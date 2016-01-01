Прости

Прости


      «Стучите, и откроются вам двери,
      Ищите, и получите ответ,
      Просите, и воздам по вашей вере»,-
      Такой Иисус оставил нам завет.

      Но я пошла путем тернистым, долгим,
      Одев оковы тяжкого греха.
      Господь кричал: «Услышь Меня, Я рядом!»,
      Но я к Его словам была глуха.

      Хотела я увидеть, но ослепла,
      Понять хотела сердцем, не могла.
      А за спиной глумясь и издеваясь,
      Смеялся надо мною ангел зла.

      Но и тогда Господь со мной был рядом.
      Не оставляя в горе и нужде,
      Смотрел с небес любви Он полным взглядом,
      И, как и прежде, звал меня к себе.

      Провел меня Отец сквозь сумрак ночи,
      И, разогнав все зло с дороги прочь,
      Согрел мне душу и открыл мне очи,
      И радостно воскликнул: «Здравствуй, дочь!».

      И бурными слезами очищенья
      Умылась я, покаявшись в грехах.
      И Божий ангел силою Иисуса
      Понес меня по жизни на руках.

      И не преткнусь о камень я ногою
      И именем Иисуса защищусь.
      «Отец Небесный! Будь всегда со мною!
      Прости! Прости! Прости!»— Тебе молюсь.

 

 

 

Татьяна Батурина

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ВЫПУСК 20 2002\4