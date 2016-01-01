Детская страничка

Детская страничка

Самая большая



      Стоял холодный декабрьский день. Уже темнело. По городу в разных направлениях торопливо шагали люди. Мамы, ведя за руки детей, торопились на рождественский рынок. На ярко освещенном многочисленными лампами рынке были выставлены всевозможные куклы, деревянные звери, книги и другие игрушки. У каждого киоска стояли радостные дети, восторженно разглядывая яркие витрины. Одна мама со своим нарядно одетым сыном стояли поодаль. Мальчик ел пряник и с интересом наблюдал за окружающими.
      Его внимание привлек одиноко стоявший мальчик, одетый в легкую курточку. Он держал руки глубоко в карманах брюк и совсем продрог. Рядом с ним стояла совсем пустая корзина. Вероятно, он что-то доставил в город.
      — Мама, у меня есть еще один пряник. Можно я положу его бедному мальчику в корзину? — спросил сын.
      — Положи. Подожди, мы ему сделаем еще один подарок.
      Она купила для него коробку игрушек.
      — Вот, возьми коробку и пряник и положи тихонько мальчику в корзину, но так, чтобы он не заметил, — сказала мама.
      Потом они отошли в сторону, наблюдая за ним. Мальчик постоял еще немного и хотел уже уходить, как вдруг заметил игрушки. С испуганным видом подошел он к ближайшему киоску.
      — Это не мои игрушки, — сказал он продавщице. — Я не знаю, как они попали ко мне!
      Продавщица, наблюдавшая эту сцену, успокоила его:
      — Не волнуйся, это добрые люди сделали тебе подарок.
      С сияющим лицом мальчик побежал домой.


      По дороге домой сын спросил маму:
      — Мама, мне как будто кто-то тихонько сказал: “Дай мальчику свой пряник”. Кто это был?
      — Это был Дух Божий. Он напоминает нам, чтобы мы имели сострадание к бедным и нуждающимся. Помогая им, мы прославляем Бога, — ответила мама.
      Эти двое имели самую большую рождественскую радость от пережитого события. “Блаженнее давать, нежели принимать”, — сказал Христос. Да, конечно, нам нравится получать подарки, но когда мы дарим что-то другим, получаем во много раз большую радость.

Юст Мюллер-Бон | Рис. О. Мешковой




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            Много лет тому назад,
            В Древней Иудее,
            Иисус родился нам
            В граде Вифлееме.

            Он родился у четы,
            Избранною Богом,
            Не в чертоге красоты,
            А в хлеву убогом.

            Мать Младенца, спеленав,
            В ясли положила,
            А постелью для Христа
            Сено послужило.

            Так родился Иисус -
            Царь Земли, Вселенной,
            Радость вечную принес,
            Людям дав СПАСЕНЬЕ

Саша и Толя Франк

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ВЫПУСК 20 2002\4