Первый из принципов говорит:

Второй принцип

Третий принцип

Четвертый принцип

пятый, принцип

Бог Своим властным словом создал не только прекрасную природу, которая нас восхищает, но и законы, по которым все в ней живет и движется. Природа — это не хаос событий, а последовательная, закономерная гармония. Законы природы работают властно, независимо от поступков человека. Одним из них является закон сеяния и жатвы. Давайте рассмотрим принципы, на которых построен этот закон.«Что человек посеет, то и пожнет». Неправда ли, сеятель знает, что если он посеял на своем поле пшеницу, то вырастет пшеница, а не что-либо другое, ибо все произрастает по роду своему. С этим принципом встречаемся уже в первой главе Книги Бытия: «И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду его. И увидел Бог, что это хорошо» (1:11,12)., на котором стоит этот закон, — мы жнем там же, где и сеем. Если мы сеем на поле, то и получим плод с этого поля. Это принцип направления.— принцип времени. Между сеянием и жатвой должно пройти время. Апостол Иаков говорит: «. . . Вот, земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний» (Иак. 5:7). Он работает над тем, чтобы получить хороший урожай.— принцип умножения, возрастания. Земледелец ожидает пожать больше, чем он сеял.И последний,— принцип изменения. Мы сеем голое зерно, произрастает же растение другой формы. Форма другая, но род растения остается тем же. Все изменяется, преображается.Те же самые законы действуют и во всех сферах человеческой жизни: духовной, душевной, физической; моральной, материальной и других. Они работают над нами, даже если мы их не замечаем.В послании к Галатам (6:7-10) читаем: «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет: сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере». Рассмотрим подробнее это место Писания.Раз Библия говорит «не обманывайтесь», значит, есть «шанс» быть обманутым. Написано: «Бог поругаем не бывает». Другими словами, никому не позволено безнаказанно унижать Божьи законы, пренебрегать ими, смотреть на них свысока. Божьи законы стоят над нами, и мы должны относиться к ним с уважением и почтением. Но человеку свойственно игнорировать Божьи законы, но, пренебрегая законами, мы пренебрегаем Законодателем. Закон — это установленные принципы, закон — это власть и сила. Бог — Законодатель стоит над всеми законами и управляет Вселенной. Они созидают, вдохновляют и благословляют, когда человек находится в гармонии с ними. Когда же мы их нарушаем, в них открывается разрушительная и наказующая сила.Диавол в Эдеме хотел показать, что этот закон не существует. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь» (Бытие 2:16,17). Сатана сказал, что нет, не умрешь, результата не будет. Но Божье слово четко утверждает: «Ибо возмездие за грех — смерть» (Рим. 6:23). Сатана говорит и поныне: «То, что ты делаешь, это не грех, это ошибка, это слабость».Мудрые люди говорили: «Посеешь поступок — пожнешь привычку. Посеешь привычку — пожнешь характер. Посеешь характер — пожнешь судьбу». Действительно, ежедневные поступки входят в привычку. А если то, что делаем, привычно для нас, то это становится неотъемлемой частью нашей сущности.Мы всегда что-либо сеем с самого утра, как только просыпаемся, и до вечера. Сеем словами, делами, мыслями, чувствами, желаниями, сеем в себя и в окружающих людей. Мы делаем что-то и получаем результат. Сеять — значит что-либо делать, а результат — это жатва; поступок — сеяние, воздаяние — жатва; преступление — сеяние, суд — жатва; грех — сеяние, смерть — жатва. Сеяние — это бумеранг, заброшенный в цель и возвращающийся к нам же через какое-то время. Большинство событий, происходящих в нашей жизни, — это жатва того, что мы однажды посеяли. Порой бывают случаи, когда на определенные события в нашей жизни говорим: «Господи, я не понимаю откуда это?» Просто было посеяно, прошло время, плод умножился и вошел в нашу жизнь. Что человек посеет, то и пожнет; сколько бы ни посеял, он пожнет еще больше; куда посеет, оттуда и пожнет. Худую жатву мы не хотим видеть, но она приходит. Таков закон сеяния и жатвы.Однажды я встретился с пожилым человеком. Он говорил про себя: «Я отец большой семьи. У меня есть дети, внуки и правнуки. Раньше я вкладывал в своих детей, а теперь я жну. С первыми детьми я поступал очень строго, часто был жесток к ним. Тот же самый характер отношений они сейчас проявляют ко мне. То, что мои руки посеяли на эту чистую страницу, стало моим достоянием. Когда родились следующие дети, я был слишком занят и пренебрегал ими. Эти дети сейчас забывают даже поздравить меня с днем рождения. Последним же двум детям я отдал себя, свою любовь и заботу. Эти дети звонят мне каждый день, они всегда со мной».Всем нам хочется жать хорошие плоды, например, иметь верных друзей, иметь доброе расположение окружающих людей. В таком случае Библия говорит: «Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным» (Прит. 18:24). Чтобы иметь хорошую жатву, ты должен сеять хорошее.Когда мы сеем слова благословения, то есть два результата: во-первых, благословляется тот, кому мы говорим, и, во-вторых, благословляемся мы. Если же говорим слова проклятья, разрушения, то «разрушаем» и проклинаем себя. Библия учит не воздавать злом за зло и ругательством на ругательство. Напротив, Христос побуждает: «А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Матф. 5:44). Для благословений есть причины: «. . . благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение» (1Пет. 3:9).В Библии, в Евангелии от Матфея написано: «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить» (Матф. 7:1). Другими словами: не сажайте никого на скамью подсудимых, ибо настанет время, и вас посадят туда.Если вы чувствуете, что вас осуждают, то, скорее всего, вы сами недавно посадили кого-то на «скамью подсудимых». И еще знайте, ваши судьи скоро будут сидеть на вашем месте. Каким судом судим, таким и сами будем судимы. «Ибо суд без милости не оказавшему милости» (Иак. 2:13). Если мы говорим, что кто-то жестоко нас осудил, то не будьте сами жестоки. Если сейчас в вашем сознании кто-то уже «сидит» на скамье подсудимых, хочу сказать: остановитесь! Нам запрещено это делать.

Первый способ

Второй способ

Третий способ

Четвертый способ

Бог дает человеку право сеять то, что он хочет. В книге Екклесиаста (Еккл. 11:9) читаем: «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих; только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Действительно, я имею полное право делать то, что хочу. Почему я должен разрешать кому-то командовать собой. Я ценю принцип: что приятно — хорошо, что неприятно — плохо. Соломон, предвидя такие речи, предупреждал, что, в общем, ты можешь делать все, что угодно, но помни одну истину: «За все это Бог приведет тебя на суд». Все будет оценено, даже наши слова и мотивы. За каждое посеянное «гнилое» слово дадим отчет в день суда; за каждое доброе будем благословляемы и вознаграждены.Какие чувства вызывает у вас закон сеяния и жатвы? Думаю, чувства спокойствия, радости и ужаса. Спокойствие, потому что есть справедливый Бог, радость — что есть доброе воздаяние для нас, ужас за нежелаемый «урожай».Всегда ли вы хотите жать свой посев?Есть способы, чтобы остановить рост «плода».-— это осудить себя. Между сеянием и жатвой, грехом и судом есть время Божьего долготерпения, время Божьей милости, когда Господь дает право человеку сесть на престол судьи и оценить свой поступок. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы» (1Кор. 11:31). Бог оказывает человеку доверие: Он позволяет ему сесть на Свой престол. И если человек будет справедливым судьею, то Бог уже не будет судить нас.Но есть одно «но». Как часто, сидя на престоле Судьи, хочется оправдать себя. Вынося приговор другому, хочется сказать: «Как грубо он поступил!» А если дело касается нас лично, то мы говорим: «Я был прямодушен, прямолинеен». Если у других грехи, то у нас-то это слабости, ошибки. Какие разные стандарты! И почему-то эти стандарты к нам ниже, чем к другим. Как хочется обойти Божью оценку того, что мы сделали.Итак, Бог дает нам возможность и право судить себя прежде, чем Он сделает это., позволяющий избежать суда, — это назвать наши мысли и поступки тем именем, которым их называет Бог. Это есть исповедание. Мы никогда не получим полноту прощения, пока не назовем свой поступок так, как его называет Бог. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (1Иоан. 1:9).— это простить другого человека.Есть моменты в жизни, когда можно нанести удар своему ближнему. Если вы удержите свое «копье», то настанет день, когда Бог остановится, бросая свое. Будущий царь Израильский Давид мог убить своего врага Саула и стать тогда полноправным царем, но он поступил иначе. «И пришел Давид с Авессою к людям Сауловым ночью; и вот, Саул лежит, спит в шатре, и копье его воткнуто в землю у изголовья его. . . Авесса сказал Давиду: предал Бог ныне врага твоего в руки твои; итак позволь, я пригвожду его копьем к земле одним ударом и не повторю удара. Но Давид сказал Авессе: не убивай его; ибо кто, подняв руку на помазанника Господня, останется ненаказанным? И сказал Давид: жив Господь! пусть поразит его Господь, или придет день его, и он умрет, или пойдет на войну и погибнет; меня же да не попустит Господь поднять руку мою на помазанника Господня» (1Цар. 26:7-10). Давид прошел через тысячи боев и никогда не был ранен. Он помиловал Саула. И когда Давид согрешил, и «копье» суда было над ним, Бог помиловал его.Что дает Богу право миловать нас, не нарушая справедливости? Бог милует нас так же как мы относимся к другим. Прощение за наши грехи напрямую связано с нашей способностью не воздавать другим., чтобы остановить Божью руку суда, — это просить Его о милости.Кто может прощать грех, кроме Бога? В любой стране высшая власть — царь или президент — имеет право давать помилование, смягчать приговор. Он не нарушает закон, он просто использует свою власть. Тем более Царь царей и Господь господствующих. В его власти миловать и судить. В Его власти все. Он не нарушает закона справедливости.По закону справедливости — око за око, зуб за зуб. Мы кричим: «Господи! Где же справедливость? Разве справедливо простить моему обидчику? Разве не стоит воздать ему по делам его?» Да, конечно. И мы, в принципе, по Ветхому Завету и поступали бы. Но Бог человеколюбивый и любящий миловать никогда не устраняет справедливости. Если мы поступаем по закону справедливости, то и Бог с нами поступает по справедливости. И тогда мы жнем полную жатву того, что сеяли. В нашей воле открыть Божьи руки милости к нам. Божья милость не исключает справедливости. Она стоит над справедливостью.Если кто-то думает, что нет воздаяния, то читайте: «Правосудие и право-та — основание престола Твоего; милость и истина предходят пред лицем Твоим» (Пс. 88:15).Основание престола Божьего не милость, а правосудие и правота. Он управляет Вселенной именно этим. Одна женщина говорила, что над ней судящая Божья рука уже много лет. Она думала, что все, что ей остается делать, — это терпеть. Но однажды она поняла, что может отстранить Божье «копье». Она стала молиться: «Господи, останови суд надо мною и прояви ко мне милость!» Но некоторые просят Бога, чтобы Он поступил с ними милостиво, а для других — воздай им по справедливости. Так не бывает. Бог поругаем не бывает. Что человек посеял, то и пожнет. Когда мы прощаем других, отпускаем им маленькие долги, Бог отпускает нам наши прегрешения.Возможно, ваше сеяние было тайным, и Бог воздает явно. У нас есть право обратиться к Богу: обратиться к Нему с просьбой о милости. Только дайте Богу законно проявить эту милость, не связывайте Его руки!