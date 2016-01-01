Корыстолюбие

Смехотворство

Дерзость

Презрение

Непримиримость

Раздражение

Чародейство

Лицеприятие

— наживаться, богатеть за счет других, со всего искать выгоду.(Ис. 57:17).— с иронией говорить, чтобы смешить; наклонность вызывать смех, творить смех.(Еф. 5:4).— особая грубость, бесконтрольность; производит непочтительность, унижение, оскорбление.(2 Пет. 2:9-10).— унижение, пренебрежение других. Есть неблаговидные, а есть тяжелые по характеру люди, но их не нужно презирать.(Мат. 18:10).— состояние постоянной вражды, отсутствие желания прийти к миру.(1Иоан. 3:15).— большая степень гнева, чувство возмущения на других или действия, раздражающие других.(Еф. 4:31).— чарующие улавливающие действия, иногда с применением трав, курений, заклятий, напитков; чудеса ложные.(Лев. 19:31).— уважение человека с выгодой.(Иак. 2:9).