Весь мир празднует Рождество. Это великий праздник -- день рождения нашего Господа Иисуса Христа. Обычно на Рождество дарят подарки. Но Господь первым сделал огромный подарок каждому из нас. Он дал нам Своего Сына. "Ибо младенец родился нам; Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира" (Исаия, глава 9, стих 6).Этот бесценный дар -- жизнь вечная и спасение: "В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков" (Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 4). Когда мы детям дарим подарки -- они радуются. Моему сыну идет третий год. Я подарил ему на Рождество кулек с конфетами. Он принял его с радостью, в его глазах светилось счастье. Каждый день он перебирал свои конфетки, раскладывал их, рассматривал. Такой же восторг бывает у взрослых людей, когда они получают подарок от Самого Господа. "Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его" (1 послание Иоанна, глава 5, стих 11). Такой подарок мы не можем заработать, заслужить добрыми делами.Иисус родился в мрачном хлеву, где в стойлах находились животные. Там не было прекрасных запахов, чистоты, уюта. Когда-то в моей жизни тоже наступило Рождество. Это было около 11 лет назад. Мое сердце напоминало мрачный хлев, в котором было неубрано, темно и грязно от грехов и пороков. Мне было тяжело так жить. Но, слава Богу, я услышал об Иисусе Христе, узнал о том подарке, который Бог приготовил для меня. Я сказал: "Господь, я хочу этот дар. Прости меня, войди в мое сердце!" И Он не обманул меня, вошел в мою жизнь. И тот "мрачный хлев" преобразился и стал "храмом Бога Живого".Очень хочется, чтобы Рождество наступило в жизни каждого человека, чтобы снова и снова во многих сердцах появилось счастье и восторг, наполнившие когда-то и меня.