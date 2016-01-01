Детская страничка
Самая большая
Стоял холодный декабрьский день. Уже темнело. По городу в разных направлениях торопливо шагали люди. Мамы, ведя за руки детей, торопились на рождественский рынок. На ярко освещенном многочисленными лампами рынке были выставлены всевозможные куклы, деревянные звери, книги и другие игрушки. У каждого киоска стояли радостные дети, восторженно разглядывая яркие витрины. Одна мама со своим нарядно одетым сыном стояли поодаль. Мальчик ел пряник и с интересом наблюдал за окружающими.
Его внимание привлек одиноко стоявший мальчик, одетый в легкую курточку. Он держал руки глубоко в карманах брюк и совсем продрог. Рядом с ним стояла совсем пустая корзина. Вероятно, он что-то доставил в город.
— Мама, у меня есть еще один пряник. Можно я положу его бедному мальчику в корзину? — спросил сын.
— Положи. Подожди, мы ему сделаем еще один подарок.
Она купила для него коробку игрушек.
— Вот, возьми коробку и пряник и положи тихонько мальчику в корзину, но так, чтобы он не заметил, — сказала мама.
Потом они отошли в сторону, наблюдая за ним. Мальчик постоял еще немного и хотел уже уходить, как вдруг заметил игрушки. С испуганным видом подошел он к ближайшему киоску.
— Это не мои игрушки, — сказал он продавщице. — Я не знаю, как они попали ко мне!
Продавщица, наблюдавшая эту сцену, успокоила его:
— Не волнуйся, это добрые люди сделали тебе подарок.
С сияющим лицом мальчик побежал домой.
По дороге домой сын спросил маму:
— Мама, мне как будто кто-то тихонько сказал: “Дай мальчику свой пряник”. Кто это был?
— Это был Дух Божий. Он напоминает нам, чтобы мы имели сострадание к бедным и нуждающимся. Помогая им, мы прославляем Бога, — ответила мама.
Эти двое имели самую большую рождественскую радость от пережитого события. “Блаженнее давать, нежели принимать”, — сказал Христос. Да, конечно, нам нравится получать подарки, но когда мы дарим что-то другим, получаем во много раз большую радость.
Юст Мюллер-Бон | Рис. О. Мешковой
_____________________________________________________
Много лет тому назад,
В Древней Иудее,
Иисус родился нам
В граде Вифлееме.
Он родился у четы,
Избранною Богом,
Не в чертоге красоты,
А в хлеву убогом.
Мать Младенца, спеленав,
В ясли положила,
А постелью для Христа
Сено послужило.
Так родился Иисус -
Царь Земли, Вселенной,
Радость вечную принес,
Людям дав СПАСЕНЬЕ
Саша и Толя Франк