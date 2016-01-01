Дорога домой

Девиз любителей путешествий звучит так: «Спасибо этому дому, пойдем к другому». Но сколько бы искатели приключений не исходили троп, сколько бы не исколесили дорог, в их памяти навсегда останется родной дом, в котором они выросли.Вся жизнь тихоокеанского лосося кета — большое многокилометровое путешествие. Хотя эта рыбка и считается океанической, ее «родной дом» — это тихая заводь реки Амур. Мама лосось мечет икру на дно водоема и тщательно закапывает ее в гальку. Под слоем мелких камушков икринки хорошо омываются проточной водой и снабжаются кислородом. В реке для подрастающих мальков очень мало корма, и они уплывают к морю, причем весьма необычным образом: задом наперед. Это неспроста, т. к. при быстром течении реки можно о встречные камни расшибиться. И уж, несомненно, лучше задеть их хвостом, чем удариться головой. Проплыв по течению Амура 1200 км, маленькие рыбки выплескиваются рекой в соленую воду необъятного Тихого океана.Там они питаются моллюсками, мелкими рыбешками, ракообразными. Лосось кета — крупная рыба. Взрослые особи весят около 3 кг, достигая в длину 60-70 см. Три года бороздят морскую воду лососи, а родную реку не забывают. Накопив за этот период жирок, они устремляются назад, в Амур, метать икру. Трудно даже опытному моряку без карты и компаса отыскать устье определенной реки. Лососи же, плавая за сотни километров от устья Амура, безошибочно определяют его, благодаря способности ориентироваться в морских течениях. С помощью органов вкуса и обоняния они отличают химический состав воды родной реки от других вод, впадающих в океан. Океанская вода под лучами солнца искрится, переливается серебром. А так как лососи не опускаются глубже 10 м от поверхности воды, то их защитная окраска тоже серебристая. Но перед входом рыб в реку их шкурка меняется на буровато-желтую с темно-лиловыми полосочками. Это неслучайно. Взбаламученные ил и песок придают речной воде коричневатую окраску. К тому же кета прыгает в воде, преодолевая небольшие водопады, речные пороги и завалы. В «новом наряде» лососи менее заметны среди скал, камней, бревен.Устремляясь к месту нереста, они показывают отличный результат, проплывая вверх против течения за одни сутки 47 км. В это время лососи ничего не едят и живут за счет питательных веществ, накопленных в океане. К концу своего путешествия рыбы сильно истощаются. Ученые подсчитали, что за это время лососи теряют примерно 75 % энергии и 8 % жира. Преодолевая мели, перекаты, рыбы сильно трутся и треплют плавники. У многих раны на теле, местами кожа стерта до мяса. Казалось бы, такой трудный путь, тратится много сил, почему бы ни пополнить запас энергии едой? Ответ очень прост. Если в реке начать искать корм, то сильное течение (6-8 км/ч) отнесет обратно, далеко назад.Жизнь лососей заканчивается там, где и началась, в тихой заводи. Отложив на речном дне икру, они умирают. Что же заставляет их покидать океан, полный разнообразного корма? Лососи подчинены инстинкту самосохранения. У любых видов рыб часть икры всегда поедается хищниками. У лососей сравнительно мало икры, и если бы она еще уничтожалась другими видами рыб, то лососи бы вымерли. А в реках меньше охотников полакомиться чужой икрой, чем в море.

Теория эволюции учит, что все живые существа, проходя разные стадии развития в результате естественного отбора, приобретают определенные инстинкты и поведение. Накопление каких последовательных изменений превратило эту рыбу в путешественницу? При первых же попытках проплыть вверх по реке, она была бы остановлена течением и повернула обратно в море. Да и зачем лососям устремляться для нереста в реки?! Корма для них там мало, плыть по реке трудно и утомительно. Не проще ли было им увеличить количество икры и откладывать ее на морское дно?Наукой доказано, что приобретенные рефлексы не передаются по наследству. Если на какой-то стадии эволюционного процесса лососи научились прятать икру в гальку, то кто этому же учит каждое новое поколение?Изучение сложного, необычного поведения лососей наводит на мысли, что они уже были созданы с определенными инстинктами. Кто, как не Бог, наделил их ими. Кто, как не Творец неба и земли, дает возможность рыбам изменять защитную окраску перед входом в реки, дает силы преодолевать речные препятствия.Людям тоже приходится преодолевать в жизни разные трудности и препятствия. Уверовавших во Христа Писание называет детьми Божьими. Бог помогает верующим в Него справляться с трудностями. Земля, как море, бушует страстями. Как волны, людские волнения выплескиваются то в войны, то в революции. Библия говорит, что человек на земле странник, и для каждого Бог определил место в «тихой заводи» — небесной обители.