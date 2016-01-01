Это интересно

Если бы животные разговаривали,

то чтобы мы могли услышать, например, от кита?

Мы - животные гиганты. Ожидали ли вы от нас это? Тогда я вам объясню, что нас, китов, Творец наделил способностями и особенностями, которых вы не найдёте ни у кого другого среди многочисленных видов животных. Знали ли вы, например что, существуют киты, которые принимают пищу, плывя со скоростью 10 км/ час, долгое время могут плыть со скоростью 35 км/час, а если понадобится то и 65 км/час? Есть киты, которые подобно перелётным птицам, путешествуют на расстояние в 10.000 километров. Ещё есть такие, которые сочиняют музыку, могут пускать фонтанную струю высотой в 15 метров, а так же ныряют на глубину 3.000 метров. Существуют киты, обладающие мощностью свыше 850 киловатт (ваши автомобили среднего класса обладают лишь десятой частью этой мощности). Объём лёгких у нас достигает свыше 3000 литров (объём ваших лёгких 4 литра). Жирность материнского молока составляет 42% (жирность молока ваших матерей только 4,4%, то-есть, одна десятая этой величины. Существуют киты, язык которых по размерам равен двум крупным лошадям, а диаметр аорты у нас равен 50 сантиметрам. Почему я всё это перечисляю? Вовсе не потому, что нам хочется попасть в книгу рекордов в качестве рекордсменов, мы лишь хотим повествовать вам о величии нашего творца. Я - синий кит, гигант в животном мире. Я самый большой из всех восьмидесяти видов китов. Мой вес превышает в несколько раз вес легендарных динозавров. Итак, я самое большое животное, когда-либо существовавшее на земле. Для того чтобы получить мой вес в 196.000 килограмм, понадобиться стадо из 28 слонов или 170 волов. Если вы задумаете сравнить мой вес с весом людей, то вам для этого понадобится более 2.000 человек. А если меня сравнить с землеройкой, это самое наименьшее млекопитающее, то я большее её в 70 миллионов раз. Нас с самого рождения невозможно не заметить. Так как наши младенцы - великаны. Новорождённый синий кит весит 8 тонн и достигает в длину 8 метров. Вскармливание под водой повлекло за собой ряд проблеем, но наш Творец предусмотрел для этого удивительное устройство. Мать вбрызгивает молоко прямо в пасть детёнышу. Это происходит под таким давлением, что над поверхностью образовался бы фонтан высотою 4 метра. Детёныш получает каждый день 90 литров молока, при этом он прибавляет в весе 80 килограмм и подрастает на 5-7 сантиметров ежедневно, что составляет 3,3 кг/час. Своей длинной я тоже могу вас удивить. Поставьте в ряд 4 автобуса, и я окажусь длиннее. Вес моего скелета 22 тонны, жирового слоя 25 тонн. Кроме того, одно лишь мясо моего тела весит 50 тонн. Вес моего языка равен весу слона. Моё сердце диаметром 1,2 метра перекачивает ежедневно более 10.000 литров крови и весит столько, сколько весит лошадь. Печень весит 1 тонну. Столько же пищи вмещается в моём желудке. Вес моей почки равен весу одного быка. Теперь, наверное, вы принимаете меня за неподвижную гору мяса и жира? Не делайте преждевременных выводов. Я очень хорошо владею своим телом. Даже при сильном течении я точно плыву по курсу со скорость 28 км/час и развиваю мощность в 864 киловатт (1.175 лошадиных сил). Для этого мне нужно около 20.000 литров кислорода в минуту. Объем лёгких у меня 3.000 литров. Многие учёные считают, что мы бывшие наземные млекопитающие, которые вернулись в море. Я же остаюсь при своём мнении: меня сотворил великий и гениальный Творец. (Пс.39:6) Всё создано по великой воле Божьей. А значит не только люди, но и мы, киты.