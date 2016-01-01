Моя жизнь до событий, однажды перевернувших ее, была похожа на жизнь многих других людей, живущих без Бога. В глубине души я всегда знала, что Бог есть. Но сказать, что искала Его всерьез, не могу. Помню, как, будучи комсомолкой, однажды тайком ходила в храм на Пасхальное Богослужение. Но на мою дальнейшую жизнь это событие никак не повлияло. Все оставалось на своих местах до тех пор, пока в мой дом не постучалась беда. В то время мне шел 31-й год.Все началось с того, что у меня появились сильные головные боли. Врачи говорили, что это вегето-сосудистая дистония. Но спустя некоторое время, я стала терять сознание. Тогда-то мне и был поставлен очень серьезный диагноз: кистозно-слипчивый арахноидит. При обследовании обнаружилось много других заболеваний: болезнь Бехтерева, хронический бронхит, хронический пиелонефрит, гипертрофический гастрит.Болезнь прогрессировала. И в 1987 году мне дали II группу инвалидности по моему основному заболеванию. Очень много времени я находилась на лечении в стационарах. Работать я уже не могла.Сначала мне страшно было представить свою будущую жизнь. Я была молода, у меня был маленький ребенок, о котором надо было заботиться. И Бог по Своей великой милости уже тогда хранил меня, не давая сломаться, опустить руки.Медикоментозное лечение только на короткое время давало облегчение, а потом опять все становилось на свои места. Я искала исцеления. Обращалась и туда, куда не следовало бы идти: к «бабушкам-целительницам». Но делала это по своему незнанию, думая, что через тех людей действует Бог. Несмотря на все мои усилия, исцеление не приходило.Однажды меня пригласила на день рождения подруга детства. Там я встретилась с одной моей старой знакомой (мы вместе с ней учились). Мне сказали, что она попала в секту. И так как я была «сведущей» в вопросах религии (тогда я уже считала себя верующей), меня попросили поговорить с ней.Перемена, произошедшая в этом человеке, поразила меня. В прошлом она много курила, теперь совсем обходилась без сигарет. Как «полагалось», на нашем столе было спиртное. Она не притронулась ни к одной рюмке. Она во всем была не похожа на нас.В тот вечер мы договорились о встрече у нее дома для разговора. И вот, взяв литературу, из которой в то время я черпала все сведения о Боге и о том, какой должна быть жизнь верующего человека, я поехала к ней домой. Наш разговор был недолгим. Я попыталась убедить ее в том, что она находится в заблуждении. Приводила цитаты, примеры из принесенной мной книги, а она отвечала на них словами из Библии. В определенный момент я остановилась и сказала, что не буду больше с ней говорить на эту тему до тех пор, пока сама не прочитаю Евангелие (Новый Завет).В тот вечер мои убеждения пошатнулись. Премудрость Слова Божьего поразила меня. Она проникала в самое сердце. Я решила узнать, что написано в Библии. С этого момента Бог начал мне открываться.Раньше я много раз пыталась читать Евангелие, но у меня ничего не получалось: то начинала болеть голова, то я засыпала, ничего не понимая в прочитанном. После нашей беседы я пришла домой, открыла Новый Завет, и как пелена спала с моих глаз. Я читала взахлеб и не могла остановиться. В моем сердце началась борьба. Боролось старое и новое. Слово Божье осветило всю мою жизнь, открыло все мои грехи. Оно жгло изнутри, призывая к покаянию. И вот настал день, когда я поняла, что, как никто другой нуждаюсь в прощении Божьем.Я опять пошла к своей подруге и попросила взять меня с собой на Богослужение. В тот день я договорилась о беседе со священнослужителем Церкви. Вскоре эта беседа состоялась. Я исповедовалась во всех своих грехах, а в следующее воскресенье вышла на покаяние. На десятый день после моего первого посещения церкви Бог крестил меня Духом Святым, а на 22 день я заключила завет с Богом, приняв водное крещение.Шло время. Мне со своим диагнозом было необходимо каждую весну и осень проходить курс лечения. В больницу ложиться не хотелось, а состояние было очень плохим. На Богослужении одна из сестер попросила помолиться за мое исцеление. Моя нужда была названа первой. После было перечислено много других нужд. Мне казалось, что священник, которому предстояло молиться за нас, мог просто забыть о моей нужде. Но внутри была уверенность, что Бог знает все наши нужды прежде нашего прошения у Него, и, если Ему будет угодно, Он может исцелить в любом месте, в любое время. В этот день в моей жизни произошло чудо. Бог по Своей милости и любви исцелил меня. Я почувствовала великую силу Божью, которая прошла через все мое тело.С этого времени приступы прекратились, я уже не нуждалась в лечении. Но так как я была на инвалидности, мне каждый год приходилось проходить переосвидетельствование. На очередную комиссию я не пошла. И меня вызвали повесткой. На вопрос, почему я не явилась сразу, я ответила, что меня исцелил Бог, что симптомов болезни у меня уже нет, и я не нуждаюсь в инвалидности. К тому времени я перестала терять сознание, у меня прекратилось головокружение, тошнота, прошли головные боли, боли в позвоночнике, окрепли ноги. Мой организм как будто омолодился. Несмотря на все мои доводы, врачи еще два года оставляли меня на инвалидности. В материальном плане жизнь в то время была не легкой. Денег не хватало. От близких и знакомых людей я слышала: «Ну зачем тебе отказываться от инвалидности? Неужели тебе помешают лишние деньги?» Но я твердо знала, что с искренним Бог поступает искренне, а с лукавым — по лукавству его (Пс. 17:26-27). И в этом вопросе пошла до конца. После проведенного врачами полного обследования, которое не подтвердило наличие моего прежнего диагноза, инвалидность была снята.С тех пор прошло уже 10 лет, и я благодарю Господа за явленную мне милость.