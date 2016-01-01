

«Стучите, и откроются вам двери,

Ищите, и получите ответ,

Просите, и воздам по вашей вере»,-

Такой Иисус оставил нам завет.



Но я пошла путем тернистым, долгим,

Одев оковы тяжкого греха.

Господь кричал: «Услышь Меня, Я рядом!»,

Но я к Его словам была глуха.



Хотела я увидеть, но ослепла,

Понять хотела сердцем, не могла.

А за спиной глумясь и издеваясь,

Смеялся надо мною ангел зла.



Но и тогда Господь со мной был рядом.

Не оставляя в горе и нужде,

Смотрел с небес любви Он полным взглядом,

И, как и прежде, звал меня к себе.



Провел меня Отец сквозь сумрак ночи,

И, разогнав все зло с дороги прочь,

Согрел мне душу и открыл мне очи,

И радостно воскликнул: «Здравствуй, дочь!».



И бурными слезами очищенья

Умылась я, покаявшись в грехах.

И Божий ангел силою Иисуса

Понес меня по жизни на руках.



И не преткнусь о камень я ногою

И именем Иисуса защищусь.

«Отец Небесный! Будь всегда со мною!

Прости! Прости! Прости!»— Тебе молюсь.