Грехи
В Индии есть дерево, которое называют деревом Иуды. На нем цветы появляются прежде листьев, цветы чудесного малинового цвета, сверкающие, как бриллианты.
Яркая красота цветов привлекает множество насекомых. В поисках меда залетает на дерево пчела. Она всасывает в себя смертельный яд, который содержат эти цветы. И пчела падает на землю мертвой.
Земля вокруг этого заманчивого дерева покрыта множеством мертвых насекомых.
Вот такое же обманчивое свойство имеет и всякий грех. Грех привлекателен, но его последствия не только горьки, но и смертельны. Грех несет смерть, и нет от власти греха иного избавления, как только во Христе и через принятие верою искупительной жертвы Христа.
Миллионы людей стали жертвой греха и идут в вечность его пленниками только потому, что не пожелали воспользоваться Божьим путем спасения.
Корыстолюбие — наживаться, богатеть за счет других, со всего искать выгоду. «За грех корыстолюбия его Я гневался, и поражал его, скрывал лице, и негодовал; но он, отвратившись, пошел по пути своего сердца» (Ис. 57:17).
Смехотворство — с иронией говорить, чтобы смешить; наклонность вызывать смех, творить смех. «Также сквернословие и пустословие и смехотворство не приличны [вам], а напротив благодарение» (Еф. 5:4).
Дерзость — особая грубость, бесконтрольность; производит непочтительность, унижение, оскорбление. « … знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда, для наказания, а наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальства, дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших» (2 Пет. 2:9-10).
Презрение — унижение, пренебрежение других. Есть неблаговидные, а есть тяжелые по характеру люди, но их не нужно презирать. «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного» (Мат. 18:10).
Непримиримость — состояние постоянной вражды, отсутствие желания прийти к миру. «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца; а вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей» (1Иоан. 3:15).
Раздражение — большая степень гнева, чувство возмущения на других или действия, раздражающие других. «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас» (Еф. 4:31).
Чародейство — чарующие улавливающие действия, иногда с применением трав, курений, заклятий, напитков; чудеса ложные. «Не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь, Бог ваш» (Лев. 19:31).
Лицеприятие — уважение человека с выгодой. «Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и пред законом оказываетесь преступниками» (Иак. 2:9).