открытий в Аль-Караке (Иордания) археологи нашли среди многих соляных столпов, находящихся в этой местности, колонну из соли, имеющую очертания женской фигуры. Находка сделана вскоре после того, как в трех милях от этого места ученые обнаружили руины древних городов, предположительно, Содома и Гоморры. Изучение этой фигуры дало поразительные результаты: оказалось, что это не просто соляной столп, случайно принявший очертания, напоминающие женские, но это… настоящий человек, ибо внутри специальными методами были обнаружены сердце и прочие внутренние органы. Углеродный анализ позволил определить и примерный возраст находки — 4000 лет! Ученые сходятся во мнении, что это, по всей видимости, жена Лота, которую, согласно Библии, Господь превратил в соляной столп: «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь… И ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастения земли. Жена же Лотова оглянулась позади его, и стала соляным столпом» (Быт. 19:24-26). Пожалев об оставленном в городе доме, она забыла о Боге и о Его спасающей милости и с грустью посмотрела на город, отвратив лицо от Всемогущего, и моментально превратилась в соляной столп. В этом большой урок и для нас, чтобы мы в любых жизненных обстоятельствах не отрывали взора веры от Иисуса Христа, не придавали значения земным преходящим ценностям, которые способны увлечь нас на путь, конец которого — смерть. И, взирая на Иисуса, мы можем быть уверены, что Он приведет нас в Небесный Ханаан, на Новую Землю. Французский ученый Клод Поншарель, обнаруживший находку, утверждает: «Теперь мы знаем, насколько точным было описание событий, изложенных в Библии». Исследование руин показало, что города действительно были уничтожены в результате страшной и внезапной катастрофы: пожара, землетрясения и извержения вулкана. Этот материал, помимо зарубежных вестников, был опубликован в «Интересной газете», серии G, 1997, N 9 (47).Доказательства реального существования Содома и Гоморры были так велики, что даже изданная в советское время академическая энциклопедия «Мифы народов мира» утверждает следующее: «На реальность существования (уже около середины 3 тысячелетия до н. э. ) Гоморры указывают клинописные тексты из открытого недавно архива города Эбла (современный Тель-Мардих)».Мертвое море с залежами серы, смолы и соли, следами страшного дождя является грозным предостережением, являя собой пример того, к чему приводит отступничество от Бога. Оно также образно указывает на судьбу грешного мира, который постигнет та же участь при Втором пришествии Иисуса Христа. Но подобно тому, как в древности Бог вывел Лота из обреченных на погибель городов, так Он спасет всех Своих верных детей, дав им в наследие Новую Землю.