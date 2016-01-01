Милость от Бога

В сентябре 2001 года внезапно очень тяжело заболела моя внучка -- Катя Сафарова. У нее воспалилась клетчатка вокруг глаз. Она стала разрастаться, и глаза вышли за пределы орбит, так что веки уже не могли закрывать их. Местные врачи причину найти не могли и направили в детскую областную больницу им. Семашко. Месяц тщательного обследовании ничего не дал и Катю с неустановленным диагнозом и ухудшением состояния направили в Москву НИИ глазных болезней: им. Гельмгольца.Но в больницу внучку не брали, так как не были вписаны результаты анализов, пришлось вернуться обратно в Дзержинск, и опять сдавать анализы.

В это время в нашем городе, в церкви Христиан веры Евангельской, членами которой является вся наша семья, проходила миссионерская конференция. И 7 октября родители Кати принесли ее в Дом молитвы, чтобы народ Божий помолился за нее. Когда верующие увидели девочку, они были поражены, и многие рыдали. От красивой голубоглазой девочки не осталось и следа. Глаза были выпуклые, веки воспаленные. Один из руководящих братьев обратился ко мне со слезами на глазах и сказал: "Сестра Галя, обзвоните церкви в других городах, и попросите верующих людей молиться за исцеление Кати". Так я и сделала.Сделав повторно анализы, родители с Катей поехали опять в Москву. С 11 октября 2001 года они начали проходить обследование в гематологическом отделении Российской Детской клинической больницы. Катюше сделали надрез над правым глазиком и взяли кусочек ткани на анализ. Был поставлен страшный диагноз: миелосаркома -- быстроразвивающаяся злокачественная опухоль.Из выписки №11493 из Российской Детской клинической больницы: "Сафарова Екатерина, дата рождения - 9.06.98 года, находится в отделении общей гематологии РДКБ с 17.10 01 года по 5.11.01 года с диагнозом: миелосаркома, инициальный нейролейкоз. первый острый период... С 15.10.01 - ребенок не видит... Биопсия опухолевого образования правой орбиты от 12.10.01 - злокачественная опухоль кроветворной ткани нелимфоидной природы..."Мне сообщили, что Катя ослепла, и я поехала в Москву ее навестить. Меня встретил зам. главного врача А.А. Бологов и сказал: "У вашей девочки рак крови и миелосаркома". Услышав эти страшные слова, у меня вырвалось: "Господи, помоги!" На что он мне ответил: "Да, только с Божьей помощью". А в палате я увидела страшную картину: глаза у Кати совсем вышли из орбит, веки не закрывались, слез не было, только одно сплошное красное месиво, и там выделялись два черных зрачка. Искусственные слезы ей закапывали каждые 15-20 минут. Я подняла Катю, она почувствовала чужие руки и заплакала, но моя дочь -- Лена объяснила ей, что приехала бабуля. Катюша обняла меня и сказала: "Я так тебя ждала". В этот момент вошла лечащий врач Дина Дамировна Байдильдина, и стала проводить первый курс химиотерапии. Вдруг во время процедуры Катя начала громко плакать, подняв обе ручки, закричала: "Папа, папочка, возьми мои ручки. Папа, скажи хоть словечко, ты же вот стоишь. Я тебя умоляю!" Увидев эту истерику, врач отключила аппарат. Через некоторое время в палату вошел врач-окулист с прибором, проверяющим зрение. Осмотрев Катю и сделав несколько снимков, он сказал, что рефлекса с глазного дна нет, зрение ей вернуть нельзя. Мы были шокированы этим заключением, но вспомнили слова, которые нам сказал наш пастырь брат Виктор Булыма перед поездкой в Москву, что через пророка было слово от Бога: "Как внезапно пришла болезнь, так внезапно и уйдет. И делаю это для славы Моей". Когда я ехала в Москву, то была уверена, что горе это временное, и все будет хорошо, как обещал Бог.

Как пережили мы, как перенесли эти страдания, какие встретили на пути материальные трудности, знает только Бог. И все это мы прошли только с Его помощью, уповая на Него.Я видела, как моя любимая внучка вслепую искала ручонками игрушки, как просила написать отцу письмо, чтобы он помолился за ее глазки, как складывала детские ладошки и молилась Богу: "Господи, помоги мне. Иисус, мне плохо!"Сколько было вознесено искренних горячих молитв, сколько людей постилось в слезах, вымаливая жизнь для моей маленький внучки. И Господь не остался глухим к нашим молитвам. Он верен Своим обещаниям, и вскоре послал Свой ответ, даровав Катюше исцеление. К моему дню рождения, 20 окября, я получила лучший в моей жизни подарок - Катюша уже сидела и играла с игрушками, а самое радостное -- к ней вернулось зрение. А обнаружила я это так: Катюша попросила подать ей розовую ручку, которая действительно была розовой и назвала безошибочно все цвета кубиков.Мы позвали лечащего врача и сказали, что Катя видит. Она вбежала в палату и показала внучке игрушку. "Это розовый слон", -- ответила Катя. Врач вскрикнула: "Чудеса!", -- и вышла из палаты. Весь персонал отделения и все больные дивились этому чуду и радовались за нас. Но это было только начало Божьего благословения.После трех раз химиотерапии у Катюши выпали все волосы, ресницы, брови, были поражены печень и селезенка. Четыре раза делали пункцию спинного мозга (когда шприцом берут из спинного мозга костную ткань). Но анализы показали, что раковых клеток там уже нет. Нам предложили для дальнейшего обследования взять на анализ костный мозг у трех ее братьев, но мы отказались и решили Катю забрать домой.Затем Господь исцелил ее внутренние органы, восстановил состав крови. Уже несколько раз сделанные анализы подтвердили, что Катюша совершенно здоровый ребенок. Бог вернул ей прежний вид: густые длинные ресницы, вьющиеся волосы. И только небольшой шрам над правым глазиком и незначительное косоглазие после неаккуратно проведенной операции напоминает о том тяжелом испытании, которое выпало на долю моей внучки, о переживаниях родственников и даже незнакомых людей.Мы благодарны Богу за чудесное исцеление, благодарны всем, кто не остался равнодушным к нашему горю, кто помогал нам морально и материально. Мы видели заботу от верующих и неверующих и просили Бога, чтобы Он воздал им за доброту и всех благословил. А нашему ЖИВОМУ Богу вечная слава!

Сейчас анализы у Кати показывают, что она здорова. Наш участковый врач сказал: "Вы вымолили ее у Бога, с таким диагнозом люди не живут".Вновь Катюша стала красивой, резвой девочкой. И теперь у нее есть самое любимое стихотворение: