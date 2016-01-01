Грехи

Грехи

       В Индии есть дерево, которое называют деревом Иуды. На нем цветы появляются прежде листьев, цветы чудесного малинового цвета, сверкающие, как бриллианты.
       Яркая красота цветов привлекает множество насекомых. В поисках меда залетает на дерево пчела. Она всасывает в себя смертельный яд, который содержат эти цветы. И пчела падает на землю мертвой.
       Земля вокруг этого заманчивого дерева покрыта множеством мертвых насекомых.
       Вот такое же обманчивое свойство имеет и всякий грех. Грех привлекателен, но его последствия не только горьки, но и смертельны. Грех несет смерть, и нет от власти греха иного избавления, как только во Христе и через принятие верою искупительной жертвы Христа.
       Миллионы людей стали жертвой греха и идут в вечность его пленниками только потому, что не пожелали воспользоваться Божьим путем спасения.



       Корыстолюбие — наживаться, богатеть за счет других, со всего искать выгоду. «За грех корыстолюбия его Я гневался, и поражал его, скрывал лице, и негодовал; но он, отвратившись, пошел по пути своего сердца» (Ис. 57:17).

       Смехотворство — с иронией говорить, чтобы смешить; наклонность вызывать смех, творить смех. «Также сквернословие и пустословие и смехотворство не приличны [вам], а напротив благодарение» (Еф. 5:4).

       Дерзость — особая грубость, бесконтрольность; производит непочтительность, унижение, оскорбление. « … знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда, для наказания, а наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальства, дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших» (2 Пет. 2:9-10).

       Презрение — унижение, пренебрежение других. Есть неблаговидные, а есть тяжелые по характеру люди, но их не нужно презирать. «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного» (Мат. 18:10).

       Непримиримость — состояние постоянной вражды, отсутствие желания прийти к миру. «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца; а вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей» (1Иоан. 3:15).

       Раздражение — большая степень гнева, чувство возмущения на других или действия, раздражающие других. «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас» (Еф. 4:31).

       Чародейство — чарующие улавливающие действия, иногда с применением трав, курений, заклятий, напитков; чудеса ложные. «Не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь, Бог ваш» (Лев. 19:31).

       Лицеприятие — уважение человека с выгодой. «Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и пред законом оказываетесь преступниками» (Иак. 2:9).

Переход к другому выпуску

59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
ВЫПУСК 24 2004\2