Прости
«Стучите, и откроются вам двери,
Ищите, и получите ответ,
Просите, и воздам по вашей вере»,-
Такой Иисус оставил нам завет.
Но я пошла путем тернистым, долгим,
Одев оковы тяжкого греха.
Господь кричал: «Услышь Меня, Я рядом!»,
Но я к Его словам была глуха.
Хотела я увидеть, но ослепла,
Понять хотела сердцем, не могла.
А за спиной глумясь и издеваясь,
Смеялся надо мною ангел зла.
Но и тогда Господь со мной был рядом.
Не оставляя в горе и нужде,
Смотрел с небес любви Он полным взглядом,
И, как и прежде, звал меня к себе.
Провел меня Отец сквозь сумрак ночи,
И, разогнав все зло с дороги прочь,
Согрел мне душу и открыл мне очи,
И радостно воскликнул: «Здравствуй, дочь!».
И бурными слезами очищенья
Умылась я, покаявшись в грехах.
И Божий ангел силою Иисуса
Понес меня по жизни на руках.
И не преткнусь о камень я ногою
И именем Иисуса защищусь.
«Отец Небесный! Будь всегда со мною!
Прости! Прости! Прости!»— Тебе молюсь.