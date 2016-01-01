Детская страничка

Самая большая

Стоял холодный декабрьский день. Уже темнело. По городу в разных направлениях торопливо шагали люди. Мамы, ведя за руки детей, торопились на рождественский рынок. На ярко освещенном многочисленными лампами рынке были выставлены всевозможные куклы, деревянные звери, книги и другие игрушки. У каждого киоска стояли радостные дети, восторженно разглядывая яркие витрины. Одна мама со своим нарядно одетым сыном стояли поодаль. Мальчик ел пряник и с интересом наблюдал за окружающими.Его внимание привлек одиноко стоявший мальчик, одетый в легкую курточку. Он держал руки глубоко в карманах брюк и совсем продрог. Рядом с ним стояла совсем пустая корзина. Вероятно, он что-то доставил в город.— Мама, у меня есть еще один пряник. Можно я положу его бедному мальчику в корзину? — спросил сын.— Положи. Подожди, мы ему сделаем еще один подарок.Она купила для него коробку игрушек.— Вот, возьми коробку и пряник и положи тихонько мальчику в корзину, но так, чтобы он не заметил, — сказала мама.Потом они отошли в сторону, наблюдая за ним. Мальчик постоял еще немного и хотел уже уходить, как вдруг заметил игрушки. С испуганным видом подошел он к ближайшему киоску.— Это не мои игрушки, — сказал он продавщице. — Я не знаю, как они попали ко мне!Продавщица, наблюдавшая эту сцену, успокоила его:— Не волнуйся, это добрые люди сделали тебе подарок.С сияющим лицом мальчик побежал домой.

По дороге домой сын спросил маму:— Мама, мне как будто кто-то тихонько сказал: “Дай мальчику свой пряник”. Кто это был?— Это был Дух Божий. Он напоминает нам, чтобы мы имели сострадание к бедным и нуждающимся. Помогая им, мы прославляем Бога, — ответила мама.Эти двое имели самую большую рождественскую радость от пережитого события. “Блаженнее давать, нежели принимать”, — сказал Христос. Да, конечно, нам нравится получать подарки, но когда мы дарим что-то другим, получаем во много раз большую радость.

Юст Мюллер-Бон | Рис. О. Мешковой

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Много лет тому назад,В Древней Иудее,Иисус родился намВ граде Вифлееме.Он родился у четы,Избранною Богом,Не в чертоге красоты,А в хлеву убогом.Мать Младенца, спеленав,В ясли положила,А постелью для ХристаСено послужило.Так родился Иисус -Царь Земли, Вселенной,Радость вечную принес,Людям дав СПАСЕНЬЕ

Саша и Толя Франк